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 Політика України
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Все про:Суркіс (43) Баканов Іван (50) Шефір_Сергій (15)

 Глава СБУ Баканов, помічник президента Шефір відвідали день народження Суркіса, - ЗМІ. ВIДЕО

Представники вищого керівництва країни були помічені на ювілеї одного з лідерів ОПЗЖ Григорія Суркіса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

У фільмі, знятому до 100 днів свого президентства, який вийшов на телеекрани 31 серпня, Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" - щодо фінансування партії Медведчука "Опозиційна платформа - За життя".

А вже через кілька днів нові голова СБУ і помічник самого президента вітали з 70-річчям одного з ключових офіційних спонсорів політсили Медведчука Григорія Суркіса.

Причому в компанії як "нових облич", так і представники "старої" влади.

"Схеми" зафіксували, хто з нових і колишніх топ-політиків і чиновників вітали Суркіса з ювілеєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суркіс готує позов проти Порошенка в Англії, - Коломойський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147046
 
 
 Топ коментарі
 
73%зеклованы. Вы довольны своим выбором? Таки клован увы не Голобородько...
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Зато новые лица, ширина которых растет вместе с благосостоянием этих 73%.
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А що тут дивного.
Євреї куди ближче одне одному ніж до українців.
І вміють вправно та облесливо брехати.
Лохі повелись...
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Пам'ятаю зебіли про Кличка верещали, а тут мов води до ротяки понабирали..
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СОПЛЯ ПРИДЕТ - ПОРЯДОК НАВЕДЁТ! Шариковы, так вы до выборов пели?
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Сатанинская, у типе нага исчё не атпала, и меньче бухай, а то и печень атпадеть. Глава СБУ Баканов, помічник президента Шефір відвідали день народження Суркіса, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8494 Глава СБУ Баканов, помічник президента Шефір відвідали день народження Суркіса, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3708 Глава СБУ Баканов, помічник президента Шефір відвідали день народження Суркіса, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 727
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Мародер чи Зеля? По моему вони теж саме.
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Нет, лапоть, не тоже самое. Шмаркля и в подметки не годится Порошенко, к которому много вопросов, но не по сдачи интересов Украины и не превращения страны с субъекта на международной арене в объекта.
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Кондитер і інтереси України - це з різних кіно. Всі його інтереси були в офшорах і сліпому трасті, в Україні - тільки президентське крісло, сидячи в якому він вішав локшину на вуха посполитим, старанно виконував всі інструкції по знищенню України і створював сприятливі умови для свого гешефту з використанням своїх владних важелів.
Немічна, розграбована і злиденна країна з претензіями на суб'єктність в світовій політиці - це невдалий жарт чи новий анекдот?
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смешно с вдруг прозревших зебилов)вы каждый день,все сто зедней,жрали дерьмо,не вытираясь,а тут до вас дошло...
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І що ж таке тобі було давно відомо, що до "зебілів" тільки тепер дійшло?
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И это после статьи в Шпинделе, о махинациях Грыни с деньгами федерации футбола на сотни млн. евро.
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Сближение новой власти с коррупционерами, ворьем и мафией прошло успешно! #чертБаканов
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Влада, держава - просто "шестьорки" на побігеньках у грошових магнатів.
По суті - собаки, яких годують господарі.
А ви як думали ((
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Негоже к этим бандитам ходить людям при таких должностях...
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У меня есть фото с друзьями дня рожденя где мне было 14 лет. Недавно у меня был юбилей 60 лет. Очень захотелось сделать такое же фото, в таких же позах. К сожаленю не всех мог найти, некотрые уже умерли, некоторые далеко уехали. Когда всех собирал, мне сказли, что не бери одного, он поддерживает *****. Я очень удивился, что среди моих друзей мог оказаться такой. Долго думал и дружба победила. Я его пригласил, во имя нашего общего детсва и счастливой молодости. Специально не говорили о политике. Наверняка больше никогда не увидимся. Те кто в моем возрасте, меня поймут. В зрелые годы друзья не появляютя, одни знамые и приятели, друзья остаются только с детства. Тогда небыло политки, национальнстей и других предрассудков.
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Судя по комментам в ютюбе некоторые зебилы начинают прозревать.
Глава СБУ Баканов, помічник президента Шефір відвідали день народження Суркіса, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2917
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Судя по вчерашнему Шустеру, некоторые порохоботы начинают прозревать.
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Что такое "Шустеру"? Это программа, которая на канале Ахметова? Ты мне еще Раиса-24 предложи посмотреть, глиста зеленая.
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это программа полчающая лайки с ютуба, фейсбука и местных радио.
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Все порохоботне скавчання зводиться до того, що прийшов новий, дуже поганий, керманич, а був дуже хороший старий. Якщо це такий гумор, то від нього, аж ніяк, не весело і це така сама правда, як те, що воша кашляє.
І тут насувається одне дуже інтригуюче питання - чи могли до влади прийти ті, кого в Україні ніхто ніколи не бачив?
Ні, в Україні є багато різних людей - українців, рускоязичних і суржикомовних хохлів, рускіх і їхніх братів, патентованих патріотів і сепаратистів - терористів та інших, що називають себе не українським народом, а народами України.
І все було б терпимо якби серед них були ті, хто міг би і хотів би зробити Україну нормальною країною.
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Тупенькими репліками, з претензіями на іронію, тут справі не зарадиш.
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Глава СБУ Баканов, помічник президента Шефір відвідали день народження Суркіса, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5387 Сергей Наумович

@sergonaumovich

Дежавю. Имея рекордный кредит доверия, каждые новые обитатели правительственного квартала активно работают над уничтожением репутации, а потом искренне удивляются, почему у их политической силы рейтинг стремятся к...
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Вот зачем это делать? Ну поздравили бы дедушку по-тихому. Нет, надо напоказ всем нассать в глаза, а потом рассказывать о борьбе с олигархами.
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