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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2657) Трамп (1949)

 Трамп хоче змусити Зеленського допомогти йому на виборах, - Washington Post

Президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського продовжити розслідування проти представника Демократичної партії Джо Байдена, який може стати головним конкурентом Трампа на президентських виборах в 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це пише Washington Post.

Таким чином президент США хоче, щоб Зеленський втрутився в американські вибори і допоміг йому перемогти.

За версією видання, спроба перегляду Сполученими Штатами військової допомоги для України, була своєрідним шантажем українського лідера.

Також у матеріалі зазначено, що особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані під час зустрічі з партнером Зеленського, дав зрозуміти, що все залежатиме від розслідування в Україні справи проти Джо Байдена і його сина.

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Раніше американська газета The New York Times повідомляла, що Джуліані обговорював з тепер колишнім генпрокурором Юрієм Луценком кримінальну справу проти газодобувної компанії Burisma Group, у раді директорів якої працював син кандидата у президенти США Джо Байдена — Хантер.

Компанія Burisma Group підконтрольна колишньому міністру екології України та бізнесмену Миколі Злочевському.

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування стосовно компанії бізнесмена Миколи Злочевського Burisma.

Наприкінці серпня Трамп відмовився однозначно сказати, яке рішення ухвалить про військову допомогу Україні.

"Ми розглядаємо Україну безпосередньо зараз", — сказав тоді глава Білого дому.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден - один з найвідоміших політиків-демократів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147055
 
   
 Топ коментарі
 
Цього дурня хто тільки не використає..
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с зелей можно делать все шо угодно - шо Трампу,шо фюреру ,шо Макрону с Меркель - клоун он и есть клоун - факт
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клоун клоуна видит из далека...
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Цього дурня хто тільки не використає..
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клоун клоуна видит из далека...
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их бы в одну ракету ВВП Клоуна Рыжего и в систему..... Писикакапошлинафигспляжа Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 2947
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погано без корита? еге ж Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 8612
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Президент США дурень или Президент Украины?И это говорит та,кто пишет с ошибками,"використовуе його",илита 8% Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 4597
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73 процента дурни.
Какие дурни такой и президент.
Хватит уже по ним сопляж устраивать.
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Ну.
Теперь вас вместе с президентом пользуют все кому не лень.
Кому лень просто пинают для поржать.
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головне шо барига сциться.. пара на шконку Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 4241
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так сциться шо аж синочка з США вивіз до Дніпра Трамп хоче змусити Зеленського допомогти йому на виборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 8711
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по собі судиш? Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 2808
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який цікавий удмурдъ.. цікаво, ти мову своїх предків, вертухаїв, ще не забув? Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7990
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Специально для тебя, убогий. Я не поклонник Пороха и даже не антисемит! Я - антихохол! И вас , хохлов и малороссов ненавижу, якою мовою ви б не розмовляли !
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Так-то оно так, но тут сложная ситуация. Чтобы принять стратегически верное решение, надо исходить из предвидения, кто победит на выборах-Трамп или Байден.
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Что-то много мировых политиков хотят нагнуть Зеленского - и Путин, и Трамп, и Макрон, и Штанмайер, и Трам. Надо Зеле что-то с этим делать, его на всех не хватит. А если серьезно, то значительные уступки Путину - это поражение Украины в этой войне и сдача ее интересов, а главное будет амнистия боевикам и сепаратистам и будут похерены те, кто воевал и погиб за Украину на Донбассе. То есть Украина под давлением не будет считать РФ врагом, будет федерализована, финляндизирована, а потом поглощена РФ, что является стратегической целью политики Кацапстана. Пока что Зеля способствует этому и дает кацапам большие надежды. Он продолжает традицию непротивления сатане, которую проводили прошлые власти.То есть Украина постоянно сдает свои интересы. Она уступила часть наследства СССР, она уступила ядерное оружие, она уступила победу двух Майданов, она уступила без боя Крым, она сейчас уступает сопротивление на Донбассе. Не много ли при таком агрессивном соседе? Может ли Украина устоять при таких сдачах? Нет.
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но тут рыжий просчитался, потому что *********** посрать на ЗСУ
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с зелей можно делать все шо угодно - шо Трампу,шо фюреру ,шо Макрону с Меркель - клоун он и есть клоун - факт
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Та ты шо?
А разве весь демократический мир не с ними против коррупционера пети который не хочет закончить войну что бы красть?
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Барига вже сциться на допити бігати.. Сцикливий вожак ПЕСиків, знає що рило в жолудях Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 8479
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Кроме украинцев, этим он водит по губам как порноактрисе, и ржот.
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Ты пробовал? Сам то кто будешь? Судя по погонялу, тот ещё клоун.
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Весьма мутный персонаж этот барыга.

