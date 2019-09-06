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Матеріали за темою:
Все про:пенсія (528) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (4)

 Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України шукатимуть нові механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях.

Про це міністр у справах ветеранів Оксана Коляда заявила в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Головна проблема - прив'язка виплат до довідки про ТПО, це змушує людей з окупованих територій постійно приїжджати сюди для отримання певних послуг. Від цього страждають фізично неповноцінні люди", - сказала Коляда.

Вона додала, що потрібно шукати нові механізми за допомогою міжнародних організацій.

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"Мені говорили, що Червоний Хрест пропонував свою допомогу в доступі до цих територій", - зазначила Коляда.

Нагадаємо, правляча партія "Слуга народу" об'єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з Міністерством ветеранів. Нове відомство очолила Оксана Коляда.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147038
 
 
 Топ коментарі
 
Ну 73 процента хочет смотреть квартал и не воевать за Украину 😁😁😁
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"...От этого страдают физически неполноценные люди", - сказала Коляда"(с). А от них вся Украина шестой год страдает...
Хотя чего там, отжигайте далее! Минвет будет искать механизмы для выплаты пенсий на неподконтрольных территориях, - Коляда - Цензор.НЕТ 1444
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Вы не за эту власть голосовали ? Так несите за это ответственность
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Вы не за эту власть голосовали ? Так несите за это ответственность
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Вони в Україні вже почали затримувати виплати пенсій, а турбуються за путінських сепарів.
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то что мы видим, это начало капитуляции
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Ну 73 процента хочет смотреть квартал и не воевать за Украину 😁😁😁
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Минвет будет искать механизмы для выплаты пенсий...

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можно с беспилотника рассыпать....
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Бездумная трата ресурса. Каждому мужественному минветовцу - по мешку купюр, и - вперед, на неподконтрольные территории..
Кацапские банки, а пропо, даже в "своем" крыму не желают работать... а украинские добродетели "думают" как...
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ты в заблуждении. не надо придумывать лесапет. вы же ни черта не знаете...и вам не скажут об этом по тв. ***** половину тех кто был потенциальным грабителем уничтожил физически, а вторую посадил. остались ботаники и молокососы. которым назначена зарплата с бюджета рф и она больше чем все пенсии украинцев...10 лет тюрьмы или 9 гр. свинца. фашисты серьезные люди с ними не побалуешь. вы ничего не знаете. здесь порядок сейчас о котором вы мечтаете. но как украинец скажу, - не вздумайте этого делать пока не увижу жовто - блакитный на Донецком.
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я на Цензор попала или на сепарский сайт?

Минвет каким ветеранам будет платить?

ВСУ или ДЫНЫЛЫРЫ ?
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Nataliia Mykhailova

Минвет каким ветеранам будет платить? ВСУ или ДЫНЫЛЫРЫ ?

А це ще остаточно команда блазнів не вирішила... Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда - Цензор.НЕТ 1047

