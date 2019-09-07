 Глава СБУ Баканов, помічник президента Шефір відвідали день народження Суркіса, - ЗМІ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".
У фільмі, знятому до 100 днів свого президентства, який вийшов на телеекрани 31 серпня, Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" - щодо фінансування партії Медведчука "Опозиційна платформа - За життя".
А вже через кілька днів нові голова СБУ і помічник самого президента вітали з 70-річчям одного з ключових офіційних спонсорів політсили Медведчука Григорія Суркіса.
Причому в компанії як "нових облич", так і представники "старої" влади.
"Схеми" зафіксували, хто з нових і колишніх топ-політиків і чиновників вітали Суркіса з ювілеєм.
Євреї куди ближче одне одному ніж до українців.
І вміють вправно та облесливо брехати.
Лохі повелись...
Немічна, розграбована і злиденна країна з претензіями на суб'єктність в світовій політиці - це невдалий жарт чи новий анекдот?
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Сближение новой власти с коррупционерами, ворьем и мафией прошло успешно! #чертБаканов
По суті - собаки, яких годують господарі.
А ви як думали ((
І тут насувається одне дуже інтригуюче питання - чи могли до влади прийти ті, кого в Україні ніхто ніколи не бачив?
Ні, в Україні є багато різних людей - українців, рускоязичних і суржикомовних хохлів, рускіх і їхніх братів, патентованих патріотів і сепаратистів - терористів та інших, що називають себе не українським народом, а народами України.
І все було б терпимо якби серед них були ті, хто міг би і хотів би зробити Україну нормальною країною.
Сергей Наумович
@sergonaumovich
Дежавю. Имея рекордный кредит доверия, каждые новые обитатели правительственного квартала активно работают над уничтожением репутации, а потом искренне удивляются, почему у их политической силы рейтинг стремятся к...