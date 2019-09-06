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 Політика України, Київські новини
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Все про:Кличко (698) Богдан Андрій (154)

 "Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан озвучив претензії Кличкові. ВIДЕО

Глава офісу президента Андрій Богдан озвучив своє бачення того, як має формуватися влада в місті Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми Свобода слова з Савіком Шустером.

Він зазначив: "Вас обрали мером міської ради, мером киян, цю посаду ніхто не має права у вас забрати. Навіть після роз'єднання посад ви залишитеся мером. Просто з'явиться людина, яка вас контролює. А в чому проблема, якщо ви чесно працюєте? Ви самі говорите, що потрібно столиці, самі виділяєте, просто є людина, яка вас контролює".


Читайте також: Громадяни України - це найвища цінність для нашої держави, - Богдан про звільнення полонених. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147041
 
   
 Топ коментарі
 
А кто имеет право контролировать мера Киева, избранного киевлянами? И нафиг тогда вообще выборы? Правильной дорогой к диктатуре идете, товарищи!
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Інститут "смотрящіх". Все, як робив януковоч.
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"Вы остаетесь на своем посту, просто появится человек, который вас контролирует", - Богдан озвучил претензии Кличко - Цензор.НЕТ 3540 Kiev_Kiev_777
Че это за бред



Це реальний світ зекоманди та зебілів... "Вы остаетесь на своем посту, просто появится человек, который вас контролирует", - Богдан озвучил претензии Кличко - Цензор.НЕТ 4447
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посмотрим но голума в Ородруин вкинут "Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан озвучив претензії Кличкові - Цензор.НЕТ 5210
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Вспомнилось:
"А помнишь, я говорил, что с лестницы спущу"©😀
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Прошу прощение, что не по теме снова о цемахе. С очень большой вероятностью нам преднамеренно надули в уши, что он никакой ценности как свидетель не представляет типа он замолчал или вообще пошел в отказ. Врядли западные спецслужбы и профессионалы дознаватели не смогли бы расколоть преступника причасного к гибели 298 человек. Это сказки для зебилов которые даже не задумываются над явным противоречием:"Почему болтун полудурок как нам его преподносят вдруг так заинтересовал Путлера? Не потому ли, что первую часть плана великого кгбиста он уж осуществил. А именно основательно засветился. Что же дальше? А дальше этот бесполезный свидетель побывав на задушевной беседе с костоломами ФСБ вдруг начнет излогать "истиную правду" о том, что он действительно прятал Бук но в тот день просочилась украинская ДРГ его повязали и произвели тот самый пуск который погубил 298 человек, чтобы обвинить рашу! Так что отдавая его раше зеленая команда должна понимать -
Он не свидетель он либо международный преступник либо станет героем россии
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Богдан,человеку,не нужен контроль.Емму нужны свобода,правила,Закон и регулятоор бизнеса..упрощённо для типо Бога данного
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ці кварталівці ще й на копійку нічого доброго не зробили, а вже без сорому не криючись, призначають смотрящіх, як при ЗЕКові...знову прикривачись 73% лохторату, який тупо затуляє очі на всі злочини і порушення цієї влади...Ви робите це разом, мило! А коли прийде час відповідати, ви також готові стати поруч з цією кодлою українофобів? Чи доведеться вас розшукувати по соц. мережам, де ви зараз так полум'яно підтримуєтє тих, хто підминає під себе державу, не помічаючи, що за ними- коломойша , пінчук та інші олігархи, які смикають їх за мотузки, бо саме вони хочуть керувати цими потоками, на які і ставляться їхні маріонетки...Це не ви їх обрали, а олігархи!!!
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Здається, вони поки що роблять не "порушення", а зрушення тієї системи, де всі чиновники стали корупціонерами, а весь народ хабарниками, щоб якось вижити, бо треба було "дати" лікарям, щоб лікували, а не вбивали, іншим працівникам, щоб вирішили питання, а не затягували, доводячи до інфаркту...
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зе-кошерно.
=ві-ето-сдєлалі-вмєстє=, зебіли і зебілки.
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"Караул!Узурпація!"-завизжала свинота,а сама наприймала законів під себе,що не тільки сприяють корупції та монополізації влади,а утворюють квазі-державу в державі.Точно думала поросятина-вічно керуватиме?Подумайте.Як таке можливо,аби гроші,зібрані з киян тупо привласнювалися,а суми просто списувалися на держ.борг держави Україна,бо КМДА в руках мера?Де таке можливо?Як мер міста може бути ще й голова виконавчого органу? Це нонсенс навіть при всій повазі до Віталія Кличка,бо 2млрд.доларів держ.боргу за кілька місяців тупо покрали та вивели попередники через нього і ще їм нічого не кажи?
Держ.Адміністрація має бути Держ.Адміністрацією,а не фількіною грамотою ,якимсь Законом №8420 Власенка,який має бути негайно скасований.Дави їх,Богдан-Ніяких монополій сепарських,типу київбаса мафіозного!
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судячи по тому як порохоботи скавчать, - все правильно робиться
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Просто появится человек, который вас контролирует.Источник: https://censor.net.ua/v3147041