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дебильное объединение двух несовместимых понятий)) новое правительство проводит плавную реинтеграцию даунбаса в украину.
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Зачем? Ведь по всех международных законах, ответственность за оккупированные территории несёт оккупант . Значит и оккупант должен платит .
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"...От этого страдают физически неполноценные люди", - сказала Коляда"(с). А от них вся Украина шестой год страдает...
Хотя чего там, отжигайте далее! Минвет будет искать механизмы для выплаты пенсий на неподконтрольных территориях, - Коляда - Цензор.НЕТ 1444
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Я посмотрю где ты с*ка возьмешь для етого деньги если украинцы перестанут платить налоги. Потому что если наши налоги идут на финансирование окупантов и террористов ето противозаконно.
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Поддерживаю
Налоги должны платить 1,5 млн переселенцев , родственники погибщих, все кто работает на победу над оккупантом.
И ШО? Теперь надо содержать тех, кто ненавидит НЕЗАВИСИМУЮ УКРАИНУ
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А Цемаху пенсію за всі п"ять років виплатили?Ось так піклування про ветеранів та переселенців.Тільки в Лугандоні.
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но пенсионерам Израиля в первую очередь... Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда - Цензор.НЕТ 411
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5 июни 2019 года были в Дании выборы , вот за кого люди проголосовали : Правительство Дании решило предоставить временные гранты бедным семьям. Ожидается, что почти 28 000 детей получат выгоду от данной программы. Министерство занятости Дании ранее на этой неделе сообщило, что выделение временного безналогового гранта для борющихся с бедностью семей было согласовано с такими партиями, как Socialistisk Folkparti, Enhedslisten и Radikale. Данная программа была введена в качестве альтернативы системе льгот «kontanthjælp» предыдущего правительства, которая, по утверждению нового правительства, поставила тысячи бедных датских семей в еще более опасное положение. «Хорошо, что мы поможем семьям с детьми, особенно воспитываемых одним родителем, которые находятся под давлением из-за низкого дохода», - сказал министр занятости Питер Хуммельгаард. Соглашение означает, что 250 миллионов крон будет выделено для таких семей. Субсидия обеспечит семьям, испытывающим трудности, дополнительные 550-700 крон на ребенка в месяц - в зависимости от обстоятельств. По оценкам, грант охватит около 27 900 детей из 14 300 семей. При этом в правительстве отметили, что помощь является временной и родителям лучше самим озаботиться материальным положением своей семьи. «Как ни крути, маме и папе лучше работать. Таким образом, центральная задача правительства - использовать текущие хорошие времена, чтобы заставить всех работать или учиться», - подчеркнул Хуммельгаард . В вы кого себе выбрали ?
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1. Откуда в Дании, стране с низким уровнем безработицы и высокой оплатой труда, взялось столько "бедных семей"? Может это просто те кто не хочет работать в принципе, социальные отбросы?
2. Это инициатива социалистической партии. Уже пахнет нехорошо, эти всегда во всех старнах ориентируются на социальное днище, люмпенов и лентяев.
3. Чему ты радуешься, дурик? Что тебе на шею посадят еще больше отбосов?
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Если ты тупой , то зачем ты пишешь ? Человеку с соодеповским менталитетом нельзя объяснить о Дании ничего , потому что он вообще по другому думает . Он думает что я больше буду платит , но так думает совдеповец , потому что деньги выделяются с резерва , и это не будет повешения налога . Тупой совдеповец не понимает, что если люди оказались в тяжёлой ситуации и если ничего дать детям кушать , то они пойдут заниматься криминалом, потому что нет роботы , от слова вообще и что им делать ? Никто в Дании просто так не даёт денег, если государство решило им дать , это только потому , что эти люди действительно в этих деньгах нуждаются . В Дании деньги умеют считать и за государственными деньгами очень жёсткий контроль от народа . Журналисты только и ждут о чем бы скандальном писать . В Дании есть стандарты , на основании которых считается человек бедный по датским меркам или нет . Если у семьи где есть хоть один ребёнок и у них доходы ниже 26 000 датских крон , это где-то 104 000 гривен то они уже могут получит от государства помочь, если больше как 26 000 , то государство уже не будет такой семье помогать . Что касается социалистической партии, так это благодаря ее Дания имеет такой высокий уровень жизни.
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Что несут эти дебилы???
Вообще крыша поехала?
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Дебилов попрошу не обижать. Они умнее ЗеДебилов. Гораздо умнее.
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Не забудьте пенсии по инвалидности террористам выплатить
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А мы и так им платим. Ахметов и Бойко с Королевской раненых боевиков оформляют на свои заводы и шахты и украинское государство им оплачивает лечение и льготы по инвалидности.
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Тут ще ж будуть і судові позови до ветеранів АТО.
Хай атовці подякують своїм рідним, хто проголосував за «зєпартію».
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Пенсионерам Израиля будем платить, затем пенсионерам аля "Ху..ло введи", кто следующий в очереди на выплаты? Мамы и папы российских ублюдков которых уничтожили наши воины?
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Компенсации по потери "кормильца". С этих станется еще...
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от так міністерство ветеранів піклується про ветеранів і сімї загиблих воїнів Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда - Цензор.НЕТ 8783
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ну так би і назвали "міністєрство павстанскіх вєтєранов"
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Уже евреям будете платит пенсии в Израиле, теперь на очереди повстанцы с дерландии ? Мои поздравления. Вы же сами за это и проголосовали ! Хахаха
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А птицам зеленым деньги не нужны 😁😂😁
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короче Минвет ушел в поиск - скоро не ждите....
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А где же референдум, как же спросить, хотят ли украинцы платить пенсии террористам? Или у нас референдум будет только об вступлении в НАТО?
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Они стреляют в наших солдат с голодухи, потому что у них пенсий нет
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Зе заходит далеко - пенсии ещё скачают с Украины родителям погибших оккупантов

