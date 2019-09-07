 Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи слова Савіка Шустера.
Мер Києва підкреслив: "Всі мене питають, навіть журналісти запитують: "У вас конфлікт з Богданом? У мене з паном Андрієм ніякого конфлікту немає. Я не тримаюсь за крісло, я не тримаюсь за посаду. Ключове в тому, що кияни обирають людину, яка відповідальна перед ними. А призначена головою КМДА людина відповідальна лише перед тим, хто її призначив".
А чого Шустік не веде програми десь в Італії..Франції. Німеччині..хоть в Грузії..чи дупу би лизав в підорації..
постійно якісь Аделаджі і ще такий грубий був.казав шо мільйонерами їх поробить.що дурив в Києві .щоб внески несли..
Сколько ты падло судеб людских поломал, когда для Пети и прочих дружбанов, сносил МАФы по Киеву? Ты людям хоть копейку компенсировал? Многие из-за тебя разорились, скот ты двуличный.
Витя хороший хлопец, только вот на должность мэра и тем более главы КГГА совсем не годится. Вы посмотрите на эти дороги, посмотрите дикие застройки, везде бабло и коррупция. Одна махина 24-этажная возле другой, скоро дышать будет нечем. На Киев страшно смотреть - ни порядка застройки, ни архитектуры. Витю обсели всякого рода ворюги, используют и наживаются. Он для них прикрытие
или хоть у Пети, он. протвердит, адинтур, как ни как !
я лично требую взывскать с мрази в бюджет стоимость моста и реманта автодорог
и посадить
Держ.Адміністрація має бути Держ.Адміністрацією,а не фількіною грамотою ,якимсь Законом №8420 Власенка,який має бути негайно скасований.Дави їх,Богдан-Ніяких монополій сепарських,типу київбаса мафіозного!
а вам для начала надо хоть раз к нему на поклон сгоцать
и хоть раз на ринге пАбедить,
иначе вам до Виталика далече и вопросы неуместны ...
Где вы такие долбоёбы берётесь!
КРИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС: - ЕСЛИ ,,ЗАКОН ПРИНЯТ В 1999 ГОДУ, ТО О ЧЁМ БЫЛ СУД КС В 2003 ГОДУ???????? И ПОЧЕМУ ТОЛЬКО В 2003 ГОДУ ПЕРВЫМ ОМЕЛЯ ПО РЕШЕНИЮ КС СОВМЕСТИЛ?????? И ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ОМЕЛИ У ЧЕРНОВЕЦКОГО ОПЯТЬ ЗАБРАЛИ СОВМЕЩЕНИЕ, НАРУШАЯ ,,ЗАКОН", А ТЫ МОЛЧАЛО, И ДАЖЕ ХЛОПАЛО В ЛАДОШИ БО ,,ЧЕРНОВЕЦКИЙ НЕДАСТОИН"????? 😂😅😂
ИЛИ ПРИНЯТЫЙ ТОБОЮ ЗАКОН ШО ДЫШЛО?????? 😂😅😂
Пеця и Дима обещали после кресла мэра
кресло Президента, которое ему положено как
герою Майдана,
получается , чтоон зря под огнетушителями
на баррикадах отирался ...
ПЕДАЛИК-ВИТАЛИК, ВВЯЗАВШИСЬ В ДИСКУСИЮ ТЫ УЖЕ ПРОИГРАЛ. НО ТЕБЕ ЭТОГО НЕПОНЯТЬ. 😂😅😂
А ВОТ НОВЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА И ПОКАЖУТ РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ. А ЗАОДНО И ПОКАЖУТ ПОДДЕРЖАЛИ ЛИ КИЕВЛЯНЕ ТО, КАК ТЫ ЛИШАЛ ИХ БИЗНЕСА, РАБОТЫ, СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ. И БУДЕТ ВЕСЕЛО КОГДА ,,РАБОТУН ВИТАЛИК" ПРОЛЕТИТ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЕЩЁ ХУЖЕ ЧЕМ ПАРАШОНКА. 😂😅😂
А ВЕДЬ УМНЫЕ ЛЮДИ СЕЙЧАС МОЛЧАТ, И ДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ С ЧУЖИХ ОШИБОК. 😂😅😂
Дезентерия зделала 73% от голосовавших (30% от населения)
25% не удалось ЗДЕЛАТЬ............
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А чего тогда столько твоих воплей?