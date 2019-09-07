 На ювілеї Суркіса були помічені глава СБУ Баканов і радник Зеленського Сергій Шефір, - "Схеми". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".
У фільмі, знятому до 100 днів свого президентства, який вийшов на телеекрани 31 серпня, Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" - щодо фінансування партії Медведчука "Опозиційна платформа - За життя".
А вже через кілька днів нові голова СБУ і помічник самого президента вітали з 70-річчям одного з ключових офіційних спонсорів політсили Медведчука Григорія Суркіса.
Причому в компанії як "нових облич", так і представники "старої" влади.
"Схеми" зафіксували, хто з нових і колишніх топ-політиків і чиновників вітали Суркіса з ювілеєм.
невже нікому не зрозуміло, що до влади ,в тотальному розумінні, прийшли шарікови, яких тримають на золотих ланцюжках
Простий народ ведеться на прості уловки, на які не простий народ ніколи не "клюне". Тож треба бути не простим і не байдужим, щоб даже гіпотетично не допустити ніяких цирків.
А те що придеться "хавать" наслідки вибору простого народу так це і до бабки не ходи.
А взагалі ,розважати Суркісів кварталівцями-вже традиція.Минулого року на ювілеї в Ігоря Суркіса за 110 тищ баксів витанцьовував майбутній през (зараз статус не дозволяє.Чи Ігорьвалєрьєвічь).
Бананов там был под прыкрыттям.
Расследовал финансирование опзж.
Так шо суркис фактически уже сидит.!
и получает картины Пикассо и Дали )))
Ройтман на ютубе подробно рассказал об єтих подонках
Виводи - нет никакой новой власти, есть ппкступная мафия
Свежачок!
73 відсотки населення покидьки?
та пішов ти на..уй,пі..арас !
І 'ця країна' пережила вже не одного дебіла-всепропальщика,зрадо..оба і просто довбо..оба..
про те що Суркіса не посадять..
За 'схему' з обленерго (
кто ж его посадит, он же - памятник! )))
цитата из фильма
Голова СБУ зеленого уряду на дні народженні у зажопівця Суркіса - таке саме явище. Українці, схоже, знову помилились. Шкода. Коли серед нас знайдеться патріотичний лідер, який зуміє повести за собою націю?
Якщо ці діячі тусуються на гучних сабантуях закордоном в дні національних свят і обходять ювілеї одіозних фігур всередині країни, то це свідчить не тільки про відсутність у них почуття патріотизму, але й про дефіцит здорового глузду.
Що, в такому випадку, можна від них очікувати? Скоріше за все, нічого такого, що може викликати почуття оптимізму.
Все буде так, як було останні 28 років і трохи гірше. Дай Бог, щоб не дуже погано.