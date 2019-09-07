 Київ готує на обмін 35 людей - 12 росіян і 23 українці. У списку є Цемах і Вишинський

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.
За інформацією джерела, на обмін планується 35 полонених, в тому числі 12 громадян РФ і 23 українці. Україна передасть Росії Цемаха і Вишинського.
За інформацією джерела, близького до адвокатів терористів, є попередня домовленість про дату обміну 7 вересня.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17"... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
http://cripo.com.ua/investigations/rozsliduvannya-occrp-yak-**********-oligarhi-viveli-cherez-kiprske-viddilennya-privatbanku-ponad-5-5-mlrd/
OCCRP уперше відслідкували механізм, який дозволив Коломойському та Боголюбову вивести такі великі суми з України: гроші проводили через філію ПриватБанку на Кіпрі.
Ця схема допомогла приховати, що кошти зникали через те, що Національний банк України розглядав кіпрську філію як і будь-яку іншу національною філію ПриватБанку. Тобто чиновники не помічали, що гроші, переведені на Кіпр, залишають Україну.
Водночас кіпрські регулятори або не змогли виявити, що різні банківські перекази на загальну суму біля 5,5 мільярдів доларів підкріплені фіктивними контрактами, або нічого не зробили, щоб зупинити їх.
Схема дозволила перекачати мільярди доларів через кіпрські рахунки ПриватБанку, які належали офшорним компаніям.
Гонтарєва,бл..дь,просто запізно зауважила
за сто дней оно просрало пять лет борьбы Украины с Московией.. его можно понять, оно гыготало и снимало "сватов" для жлобья и что такое государственный деятель не раздуплиться и в конце жизни своей никчёмной и подленькой..
Это ВЫ серьезно? Всемирный заговор против Украины действительно есть и сотворили его соплименники Зеленского - хабатники. Зеленский - ставленник хабатников, и задача его отомстить Украине и украинцам за их унижения в прошлом.
В свое время после выборов, Зеленский встречался с представителями глав различных религий. Со стороны иудеев он встретился только с хабатниками-черношляпочниками, и проигнорировал главу класического иудаизма.