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 Політика України
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Все про:дипломати (226) Разумков Дмитро (179)

 На час сесій у депутатів потрібно відбирати дипломатичні паспорти, - Разумков. ВIДЕО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оприлюднив ініціативу про те, що на час сесії у депутатів потрібно відбирати дипломатичні паспорти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Разумков заявив: "Я б ще на час сесії збирав закордонні паспорти і видавав би коли людина їде за кордон у відрядження. У нас дивлячись на те, що відбувалося по п'ятницях, в комітетські тижні, то таке враження, що дуже багато виборців в Європі. Я розумію, що багато виїхало, але ж не стільки".

Читайте також: Готові направити Венеціанській комісії законопроєкти про внесення змін до Конституції, - Разумков


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147039
 
 
 Топ коментарі
 
Еще подтяжки, шнурки от обуви и все колюще-режущие предметы!
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зебики сделайте ещё самокаты в Раде..и шоб в шортах можно было. Побольше потужных рехформ.
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Невже стане реальністю...
На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 977
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Еще подтяжки, шнурки от обуви и все колюще-режущие предметы!
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А вот это как раз оставить: вдруг депутата совесть замучит, искупить вину перед избирателями захочет, а "инструменты" как раз под рукой!
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що він курить?
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А если в отпуск в Сен Тропе то можно?? Тем более отпуск то заслуженный - целых три месяца беспощадного поедания шаурмы, утомительных коцертов и обжигающих пляжей пляжей. Модно и отдохнуть.
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Отделяй мух от котлет! Что же ты Кличка в Нью-Йорке не вспомнил с Джулиани? Провал в памяти? На час сесій у депутатів потрібно відбирати дипломатичні паспорти, - Разумков - Цензор.НЕТ 4441
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Правильно. И наручниками к батарее.
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зебики сделайте ещё самокаты в Раде..и шоб в шортах можно было. Побольше потужных рехформ.
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и сажать на цепь , а лучше приковывать к табуреткам, .
впереди поставить большой барабан и жать на кнопки по ударам в него
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Можете не вибачтися перед якимись кєтайцями з *********. Бо вони старенькі. Їм всьо равно!)
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ЗЕбилы а чего это Петю не арестовали??? не ну раньше вы визжали шо глава СБУ шоколядный - его поменяли на зекловунского, потом вы начали визжать шо прокурор Юрик не даёт Петю арестовать, прокурора поменяли.. ЗЕбилы я не понял, а шо сейчас мешает Петю арестовать?? Или опять чучела будет говорить о будущем, когда то там ...
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А порохоботы всегда так, в зависимости от процесса:
Почему не освобождают моряков? / Зрада, сливают страну!
Почему не преследуют Петю по уголовке? / Зрада, это политические репрессии!
Почему не понижают тарифы? / Зрада, это на пользу Коломойскому!
Почему не ликвидируют неприкосновенность? / Зрада, это узурпация власти!
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Почему Портнов управляет судами? / Так нужно, он профессионал.
Почему назначают Авакова? / Так нужно, иначе Петя путч будет.
Почему отпускают Цемаха? / Это такой обмен.
Почему отпускают Богатыреву? / Так нужно, она профессионал/ это маневр/это часть сделки.
Этих почему, зебил, будут еще сотни в ближайший год На час сесій у депутатів потрібно відбирати дипломатичні паспорти, - Разумков - Цензор.НЕТ 8432
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Ага, суды подконтрольны Зеленскому, поэтому они принимают неправосудные решения без каких бы то ни было доказательств вины, но посадить Порошенко не могут, потому, что на него нет доказательств. Вот такая пороховатная шизофрения.
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Петро с болью оттягивает свой конец! А Труба, назначенный Петром, со слезами на глазах выписывает очередную повестку! Он знает - для Петра 15 лет с конфискацией это будет конец концу!
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Ой смотри, пороховатник, накаркаешь! Потом вы визжать будете.
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Убежать на испанскую виллу становится все труднее...
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Итальянскую, ту самую не задекларированную, в Московском квартале...
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И наливать водки в буфете чтобы они на работу радостно бежали с утра На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 3913
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Почему только водки? Предлагаю гидранту текилы наливать и чтобы с солью и занюхивал грудью Богдана На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 616
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И вообще устроить в ВР лежачие заседания по ночам. Тем более там зебилы и зебилки времени зря не теряют и уже присовывают по тихому в кулуарах На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 3049
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А зачем им дипломатические паспорта? Они ведь не дипломаты
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Иначе этих проституток с обычными людьми нужно выпускать Все правильно, пусть будет раздельная регистрация, а то с меня хватает совместных полетов с этим скотом.
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Эх последние козыри у Пети отбирают)))Прийдется как овощ в 2014 году с погранцами биться)))
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Думаю Зебилу биться не нужно, только Ростов На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 404 Он туда уже дорогу начал.
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Ты чем слушаешь и смотришь, спиной? В сюжете о ком речь? Впрочем, о порохе не беспокойся. Было бы корректней переживать о себе.
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а может переживает что вся ЗЕкоманда на курорты разбежится ?
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правильное решение, какие заграницы во время работы))
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Они настолько омерзительны, что даже здравые идеи выглядят как мерзость.
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Як у хвойди!
Паспорта нема, в рабстві.
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приковать их к стульям и надсмотрщиков с кнутами На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 8156
На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 6422
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Да, для принятия кремлевского текста конституции каждый зепутат насчету!
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Старые депутаты до того так распохабились, что взывать к совести бесполезно. И для молодых чтобы не было дурных примеров перед длительными праздниками зарание сматываться отдохнуть.
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надо не отбирать авыдавать по заявлениюи согласованию.
чтобы четко указывал что на сесии он будет а не будет обмениватся опытом / слюной с коллегами иззарубежа. пусть пригласят к нам и обмениваются.
им ездит некогда
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В голове не укладывается вся ахинея происходящего
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А краще на час сесії всіх депутатів "прпописувати" у Лукьянівці і на засідання в Раду возити у воронках.... Хоча, краще там же у Лукьянівці засідання і проводити, ну обіцяли ж її закрити і якимось чином перепрофілювати.
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Давайте вообще закроем депутатов в тюрьму строгого режима и будем выпускать только на заседания Рады. За неправильное голосование отправлять в одиночную камеру, чтобы в следующий раз не было желания идти против "линии партии и правительства", а то, понимаешь, развели тут демократию!
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Хороший намек на Петра! В новых депутатов дип паспортов еще нет, они только в "старых" депутатов...Нетрудно догадаться, что его имеют Петро, Иришка, Парубий... А на месте Разумкова, надо вообще, с Петра снять неприкосновенность и как законопослушного гражданина отвозить с ВР на допросы! На час сесій у депутатів потрібно відбирати дипломатичні паспорти, - Разумков - Цензор.НЕТ 45
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а на кой куй включали в списки "членов" с дипломатическими ...паспортинами?
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