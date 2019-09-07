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 Політика України
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Все про:Суркіс (43) Баканов Іван (50) Шефір_Сергій (15)

 На ювілеї Суркіса були помічені глава СБУ Баканов і радник Зеленського Сергій Шефір, - "Схеми". ВIДЕО

Представники вищого керівництва країни були помічені на ювілеї одного з лідерів ОПЗЖ Григорія Суркіса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

У фільмі, знятому до 100 днів свого президентства, який вийшов на телеекрани 31 серпня, Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" - щодо фінансування партії Медведчука "Опозиційна платформа - За життя".

А вже через кілька днів нові голова СБУ і помічник самого президента вітали з 70-річчям одного з ключових офіційних спонсорів політсили Медведчука Григорія Суркіса.

Причому в компанії як "нових облич", так і представники "старої" влади.

"Схеми" зафіксували, хто з нових і колишніх топ-політиків і чиновників вітали Суркіса з ювілеєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суркіс готує позов проти Порошенка в Англії, - Коломойський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147046
 
 
 Топ коментарі
 
73%зеклованы. Вы довольны своим выбором? Таки клован увы не Голобородько...
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Зато новые лица, ширина которых растет вместе с благосостоянием этих 73%.
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Особенно хорош Гелетей. Я чуть не обосрался от "удивления" - Петко же прекрасно знал кого он назначает. Надо же, вроде бы все обещали быть очень добрыми, а тут даже нынешние что вытворяют.
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Они теперь по совместительству тамадами ,клоунами ,и аниматорами работают ,привычка
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А эти все зраду разгоняют, да какая разница кто с кем знаком и к кому ходит на юбилеи.
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нові-старі оличчя
невже нікому не зрозуміло, що до влади ,в тотальному розумінні, прийшли шарікови, яких тримають на золотих ланцюжках
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73% ні. Для них вони бохи що прийшли з небес на Землю.
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я чомусь не здивувався...Після цього сюжету цілком зрозуміло що ніхто не буде чіпати Медведчука і його жОпаблоковцiв, а пісдiти та кулачками махати не мішки перевертати. I цi ********* думають що народ настiльки тупий що поведеться на цей дешевый цирк
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Народ і дійсно на стільки тупий, що ведеться на такі прості та примітивні речі як звичайний популізм та ще й індеферентний на додачу коли не ходить голосувати.
Простий народ ведеться на прості уловки, на які не простий народ ніколи не "клюне". Тож треба бути не простим і не байдужим, щоб даже гіпотетично не допустити ніяких цирків.
А те що придеться "хавать" наслідки вибору простого народу так це і до бабки не ходи.
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Тільки одне питання - а хто "воскресив" Медведчука в політиці? Хто перекроїв ринок скрапленого газу в інтересах Медведчука? Так, отож, порохоботи.
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Так кто у власти тот так рынок и перекраевает , был Петя строил его под себя , стал зеля строит под своих друзей и хозяев Вон уже ахметка завыл , что беня в рашке уголь на 1000 грн за тонну дороже покупает , чем предлагает он
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менi пох хто воскресив Медведчука , це вже iсторiя , а от хто (i коли) цю паскуду задушить менi не пох. ПиСи .Фаном Пороха нiколи не був, чи пан вважаэ що всi хто не акцептують зеленого слугу та й ого циркову команду виключно фани Пороха ??)Святий наiв
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То Зєля лазутчиків-асасінів заслав,щоб до Медведчука підібратись.
А взагалі ,розважати Суркісів кварталівцями-вже традиція.Минулого року на ювілеї в Ігоря Суркіса за 110 тищ баксів витанцьовував майбутній през (зараз статус не дозволяє.Чи Ігорьвалєрьєвічь).
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Зе в торте завезли на вечеринку для шоу , чтобы журналисты не заметили 😁
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последние кадры, фото погибших, до мурашек.... пир на костях продолжается..... единственный выход для Украины и ее жителей полное уничтожение без суда и следствия всей этой своры вместе с родственниками... И все же получается дед Ленин, императоры Рима, ПТНХ и многие другие поступили верно, для того что бы действительно изменить страну, уничтожив всю элиту под корень! Вот и в Украине не будет перемен пока эта свора ходит по земле Украины! Последние кадры до слез.....................
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Ну и что такого?- Гораздо важнее то что наконец-то невероятными темпами начал расти ВВП, что жизнь и благосостояние простого народа начали подниматься. Что Украина наконец-то начала двигаться в сторону процветания, после целой эпохи бедности и лжи.
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Ты чего несешь? Или туман застилает глаза и ты видишь то, что хочешь видеть? Ничего не поменялось. Доллар немного упал, так это ненадолго. Просто потому, что теперь из-за этого недовыполняется, а значит эта радость зебила скоро прекратится. Бывшие регионалы и Коломойский захватили власть.И это называется "что такого"?
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Вы сарказма смотрю не понимаете Это такие черные шутки
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"На юбилее Суркиса были замечены глава СБУ Баканов и советник Зеленского Сергей Шефир" - все они из одной банды. Чорновил, Кирпа пытались во власть прорваться, так их не пустили, убили чтобы другим не повадно было. Почему ещё жив "украинский" националист Тягнибок? Потому, что он для власти опасности не представляет, он один из властной банды, искусно играет роль украинского националиста. "Свободу" не остановить: существует ли соглашение между Тягнибоком и Медведчуком. Огня без дыма не бывает.
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Как шоколадную падаль штырит от того, что их оторвали от корыта.. Аж душа співа На юбилее Суркиса были замечены глава СБУ Баканов и советник Зеленского Сергей Шефир, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8527
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"Порохоботоам" плевать. Им и так очевидно, откула ноги растут. А вот зебилов в очередной раз сделали дураками. Точнее, они сами себя сделали.
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А другие свиньи дорвались Вам то , что с этого или вы думаете , что брызги с корыта вам в рот попадут ?
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Мальчики и девочки переключили своё внимание на окружение ЗЕ.У меня в семье -полный спектр политических взглядов.Одни- в ПС и часто выезжают на фронт,другие поддерживают ОПЗЖ,третьи -ПЕС,а я вот-ЮВТ иСн.Все наши разногласия не мешают нам всем оставаться людьми, общаться.
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Одни мародерят, другие офшорят, третьи рвутся к потокам.У каждого своя доля и шлях широкий.
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НОВЫЕ ЛИЦА ВСЯ БАНДА В СБОРЕ -избирателели секты Зе-у него профессионалы в команде, он не был замечен в аферах, у него не буде кумовства, брат, сват, как у Порошенко, у него будут только новые лица - будет ездить на лисопеде как простой народ и как тотот учитель с телевизора,наши учителя будут получать достойную заработную плату ровно 4000 долларов в или в пересчете-где то 100 000 грн - мы ему верим потому что он зуб давал-у него не будет кортежа как у Порошенко-коммуналка будет снижена-он не будет наживаться на людях-посадки бандитов будут весной ( 2020.....может быть)
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Шо вы понимаете в работе спецслужб!
Бананов там был под прыкрыттям.
Расследовал финансирование опзж.
Так шо суркис фактически уже сидит.!
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за праздничным столом он сидит )))))))

