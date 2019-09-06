 Голова сільради на Дніпропетровщині впіймався на хабарі 70 тис. грн за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За вирішення земельного питання сільський голова вимагав 70 тис. грн хабара. З метою прикриття злочинної діяльності чиновник залучив посередника.

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Сьогодні, 6 вересня, правоохоронці задокументували отримання першого "траншу" хабара в розмірі 35 тис. гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.