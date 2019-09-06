 На час сесій у депутатів потрібно відбирати дипломатичні паспорти, - Разумков. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Разумков заявив: "Я б ще на час сесії збирав закордонні паспорти і видавав би коли людина їде за кордон у відрядження. У нас дивлячись на те, що відбувалося по п'ятницях, в комітетські тижні, то таке враження, що дуже багато виборців в Європі. Я розумію, що багато виїхало, але ж не стільки".

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