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Все про:хабар (2737) Дніпропетровщина (594) Нацполіція (8158) сільрада (48)

 Голова сільради на Дніпропетровщині впіймався на хабарі 70 тис. грн за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпропетровській області голову сільської ради і посередника затримано на хабарі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Голова сільради на Дніпропетровщині впіймався на хабарі 70 тис. грн за вирішення земельного питання, - Нацполіція 01

За вирішення земельного питання сільський голова вимагав 70 тис. грн хабара. З метою прикриття злочинної діяльності чиновник залучив посередника.

Голова сільради на Дніпропетровщині впіймався на хабарі 70 тис. грн за вирішення земельного питання, - Нацполіція 02

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Сьогодні, 6 вересня, правоохоронці задокументували отримання першого "траншу" хабара в розмірі 35 тис. гривень.

Голова сільради на Дніпропетровщині впіймався на хабарі 70 тис. грн за вирішення земельного питання, - Нацполіція 03

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147040
 
 
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Потужна ЗЕрехворма это -- мллион новостей про то что поймали на взятке, и ровно 0 новостей что посадили в тюрьму. Найс ЗЕбилы работают..4 месяца уже просрали коту под хвост...страна потеряла уже 4 месяца.
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777 c1ce1aa7 Так страна и 5 лет потеряла, когда никого не сажали, но Югик кричал чуть не каждый день о задержаниях.
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К автору статьи. Слово "решение" надо взять в кавычки, иначе можно подумать, что решения земельных вопросов настолько сложные, что к зарплате председателя надо всегда добавлять 70 тыс. грн.
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