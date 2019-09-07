EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  386  23
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5490) Донбас (12926) операція Об'єднаних сил (1550)

 За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб

За минулу добу російсько-терористичні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в соцмережі фейсбук у суботу вранці.

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог порушив перемир'я 6 разів 6 вересня, - штаб ООС

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 10 обстрілів позицій ООС: двічі поблизу Павлополя - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; тричі в районі Водяного - з мінометів калібру 120-мм і 82-мм, а також з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Лебединського - з артилерійських систем калібру 122-мм, міномета калібру 120-мм; неподалік Гранітного - з артилерійських систем калібру 122-мм; поблизу Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; двічі неподалік Новотроїцького - з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили один обстріл позицій ООС поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн Михайло Ткачишин загинув під Горлівкою від кулі снайпера 5 вересня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 1 обстріл позицій ООС: поблизу Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 1 обстріл позицій ООС у районі Новгородського - з міномета калібру 82-мм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147051
 
 
 Топ коментарі
 
У Станиці-Луганській "повстанці" зняли українські прапори і повісили свої тряпки. Ну і по традиції, моє чергове вітання - малороси, ви зробили це разом!
За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 1426

 показати весь коментар
 
Втрат немає, а потім додають інформацію - один вбитий.
І так ЩОДНЯ. Певно рахують в самогубці, чи битовуху по п'яні.
 показати весь коментар
 
Брехня суцільна.
Незабаром ці зведення припинять, щоб не руднити імідж президента.
Та і взагалі всім рти прикриють, лишаться лише штатні лизуни.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Втрат немає, а потім додають інформацію - один вбитий.
І так ЩОДНЯ. Певно рахують в самогубці, чи битовуху по п'яні.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тобі за щастя посмакувати темами про вбитих та поранених?
От якого ти так ********* такі теми?
 показати весь коментар
 
зі звиздунами не спілкуюсь.
чухай собі..
 показати весь коментар
 
 
Думаю он знает За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5560. Не будьте такой серьёзной За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 8031. чухай собі.. яйки тож норм За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 105
 показати весь коментар
 
А потім ми читаємо що в шпиталі помер воїн.
 показати весь коментар
 
 
Брехня суцільна.
Незабаром ці зведення припинять, щоб не руднити імідж президента.
Та і взагалі всім рти прикриють, лишаться лише штатні лизуни.
 показати весь коментар
 
 
о с этим не заржавеет. Здесь открытый форум, но только для лизоботов всего и всех. Нормальные и адекватные имеют только бан на 3 дня.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Приятно видеть что старания Президента приносят свои плоды и сегодня ни одна семья не потеряла своего кормильца!
 показати весь коментар
 
А ще сьгодні сонце встало! Подякуй призиденту...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я лучше поблагодарю Президента за то что наконец-то невероятными темпами начал расти ВВП, что жизнь и благосостояние простого народа начали подниматься. Что Украина наконец-то начала двигаться в сторону процветания, после целой эпохи бедности и лжи.
 показати весь коментар
 
Выключи свой телевизор и выйди на улицу.
 показати весь коментар
 
 
Если быстренько сдаться, то ваще потерь не будет. Правда?
 показати весь коментар
 
Щось не чутно про обмін.
Були наміри вночі чи вранці.
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні вихідний.
Зелі треба на концертик прошвирнутись.
 показати весь коментар
 
 
А вони взагалі все роблять мовчки. Потім повідомлять що вже обміняли.
 показати весь коментар
 
 
У Станиці-Луганській "повстанці" зняли українські прапори і повісили свої тряпки. Ну і по традиції, моє чергове вітання - малороси, ви зробили це разом!
За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 1426

 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору