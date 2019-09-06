 У Конгресі США представили резолюцію проти запрошення Росії на саміти Великої сімки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Резолюція стала відповіддю на нещодавню заяву президента Дональда Трампа про те, що він має намір запросити російського президента Володимира Путіна на наступний саміт Великої сімки.
Сайрес активно підтримує Україну, виступає проти порушення Росією міжнародних норм.
"Членство Росії у Великій вісімці було призупинено в 2014 році, як прямий результат її дій в Україні, включно з незаконним захопленням Кримського регіону", - заявив конгресмен - "Майбутнє включення Росії в групу прив'язане до конкретної умови - поваги до суверенітету і територіальної цілісності України".
За його словами, з 2014 року Росія не лише не змінила курс, а й активізувала агресивні дії в Україні і намагалася підірвати демократичні інститути у багатьох інших країнах, включно зі США.
"Якщо президент Трамп ігнорує встановлені міжнародним співтовариством умови включення Росії до Великої сімки, він йде проти американського законодавства і консенсусу в міжнародному співтоваристві", - підкреслив Сайрес - "Він також послаблює нашу здатність вести переговори, в черговий раз показуючи президенту Путіну, що його агресивні дії не спричинять заявлених наслідків. Я твердо переконаний, що ми не повинні дозволяти Росії повернутися до Великої сімки, поки вона не припинить окупацію української території і не буде дотримуватися стандартів демократичних суспільств", - підкреслив Сайрус.
Резолюція засуджує атаки Росії на демократичні суспільства по всьому світу, підтверджує, що Палата представників підтримує виключення Росії з Великої вісімки, і закликає всіх лідерів Великої сімки виступити проти повернення Росії в групу, поки вона не виконає раніше поставлені вимоги.
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установленные международным сообществом условия не имеют ничего общего с американским законодательством.
Но ведь Вы сравниваете демократический рай и цитадель зла? США и парашу? Т.е. одинаковые методы?
Ужас то какой
Почувствуйте разницу: установленные международным сообществом условия. Международные законы. Американское законодательство и международные законы. Американское законодательство и международные условия
Вот тут я поперхнулся Харбином. Да никуя, уважаемый. Китаю территория нах не сдалась. Определенная территория нужна, не спорю, но малая очень малая толика. НРК нужны ресурсы, много ресурсов - под боком есть параша, с которой их можно качать по дешману. и НРК это успешно делает. Зачем прилагать усилия, если тебе сами принесут?
Прэлесссстно !!!
оно тама усех замочит или обмочит..
🤗
Кстати саммит ВЭФ наглядно показал, что бизнес дороже совести. Там даже украинские инвесторы присутствовали