А все думали - кто же тут изображен, даже цвет тот же:
Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7512
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Богдан, и он из зеленого перекрасился в свой естественный цвет.
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это как?закажет ему ролик и выступит сам с пианино и с нижней наготой....
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Клоун сдаст Украину *****-снятие санкций перезагрузка отношений.
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я все чаще думаю от безвизовом и его актуальности для Украины в скором будущем. А по поводу сдаст-так вы все, что будете смотреть и в Цензоре озабочиваться?! Хотя скорее ДА.
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А вы? «хотя скорее да» - о себе сейчас?
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используют,крутят клоуна, как резиновое изделие кто как хочет
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Ставки Зеленского и Украины сильно возрастают и виноват в этом Пётр Порошенко, который решил в своё время подмогнуть Клинтон. Хотя была возможность постоять в сторонке. У Зеленского в сторонке постоять не получится, его сейчас будет гнобить Трамп. После выборов будет гнобить новый президент США если Зеленский решит поддержать Трампа. Ну или опять Трамп, после выборов, если Зеленский не поможет. Посмотрим как Зеленского любит УДАЧА.
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Удача Зеленского, на мой взгляд, ни при чём. Всё дело в том, что этот рыжий Жлоб не выполняет соглашения Будапештского Меморандума и даже о нём не вспоминает. То, что он вытворяет выходит за рамки приличия простого обывателя. Как же Америка лоханулась, выбирая себе такого президента.
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Ну, Петя - это же надо такое отребье в порохоботы набрать!
Что с утра - что к вечеру, одна грязь, ругань и бред собачий.
Тьфу, мерзость какая...
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так это же прекрасно.. именно эти полудурки помогли ему просрать выборы из-за своей тупой агрессии.. думаю, не надо им мешать.. они наши попутчики Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 408
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Так может вам еще и посочувствовать?
Ай яй яй.
Какой не хороший Трамп использует вас и вашего зю и выкинет как презерватив.
Как это не справедливо.
Плачу.
.так не агрессивно?
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Ну разве что в это ключе рассматривать - патологическая жадность подвела.
Сэкономил...
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Звичайно можна було б пригадати поговірку " Дурак дурака видит издалека ", але це більше схоже на поговірку " Покажи дурню палець він і фуєм на роялі грати буде" 😃
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богдана смотрящим за этим процессом поставить! он же любит за всеми смотреть!
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Надо было Трампу Поросятко заставлять. Свиня ж клялся, что "не програв жодних виборів"
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Зеленский уже помог етому рыжему ************, проведя обмен моряков. Ведь Трамп обосрался на весь мир, когда просил ***** отпустить моряков, а ***** наплевал на его просьбы, показывая какое Трамп ничтожество и показывая что Трамп хреновый переговорщик. Так же как и Ын плевал на Трампа и его договоренности.
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Вон оно что! Оказывается, это Украина правит миром, президентов назначает
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Не дайно боже ще раз цього рудого бовдура ,що мастурбує на Путлера , побачити президентом США
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Музсопровождение во время агитации Зеля берет на себя. Правда, в определенном смысле, оно несколько х*евое.
Трамп хоче змусити Зеленського допомогти йому на виборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 5359
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хватит вам доить всех - сами разбирайтесь - не продешевите продав цемаха путину и будет вам больше чем американцы и европейцы могут дать
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Пуйлу санкцій позбутись, Трампу, до виборів, імідж "миротворця", бо з Кореями "миротворець" пролетів, як фанера. Україні -кацапську кабалу. Хлопчик- помагайчик
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Зе= Трамп. Пусть Зе помогает Трампу. Трамп выиграет выборы - будет нам спасибо. Проиграет- Зе импичмент. Или будем всей страной думать как Байдена и сына не обидеть и С Трампом дружить?
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WP вже всіх задовбав своєю димократичною манією переслідування ослів,перекручуючи факти.Всім відомо про все-тільки невідомо WP про ракетні технології "МоторСіч",які потрапили до китайців,що й розізлило Трампа.Порошенко з Луценком на цій темі навіть хотіли підзаробити-справу відкрили і що?Трамп навіть чуприною не повів.Теж мені сенсацію знайшли-бачать всі показники пішли доверху-не мають чим репутацію підмочити-в результаті підмочать Байдену,бо мало хто знав,що в сина Байдена ще й бізнес в корупційній Україні,що не дуже добре після скандалу з Крейгом,якого хоч і виправдали,але душок лишився,бо Манафорт таки сидить в тюрьмі через Україну.Символ димократів-осел,а він і в Африці-осел!
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Нигер помог оккупации Крыма,это чмо заигрывает с кацапским Пуйлом.Может послать нах эти штаты?
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Трампу нужна помощь Зеленского на выборах.А ведь это признание Зеленского самым влиятельным человеком на Земле .Что свиноботы ,съели?
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Зеленую глисту за рубежом имеют во все щели. Только в Украине госслужащие перед ним стоят на коленях. Позорище..
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А ты рашену пасаси и атпустит, вон ПЕСюны сасут с причмоком.
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Мне кажется не стоит вестись Зеленскому. Во первых Трамп может не переизбраться,во вторых четыре года не вечные,кого выберут после Трампа неизвестно,не Байдена так другого демократа,который будет прохладно относится к Украине из за этого дела.Лучше поступить по закону,если есть нарушения раследовать,если нету закрыть дело как бы там не шантажировал Трамп Украину.
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http://ehorussia.com/new/node/19225
Крутиться рудий парик: на крючку крепко сидить у пуйла.
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Джулиани сразу сказал - или каломоев и его люди или помощь Украине.
Шестеркам пуйла, продающим страну Маскве, никто помогать не будет!
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