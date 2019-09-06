 На час сесій у депутатів потрібно відбирати дипломатичні паспорти, - Разумков. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи слова Савіка Шустера.
Разумков заявив: "Я б ще на час сесії збирав закордонні паспорти і видавав би коли людина їде за кордон у відрядження. У нас дивлячись на те, що відбувалося по п'ятницях, в комітетські тижні, то таке враження, що дуже багато виборців в Європі. Я розумію, що багато виїхало, але ж не стільки".
впереди поставить большой барабан и жать на кнопки по ударам в него
Почему не освобождают моряков? / Зрада, сливают страну!
Почему не преследуют Петю по уголовке? / Зрада, это политические репрессии!
Почему не понижают тарифы? / Зрада, это на пользу Коломойскому!
Почему не ликвидируют неприкосновенность? / Зрада, это узурпация власти!
Почему назначают Авакова? / Так нужно, иначе Петя путч будет.
Почему отпускают Цемаха? / Это такой обмен.
Почему отпускают Богатыреву? / Так нужно, она профессионал/ это маневр/это часть сделки.
Этих почему, зебил, будут еще сотни в ближайший год
Паспорта нема, в рабстві.
чтобы четко указывал что на сесии он будет а не будет обмениватся опытом / слюной с коллегами иззарубежа. пусть пригласят к нам и обмениваются.
им ездит некогда