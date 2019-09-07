 Трамп хоче змусити Зеленського допомогти йому на виборах, - Washington Post

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це пише Washington Post.

Таким чином президент США хоче, щоб Зеленський втрутився в американські вибори і допоміг йому перемогти.

За версією видання, спроба перегляду Сполученими Штатами військової допомоги для України, була своєрідним шантажем українського лідера.

Також у матеріалі зазначено, що особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані під час зустрічі з партнером Зеленського, дав зрозуміти, що все залежатиме від розслідування в Україні справи проти Джо Байдена і його сина.

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Раніше американська газета The New York Times повідомляла, що Джуліані обговорював з тепер колишнім генпрокурором Юрієм Луценком кримінальну справу проти газодобувної компанії Burisma Group, у раді директорів якої працював син кандидата у президенти США Джо Байдена — Хантер.

Компанія Burisma Group підконтрольна колишньому міністру екології України та бізнесмену Миколі Злочевському.

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування стосовно компанії бізнесмена Миколи Злочевського Burisma.

Наприкінці серпня Трамп відмовився однозначно сказати, яке рішення ухвалить про військову допомогу Україні.

"Ми розглядаємо Україну безпосередньо зараз", — сказав тоді глава Білого дому.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден - один з найвідоміших політиків-демократів.

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