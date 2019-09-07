 Глава СБУ Баканов, помічник президента Шефір відвідали день народження Суркіса, - ЗМІ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

У фільмі, знятому до 100 днів свого президентства, який вийшов на телеекрани 31 серпня, Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" - щодо фінансування партії Медведчука "Опозиційна платформа - За життя".

А вже через кілька днів нові голова СБУ і помічник самого президента вітали з 70-річчям одного з ключових офіційних спонсорів політсили Медведчука Григорія Суркіса.

Причому в компанії як "нових облич", так і представники "старої" влади.

"Схеми" зафіксували, хто з нових і колишніх топ-політиків і чиновників вітали Суркіса з ювілеєм.

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