и получает картины Пикассо и Дали )))
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То все Тягнибок та свобода винуваті! На юбилее Суркиса были замечены глава СБУ Баканов и советник Зеленского Сергей Шефир, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2994
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Суркиси - бандити 90-х, убивавшие людей
Ройтман на ютубе подробно рассказал об єтих подонках
Виводи - нет никакой новой власти, есть ппкступная мафия
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Ну ви ж розумієте що покидькам які голосували за Зе це не докази зради. Ну а ми цьому не здивовані. Справа в іншому Радіо Свобода всесвітній телеканал. На це дивляться про це читають в Європі та Америці і розуміють що відбувається. Чому ми на них обіжаємось за зняття санкцій? Цій країні кінець, і самі українці її позбулись. Останні кадри відео викликають емоції . Та розуміння приходить шо люди воюють даремно. Вибачте така думка.
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покидькам які голосували за Зе На ювілеї Суркіса були помічені глава СБУ Баканов і радник Зеленського Сергій Шефір, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 178





73 відсотки населення покидьки?


та пішов ти на..уй,пі..арас !
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73 відсотки НЕ населення, а 73 відсотки що прийняли участь у голосуванні!
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у дебіла і думки дебіла.
І 'ця країна' пережила вже не одного дебіла-всепропальщика,зрадо..оба і просто довбо..оба..
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я не за Зе и не за Пе! а за кого надо было проголосовать???
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Бо де скарб твій, там буде і твоє серце ( Матея 6:21)
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Одних продажных проституток заменили другими,пора готовиться к новым выборам,Зеля судя по всему обосрался.
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Убрать от власти коррупционеров,если сбушник целует жопу суркису он явно коррумпирован,соответственно его и его босса нужно гнать из власти длинной метлой.
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Ты дебил,две строчки - шесть вопросительных знаков,что нибудь утвердительное сказать в состоянии?
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Кацап смердючий тебе послати чи ти сам підеш???????
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Могу повторить свой предыдущий коммет,но ты судя по всему просто валенок из засрашки.
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Хахахаха,так ты,овца путинская,под моим комментом,уходить только тебе.
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Зебанда сдают Украину *****, ещё и грабят - у них закончилась эпоха бедности
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"дзвіночок' нехороший..
про те що Суркіса не посадять..
За 'схему' з обленерго (
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ну ты блин даешь!
кто ж его посадит, он же - памятник! )))

