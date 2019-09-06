 "Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан озвучив претензії Кличкові. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми Свобода слова з Савіком Шустером.

Він зазначив: "Вас обрали мером міської ради, мером киян, цю посаду ніхто не має права у вас забрати. Навіть після роз'єднання посад ви залишитеся мером. Просто з'явиться людина, яка вас контролює. А в чому проблема, якщо ви чесно працюєте? Ви самі говорите, що потрібно столиці, самі виділяєте, просто є людина, яка вас контролює".





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