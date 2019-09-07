 Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України і поліпшило прогноз зі стабільного на позитивний

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

6 вересня 2019 року, кредитне рейтингове агентство Fitch Rating підвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг (IDR) України в іноземній та національній валютах з B- до B, та покращило прогноз зі стабільного на позитивний.

Кредитне агентство Fitch зазначає, що Україна продемонструвала можливість вчасно отримати доступ до зовнішнього фінансування державного бюджету, покращивши макроекономічну стабільність та зменшивши державний борг, водночас як скорочення виборчого періоду зменшило політичну невизначеність. Fitch прогнозує подальші позитивні зрушення в кредитоспроможності держави, зважаючи на очікування в продовженні макроекономічної політики та зобов’язання нового уряду проводити структурні реформи та взаємодіяти з міжнародними фінансовими організаціями.

У звіті агентства йдеться про те, що дуже велика популярність президента Володимира Зеленського та контроль уряду та парламенту з боку його партії надає уряду унікально сильну позицію для просування своєї політики, орієнтованої на реформи. Нещодавно сформований уряд при прем'єр-міністрові Олексії Гончаруку включає технократичних, прозахідних та орієнтованих на реформи міністрів. Fitch відзначає, що міністр фінансів України Оксана Маркарова, залишаючись на своїй посаді, підтримує продовження політики, що спрямована на зменшення макроекономічних дисбалансів та покращення макроекономічної стабільності.

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Аналітики агентства відзначили, що висока ймовірність продовження участі України в програмі МВФ сприятиме доступу до офіційного та ринкового фінансування, які необхідні для виконання великих виплат по державному боргу у 2020-2021 роках та слугуватиме основою для політик та реформ, які допоможуть у подальшому економічному зростанні.

Основними факторами, які можуть окремо або разом вплинути на підвищення рейтингу в майбутньому, є наступними:

- підвищення рівня міжнародних валютних резервів та гнучкості зовнішнього фінансування;

- вдосконалення структурних показників, таких як стандарти державного управління;

- перспективи більшого економічного зростання при збереженні покращеної макроекономічної стабільності;

- подальше зменшення державного боргу та покращення структури боргу.

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Аналітики зазначають, що ВВП України зростає, інфляція сповільнюється, а тимчасове збільшення дефіциту платіжного балансу до 3-4% не буде впливати на кредитоспроможність України.

З огляду на потреби в рефінансуванні боргу і для підтримки здорової фінансової середовища, фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду є важливою для України.

Аналитики агентства также отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% к концу 2016 года до 52,3% к концу 2018 года.