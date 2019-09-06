 "Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан озвучив претензії Кличкові. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми Свобода слова з Савіком Шустером.
Він зазначив: "Вас обрали мером міської ради, мером киян, цю посаду ніхто не має права у вас забрати. Навіть після роз'єднання посад ви залишитеся мером. Просто з'явиться людина, яка вас контролює. А в чому проблема, якщо ви чесно працюєте? Ви самі говорите, що потрібно столиці, самі виділяєте, просто є людина, яка вас контролює".
"А помнишь, я говорил, что с лестницы спущу"©😀
Он не свидетель он либо международный преступник либо станет героем россии
=ві-ето-сдєлалі-вмєстє=, зебіли і зебілки.
Держ.Адміністрація має бути Держ.Адміністрацією,а не фількіною грамотою ,якимсь Законом №8420 Власенка,який має бути негайно скасований.Дави їх,Богдан-Ніяких монополій сепарських,типу київбаса мафіозного!
Я понимаю так: "Ничего личного. Мы будем контролировать выбор киевлян, потому, что они как дети малые, не знали дважды, что творили. А мы честные хотим сделать им хорошо."
не існує посади "комісар".
2) я прихильник ліквідації президентської гілки влади..
які нафік губернатори..який "голова КМДА"..
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