Я понимаю так: "Ничего личного. Мы будем контролировать выбор киевлян, потому, что они как дети малые, не знали дважды, что творили. А мы честные хотим сделать им хорошо."
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Красиво Шустер опустил этого выскочку главного по офису
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Смотрящій за мерами ? А хто буде смотрящім над смотрящіми ? Контрольор ..аний
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І довго ми будемо дивитись на цього гопника -решалу??? Брехун і просто мерзота. Зеленський втрачає авторитет бо біля нього такі морди.
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Царь-батюшка хороший, бояре плохие. А ты, Вася, не задумывался что клован точно такой как и Богдан?
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Без небольшой диктатуры порядок в стране, уничтоженной бандой свинарчуков не навести.
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Чи ти дурний, чи в тебе глисти? А-а-а! Зрозумів! Ти просто кацапський троль.
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Кличко начал красть по-крупному.
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аллочка, что мимо тебя сумку с деньгами пронес и ты видела сама!?
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Зебилу нужно что-то крякнуть в защиту клоуна
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1)Богдан 'загнався'.
не існує посади "комісар".

2) я прихильник ліквідації президентської гілки влади..
які нафік губернатори..який "голова КМДА"..
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Зесмотрящий... как красиво водят по губам тупым зебилам
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Я извиняюсь, а кто будет контролировать контролёров?
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А хто Богдана буде контролювати? Коломойський і "Рада євркеїв України"?
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Что-то ******* меня эти контролеры! Улучшений никаких только одни контролеры и наплыв регионалов!
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просто есть человек, который вас контролирует". . Источник: https://censor.net.ua/v3147041
"Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан озвучив претензії Кличкові - Цензор.НЕТ 4943.
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Серетарша Зеро нагло заявляеит, что поставит смотрящего над избранным мэром. нет у них ни страха ни совести.
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Почему люстрированным Богдан , которого АПРИОРИ, не должно быть во властных структурах , рассказывает какой должен быть выбор без выбора??
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Дорвались до влади скоти, бабла мало, побільше хочеться урвати.
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контрольор хєров, що цей Богдан взагалі робить у державній владі??? він ж люстрований мав би бути, зелені реформатори...
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Оказывается надо было просто поменять смотрящего на Смотрещего от Зели... А я-то думал...
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Все больше и больше создается впечатление, что Богдан сядет. Причем еще при Зеленском. Глава ОП - это не президент, не премьер-министр, не депутат. Почему-то главу аппарата парламента у нас на каждом шагу не цитируют. Зато этот "завхоз президента" везде и повсюду, причем с очень сомнительными инициативами.
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Классика!Ну это так и задумано хитрыми зелёными!Выставляют в виде козла отпущения какую то незначительную фигуру,типа Богдана...и все помои и негатив со скандалов выливается на него-а царь Зеля со товарищи не причём!!!!
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Зря Кличко начал объясняться с этим клерком. Ты - избран, поэтому можешь смело посылать нахер обуревших рейдеров.
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А кто будет контролировать контролёра?
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Одного не пойму,а нахрена нужны тогда все эти САПы,НАБУ,ГБР и новая служба финансовых расследований...если достаточно к каждому меру поставить смотрящему?!!!!!!!Правда придётся и к депутатам Киевсовета приставить по смотрящему...ведь именно они(а не клычко)распределяют городской бюджет и принимают законы по развитию инфраструктуры города!
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