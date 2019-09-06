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 У Конгресі США представили резолюцію проти запрошення Росії на саміти Великої сімки

Конгресмен-демократ Альбіо Сайрес представив резолюцію, спрямовану проти включення Росії до складу учасників майбутніх самітів Великої сімки, поки вона не почне поважати територіальну цілісність сусідніх країн і дотримуватися стандартів демократичного суспільства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Резолюція стала відповіддю на нещодавню заяву президента Дональда Трампа про те, що він має намір запросити російського президента Володимира Путіна на наступний саміт Великої сімки.

Сайрес активно підтримує Україну, виступає проти порушення Росією міжнародних норм.

"Членство Росії у Великій вісімці було призупинено в 2014 році, як прямий результат її дій в Україні, включно з незаконним захопленням Кримського регіону", - заявив конгресмен - "Майбутнє включення Росії в групу прив'язане до конкретної умови - поваги до суверенітету і територіальної цілісності України".

За його словами, з 2014 року Росія не лише не змінила курс, а й активізувала агресивні дії в Україні і намагалася підірвати демократичні інститути у багатьох інших країнах, включно зі США.

"Якщо президент Трамп ігнорує встановлені міжнародним співтовариством умови включення Росії до Великої сімки, він йде проти американського законодавства і консенсусу в міжнародному співтоваристві", - підкреслив Сайрес - "Він також послаблює нашу здатність вести переговори, в черговий раз показуючи президенту Путіну, що його агресивні дії не спричинять заявлених наслідків. Я твердо переконаний, що ми не повинні дозволяти Росії повернутися до Великої сімки, поки вона не припинить окупацію української території і не буде дотримуватися стандартів демократичних суспільств", - підкреслив Сайрус.

Резолюція засуджує атаки Росії на демократичні суспільства по всьому світу, підтверджує, що Палата представників підтримує виключення Росії з Великої вісімки, і закликає всіх лідерів Великої сімки виступити проти повернення Росії в групу, поки вона не виконає раніше поставлені вимоги.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147042
 
   
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"Если президент Трамп игнорирует установленные международным сообществом условия включения России в Большую семерку, он идет против американского законодательства и консенсуса в международном сообществеИсточник: https://censor.net.ua/n314
7042

установленные международным сообществом условия не имеют ничего общего с американским законодательством.
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совершенно верно. Но есть один ньюанс. параша еще и плюет на международные законы. и и это факт.
Но ведь Вы сравниваете демократический рай и цитадель зла? США и парашу? Т.е. одинаковые методы?
Ужас то какой У Конгресі США представили резолюцію проти запрошення Росії на саміти Великої сімки - Цензор.НЕТ 697
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Как в одной фразе набрать голоса и немножко солгать и ни черта не сделать
Почувствуйте разницу: установленные международным сообществом условия. Международные законы. Американское законодательство и международные законы. Американское законодательство и международные условия
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Трамп бизнесмен и видит ситуацию иначе. Россия поглащается Китаем. Китаю выгодны все санкции на РФ, так как за дефицит бабла Россия продаёт Китаю всё что ему понадобится. Если Китай подомнёт под себя всю Сибирь, США в перспективе перестанет быть номером 1 в мире. В таком же ключе действует ЕС. Им невыгодно что Китай чувствует себя в России как хозяева и главные партнёры. Кому иетересно, поищите фотографии реки Лены. Она обмелела. Потому что китайцы вырубают лес как хотят и где хотят. И дело там не только в лесе. Китайцы фактически оккупируют территории за деньги в условиях изоляции РФ западом. Для Трампа и ЕС это неприемлимо, Китай пользуясь санкциями становится сильнее и сильнее в регионе.
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Россия поглащается Китаем

Вот тут я поперхнулся Харбином. Да никуя, уважаемый. Китаю территория нах не сдалась. Определенная территория нужна, не спорю, но малая очень малая толика. НРК нужны ресурсы, много ресурсов - под боком есть параша, с которой их можно качать по дешману. и НРК это успешно делает. Зачем прилагать усилия, если тебе сами принесут?
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дополню - рашка -поставщик сырья по дешману. Зачем НРК напрягаться?
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Пиндосы дали очередной подзатыльник своему рыжему аболтусу, што-ли ???
Прэлесссстно !!! У Конгресі США представили резолюцію проти запрошення Росії на саміти Великої сімки - Цензор.НЕТ 9417
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Та нююю, изверги, пррригласите... в сортир..
оно тама усех замочит или обмочит..
🤗
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Да, конгрессмен правильный. Но, что это даст Украине при её неправильном президенте?
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Конгрессмен- - порохобот. От що означає демократ!
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Если уж говорить правду, то всю. )(уйло сам недвано говорил , что джи семь им не брякало. Тем более без НРК. А вот двадцатка это их вполне устраивает.
Кстати саммит ВЭФ наглядно показал, что бизнес дороже совести. Там даже украинские инвесторы присутствовали
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