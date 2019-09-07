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 Політика України
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Все про:ДФС (2315) штраф (301) євробляхи (141)

 ДФС склала майже 250 протоколів на власників "євроблях" від початку дії нових штрафних санкцій

Державна фіскальна служба склала майже 250 протоколів щодо власників автомобілів на єврономерах за порушення під час переміщення нерозмитнених транспортних засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УНН" із посиланням на ДФС.

Після введення нових штрафних санкцій (з 22 серпня по 4 вересня 2019 року) фіскали виписали 243 протоколи за порушення митних правил - ч. 3 ст. 470 (перевищення встановленого терміну доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари більш ніж на десять діб. - Ред.) І ч. 3 ст. 481 (перевищення терміну тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більше ніж на десять діб) Митного кодексу України.

Ч. 3 ст. 470 Митного кодексу передбачено штраф у розмірі 8500 гривень, а ч. 3 ст. 481 - 17 000 гривень. Адміністративна відповідальність за порушення цих статей Митного кодексу настає після перевищення термінів транзитного переміщення автомобілів і тимчасового ввезення більш ніж 20 діб і більше ніж 30 діб відповідно.

Нагадаємо, з 22 серпня ввели нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту - штраф в 170 тис. грн або конфіскація автомобіля, якщо термін перевищено більш ніж на 30 діб, а також в разі втрати або розкомплектування машини .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроект про відтермінування штрафів для власників "євроблях"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147053
 
   
 Топ коментарі
 
Гыгыгыгы
Ну пора уже бляхерам выходить на майдан выносить зелю
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все 250 голосовали за зелю и слугу ???))))))))))))))
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Гыгыгыгы
Ну пора уже бляхерам выходить на майдан выносить зелю
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Гыгыкать будете когда примут новый закон про растаможку, ещё недолго. Вернее не гыгыкать, а обижено мэкать, "я чего я платил больше?"
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Да мне пофиг на вашу возню.
Вот отпустят сегодня Сенцова и других политзаключенных и хорошо.
Почему люди должны страдать за стадо баранов?
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Их уже распустили. Мавр сделал своё дело мавр может уходить, нех Бенины деньги транжирить ГФС составила почти 250 протоколов на владельцев евроблях с начала действия новых штрафных санкций - Цензор.НЕТ 3030
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Де? то що повинно було робитись під покривов ночі? з шостого на сьоме?
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Як раз робиться... Єдине що дивує... Сьогодні 7 число... А російські кораблі заходять в порти Євросоюзу...
І рвшення трибуналу є... І всім пофік...
Нас знову кинули... Тепер прийдеться віддати цемаха і решту... Або забути про своїх...
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По данным неназванных источников обмен начался.
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Штрафы только через суд,как сказал бывший президент - только суд может обвинить человека в нарушении закона,если гэфээс попытается содрать деньжат в обход суда это можно квалифицировать как ограбление сопротивляться которому каждый имеет право всеми доступными способами включая ликвидацию напавших.
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Даже по логике суд не может быть оппонентом своего кормильца ГФС... это все звенья одной цепи. Точно также как суд не может быть оппонентом депутата ВР, потому что законы по которым судит суд, которого назначает ВР, пишет та самая ВР.
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А зебот не может быть оппонентом хозяина зефермы.
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Смотри сколько сопротивлянтов.Ровно ноль.Какие еще нужны докозательства существования зефермы?
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Блин дурдом автомагнаты за все годы создали,например мне родственники предлагают забрать КИА минивен дизельный,у них стоит максимум штука так как 13 лет а у нас пятерик на растаможку..
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не гони киа минивен 13 лет стоит минимум 2 тыс.а если ухожен то 3-4 а то и5 все что нам сюда гонят это все отжатый хлам который за год высосет еще 2 таких авто средний пробег в год в европе 30-40 тыс в год вот и считай какой пробег у супер пассата 2000 года
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Ну прям не знаю. На автоплиус лт киа минивены 2005-2006 самый дешевый 850, самый дорогой 1950
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Молчи ГФС составила почти 250 протоколов на владельцев евроблях с начала действия новых штрафных санкций - Цензор.НЕТ 3260, у меня трафик пассажир почти в однушку обойдётся.. ГФС составила почти 250 протоколов на владельцев евроблях с начала действия новых штрафных санкций - Цензор.НЕТ 5956
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все 250 голосовали за зелю и слугу ???))))))))))))))
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сделать нормальную расстаможку максимум на авто 5-7 лет весь остальной хлам хитровы...ные либо пусть расстамаживают либо штраф платить ну и на металолом можно
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Так может сразу всем запретить управлять автомобилями старше 5-7 лет, умник?
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А че ты решил, что авто старше 5-7 лет стает автохламом?
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Зе,сказал и пообещал,а значит сделает для всех оставшихся евробляхеров растаможку в 300-500€ и тогда вы все злопыхатели лопните от зависти,а Зеленский наберет аудиторию поддержки всех евробляхеров))
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Багато з тих хто не розтаможив, там або авто в поганому технічному стані що вони його і практично не ремонтують, або з документами проблема. В Польщі і Литві відкрито багато кримінальних проваджень їхніми фіскалами щодо власників цих автомобілів. Тому що на людей переважно без доходів могло бути оформлено по 30 автомобілів, деякі з них уже сидять за несплату податків а авто в розшуку.
У нас на ці авто роблять липові техпаспорти інші номера і втухують лохам.
Потім якщо стається ДТП або злочин таку машину можуть просто залишити.

Я вважаю що з цим давно потрібно було навести порядок, але напевно був якись неофіційний договір з Литовцями і поляками щоб вони дизельний злам від себе спихнули тому що Польща до 25 року хоче заборонити дизельні двигуни, а наш шоколодний через поборои на таможні заробив на цьому непогано...
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