цитата из фильма
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Для комунопорохобариг , один ювілей, пожиттєво на нарах з конфіскацією.
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Чого тут всі так наполохались??? Що щось нове почули чи побачили??? Що не ясно було від самого початку кому служать "слуги" 95 кварталу??? Чи може хтось чекав від покидька який Україну прирівняв до порноактриси любові до цієї самої України???
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ВАЗ говорит искрене, история закончится очень плохо, правда он не уточнил, что для Украины
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Немецкое издание Der Spiegel опубликовало расследование, из которого следует, что УЕФА с 2002-го до 2016-го года перечислял средства, предназначенные для Федерации футбола Украины, на счет оффшора, принадлежащего Игорю Суркису. При этом в УЕФА на этот факт не реагировали никак. Конфликт интересов вскрылся лишь при проверке финансового Fair Play.
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Непотопляемое кубло при каждой власти,связаны все одной цепью,какие бы революции не проводились в этой стране,не гидности,ни ци рукы не кралы,ит д , они как споры плесени выживают даже при огромных дозах радиации
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ай вей.. так от хто фінансував зебілів На ювілеї Суркіса були помічені глава СБУ Баканов і радник Зеленського Сергій Шефір, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7968 це вони -"сваі люді" На ювілеї Суркіса були помічені глава СБУ Баканов і радник Зеленського Сергій Шефір, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4891
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От непруха Суркису - для юбилея подходяще был бы свадебный генерал, но за неимением оного пришлось довольствоваться таким молодым (45 годочков), а уже лейтенантом Бакановым, да и тому, видать, всю гулянку бобины пузо терли.
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Коли Порошенко запросив на свою інавгурацію Ахмєтова і всіх решта бандюків, я зрозуміла, що українці помилились з вибором і що нічого доброго для України від його правління не буде.
Голова СБУ зеленого уряду на дні народженні у зажопівця Суркіса - таке саме явище. Українці, схоже, знову помилились. Шкода. Коли серед нас знайдеться патріотичний лідер, який зуміє повести за собою націю?
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Елена , у нас на каждых выборах есть альтернативы , то есть те что надо . Но мы еще сырые и выбираем разное говно .Народ тупо и без альтернативно встал или - или. и честные политики проехали мимо .
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Можна забути про деолігархізацію, 7% ВВП та інші казочки. Грабуй награблене - ось що буде.
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Все заметили как рыги спокойно двойную сплошную пересекли?
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Цікаво, а журналістів 'схем' помітили на юбілеї Суркіса?
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Да, ладно вам, робяти, вазмущаться. Ніхто в Україні не приходить до влади, щоб залишати слід в історії. Головне не залишити ніяких слідів в НБУ і ЗВР. А потім можна привіти передавати і махати ручкою з вікна лікарні у Лондоні, проходячи там курс терапії від запалення хитрості.
Якщо ці діячі тусуються на гучних сабантуях закордоном в дні національних свят і обходять ювілеї одіозних фігур всередині країни, то це свідчить не тільки про відсутність у них почуття патріотизму, але й про дефіцит здорового глузду.
Що, в такому випадку, можна від них очікувати? Скоріше за все, нічого такого, що може викликати почуття оптимізму.
Все буде так, як було останні 28 років і трохи гірше. Дай Бог, щоб не дуже погано.
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Суркисы со времен Кучме это ОПГ и массовая контрабанда.. они вместе с Григоришыным тогда отжали у народа клуб Динамо, принадлежащий тогда спортобществу МВД ..вместе с земельными участками в Конче и на Нивках , стадионом Динамо и бассейном, который закатали в асфальт, сделав на ее месте стоянку. Тогда спортобщество внесло в уставной капитал стадион динамо и земельные участки, а "инвесторы" 100 тыс. грн. (стоимость на то время 3хкомнатной квартиры). Как были торгашами так и остались. Пока они владеют Динамо никаких шансов выиграть какие нибудь кубки у клуба нет
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