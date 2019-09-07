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 Політика України, Економіка
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Все про:Fitch (4) рейтинг (276) економіка (292)

 Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України і поліпшило прогноз зі стабільного на позитивний

Кредитне рейтингове агентство Fitch Rating прогнозує подальші позитивні зрушення в кредитоспроможності України, незважаючи на зобов'язання нового уряду проводити структурні реформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

6 вересня 2019 року, кредитне рейтингове агентство Fitch Rating підвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг (IDR) України в іноземній та національній валютах з B- до B, та покращило прогноз зі стабільного на позитивний.

Кредитне агентство Fitch зазначає, що Україна продемонструвала можливість вчасно отримати доступ до зовнішнього фінансування державного бюджету, покращивши макроекономічну стабільність та зменшивши державний борг, водночас як скорочення виборчого періоду зменшило політичну невизначеність. Fitch прогнозує подальші позитивні зрушення в кредитоспроможності держави, зважаючи на очікування в продовженні макроекономічної політики та зобов’язання нового уряду проводити структурні реформи та взаємодіяти з міжнародними фінансовими організаціями.

У звіті агентства йдеться про те, що дуже велика популярність президента Володимира Зеленського та контроль уряду та парламенту з боку його партії надає уряду унікально сильну позицію для просування своєї політики, орієнтованої на реформи. Нещодавно сформований уряд при прем'єр-міністрові Олексії Гончаруку включає технократичних, прозахідних та орієнтованих на реформи міністрів. Fitch відзначає, що міністр фінансів України Оксана Маркарова, залишаючись на своїй посаді, підтримує продовження політики, що спрямована на зменшення макроекономічних дисбалансів та покращення макроекономічної стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук

Аналітики агентства відзначили, що висока ймовірність продовження участі України в програмі МВФ сприятиме доступу до офіційного та ринкового фінансування, які необхідні для виконання великих виплат по державному боргу у 2020-2021 роках та слугуватиме основою для політик та реформ, які допоможуть у подальшому економічному зростанні.

Основними факторами, які можуть окремо або разом вплинути на підвищення рейтингу в майбутньому, є наступними:

- підвищення рівня міжнародних валютних резервів та гнучкості зовнішнього фінансування;

- вдосконалення структурних показників, таких як стандарти державного управління;

- перспективи більшого економічного зростання при збереженні покращеної макроекономічної стабільності;

- подальше зменшення державного боргу та покращення структури боргу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова

Аналітики зазначають, що ВВП України зростає, інфляція сповільнюється, а тимчасове збільшення дефіциту платіжного балансу до 3-4% не буде впливати на кредитоспроможність України.

З огляду на потреби в рефінансуванні боргу і для підтримки здорової фінансової середовища, фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду є важливою для України.

Аналитики агентства также отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% к концу 2016 года до 52,3% к концу 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147054
 
 
 Топ коментарі
 
это - заслуга пети, то - что он ушел.
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Да уж, порохоботы малеха обосрались...
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а если бы сел рейтинг просто рванул бы вверх!!! Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины и улучшило прогноз со стабильного на позитивный - Цензор.НЕТ 5629 Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины и улучшило прогноз со стабильного на позитивный - Цензор.НЕТ 5629
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Если бы Петро так не "крав " , то и за Зюзи б - такого нэ було . Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України і поліпшило прогноз зі стабільного на позитивний - Цензор.НЕТ 5447 .Дай Бог шоб и Зюзик так "воровал" як Пэтя , глядшь и зажили бы как люди .
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Аналитики агентства также отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% к концу 2016 года до 52,3% к концу 2018 года.
Источник: https://censor.net.ua/n3147054

Это сделало правительство Гройсмана при президентстве Порошенко !!!
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Неправда Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України і поліпшило прогноз зі стабільного на позитивний - Цензор.НЕТ 2419 .. Это сделал зеленский .!!
Правда , тогда он ещё небыл предзедентом ,, но то такэ .. .
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Прогнали всего двух жуликов Порошенко и Гонтареву и страна уже начала понемногу развиваться. Сейчас выгнали весь воровской кабмин и ситуация начнет улучшаться быстрее. Но надо еще выгнать руководителей всех государственных предприятий. Там тоже сплошное ворье сидит. Слава Богу, выгнали Букина. Теперь надо гнать в три шеи Кравцова. Кравцов и Омелян только тарифы поднимали и все разворовывали. УЗ находится в ужасном состоянии. Параллельно надо менять мэров и губернаторов. Кличко в Киеве реально всех задолбал. Впервые в истории Киева за 5 лет ни одной станции метро не построили. Мосты 4 года не ремонтировали, но перед самыми выборами взялись за шулявский мостик. Надо убирать это все ворье на местах.
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