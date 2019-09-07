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 Політика України
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Все про:полонені (427) Вишинський (137) Цемах (37)

 Київ готує на обмін 35 людей - 12 росіян і 23 українці. У списку є Цемах і Вишинський

Від Києва в Російську федерацію буде передано 35 осіб.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

За інформацією джерела, на обмін планується 35 полонених, в тому числі 12 громадян РФ і 23 українці. Україна передасть Росії Цемаха і Вишинського.

За інформацією джерела, близького до адвокатів терористів, є попередня домовленість про дату обміну 7 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадяни України - це найвища цінність для нашої держави, - Богдан про звільнення полонених. ВIДЕО

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17"... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147047
 
 
 Топ коментарі
 
Прогиб перед Хуйлом защитан. Хуйло даже выразил надежду на нормализацию отношений с новой ЗЕкомандой.
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Вова, из святого дела вызволения украинцев ты захотел сделать медийную фишечку.
Но при этом умудрился измазать ее дерьмом.

обмен вышел с душком, Вова Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 212
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фейкометчику сідорову.

http://cripo.com.ua/investigations/rozsliduvannya-occrp-yak-**********-oligarhi-viveli-cherez-kiprske-viddilennya-privatbanku-ponad-5-5-mlrd/

OCCRP уперше відслідкували механізм, який дозволив Коломойському та Боголюбову вивести такі великі суми з України: гроші проводили через філію ПриватБанку на Кіпрі.
Ця схема допомогла приховати, що кошти зникали через те, що Національний банк України розглядав кіпрську філію як і будь-яку іншу національною філію ПриватБанку. Тобто чиновники не помічали, що гроші, переведені на Кіпр, залишають Україну.
Водночас кіпрські регулятори або не змогли виявити, що різні банківські перекази на загальну суму біля 5,5 мільярдів доларів підкріплені фіктивними контрактами, або нічого не зробили, щоб зупинити їх.
Схема дозволила перекачати мільярди доларів через кіпрські рахунки ПриватБанку, які належали офшорним компаніям.

Гонтарєва,бл..дь,просто запізно зауважила Київ готує на обмін 35 людини - 12 росіян і 23 українці. У списку є Цемах і Вишинський - Цензор.НЕТ 9403
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Спасибо за дополнение! Но в официальных обвинениях Гонтпревой этого нет, иначе Колоойскому придется признать, что он грабил десятилетиями Украину через Приват.
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Европа давно стоит в миссионерской позе перед Путиным и спонсирует его экономику, направленную на террор соседних государств. Цемах два месяца тут протирал штаны - никому из Голландии до него не было дела. Если не сказать больше - нас продали за газопровод (ничего личного) и будут продавать ещё не раз. Поэтому блюсти интересы тех, кто нам плюёт в лицо не считаю нужным. Перечитайте слова Макрона по поводу строительства газопровода -""Я поддерживаю российский народ, и Франция - за "сотрудничество с РФ". А показать ему фото погибших детей с Боинга, он стыдливо отвернётся. Так нужны ли доказательства и цемахи тем, кому эти преступления НЕИНТЕРЕСНЫ? И не пора ли нам действовать в своих интересах? Один сиделец концлагеря, француз, сразу после освобождения рассказал на собрании о зверствах фашистов, а люди равнодущно разошлись не задавая вопросов. Это было по месту его жительства. Человек поклялся больше никому ничего не рассказывать.
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Это естественно, так как сбивали голландский Боинг с ведома правительства Голландии. Кремль Голландию держит очень крепко, там Путин детей держал, там же они референдум проводили против Украины. Поэтому ни о каком расследовании против России речи не может быть. Если бы Боинг упал на территории подконтрольной Украине , как и планировалось, то Голландия была бы первой , кто потянул бы Украину в Гаагу.
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зебилы, вы можете гордиться своим Вошьдём..
за сто дней оно просрало пять лет борьбы Украины с Московией.. его можно понять, оно гыготало и снимало "сватов" для жлобья и что такое государственный деятель не раздуплиться и в конце жизни своей никчёмной и подленькой..
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Вопрос, кто и зачем послал в плен три речных лоханки с украинскими моряками. Ответ простой - велась кремлевская спецоперация по спасению агента Лолиты для отмены выборов президента. Теперь эти же люди пытаются найти зраду. По поводу Цемаха скажу - этот потомственный алкаш вообще никакой не свидетель. Он по пьяни что-то ляпнул, а теперь кается и не знает, чего от него хотят. Он знает столько же, сколько и все опочленцы. Всему миру ясно , кто сбил самолет, но все просто засцали и ищут повод сохранить лицо. Гитлера тоже пытались оправдать после дерибана Чехословакии. Украина - это та же Чехословакия времен ВОВ. Никто не вступился тогда и сегодня никто не будет это делать. Украина жертва всемирного заговора. Зеленский пытается спасти Украину любой ценой и никакой Цемах не стоит того, чтобы освободить заложников. Не Зеленский пять лет занимался имитацией войны и дерибаном. Я бы также включил в этот список обмена Порошенка и Логопеда. Им в кремле медальки выдадут за службу.
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"Украина - это та же Чехословакия времен ВОВ. Никто не вступился тогда и сегодня никто не будет это делать. Украина жертва всемирного заговора. Зеленский пытается спасти Украину любой ценой "
Это ВЫ серьезно? Всемирный заговор против Украины действительно есть и сотворили его соплименники Зеленского - хабатники. Зеленский - ставленник хабатников, и задача его отомстить Украине и украинцам за их унижения в прошлом.
В свое время после выборов, Зеленский встречался с представителями глав различных религий. Со стороны иудеев он встретился только с хабатниками-черношляпочниками, и проигнорировал главу класического иудаизма.
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