ШОТО ЗАВОДЫ УКРАДЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ КАТЕРА НИКТО ВОЗАРАЩАТЬ НЕ ХОЧЕТ

А ГДЕ КОНТРИБУЦИЯ?
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ну где-то же это бл..ство рванёт полюбому..
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Да , страдают . Неудобства большие и там много нормальных людей . Но ещё больше ненормальных , которые не заслуживают ни пенсий ни гражданства . А вообще это пустые разговоры , никто на это не пойдёт , никто никаких решений не ищет , и никакие организации не смогут этому содействовать .
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Сталин подписывает указ о выплате пенсий в оккупированных районах, и выплате мат. помощи семьям власовцев Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда - Цензор.НЕТ 8167
Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда - Цензор.НЕТ 9175
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Надо еще компенсации платить, потому что они в оккупации. И после освобождения выдать жилье, льготный проезд, бесплатную медицину и высшее образование со стипендией. А остальные на все это скинутся.
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Шо таке "минвет" стосовно мешканців ордло? Міністерство ветеринарії? І чим платити? Вівсом та сіном?
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для нации которая родила людей шедших под пули с деревянными щитами всё что творится последнее время это позор и ужас...
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И в крым вагон бабла закинуть. Там тоже наши люди в оккупации пропадают.
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Зббаззибо, большое збаззибо, Вова, за заботу о всех, кроме украинцев !
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Метінвест ахметова нехай платить,він заварив кашу на донбасі
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Можно беспилотниками доставлять пенсии и сразу война с Россией на нашей земле закончиться Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда - Цензор.НЕТ 6305
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Распределением пенсий будет заниматься возвращенный Коломойскому Приватбанк, со своими % за "сложные условия доставки" и невозможностью проконтролировать сколько среди получателей "мертвых душ".
Вот Бене поперло!
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Это называется финансирование терроризма,финансирование тех,кто убивает украинских граждан и грабит оккупированную украинскую территорию. Повысьте лучше пенсию тем,кто проживает на территории свободной Украины. Тем,кто там живет уже платит пенсию Россия. Зачем платить 2-ю пенсию тем,кто люто ненавидит Украину и хочет ее гибели? Объяснение одно-нынешнее украинское руководство выполняет хотелки Путина,т.е. им руководят каким-то образом из Москвы.
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Это не что иное,как преступление против интересов Украины и ее граждан со стороны зеленой власти.
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Щось понесло зеКОманду .... навіть на поворотах не скидають газ.
Які виплати зрадникам та посіпакам окупантів!!! Зеб#нулися зовсім чи страх втратили остаточно (що даремно) ????
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прямо домой завозить, под обстрелами сепаров
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дурачки, добреньких корчат, думают кто-то оценит
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Где эта ЛаЛАла-калка? Пусть объяснит, что это перемога!
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А якщо б, не дай боже, Путін захопив би 3/4 України, то 1/4 теж пенсії їм всім платила би? Де логіка? Де податки з окупованих територій? Немає? Так у нас пенсійна система солідарна. Пенсії з податків платяться.
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З єдиного соціального внеску, точніше. Що суті не міняє.
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В назві вашого міністерство буква "в" зайва.
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при солідарній пенсійній системі Україна нічого не повинна платити громадянам "Л/ДНР", бо ті території не поповнюють ПФ України
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oqobo
при солідарній пенсійній системі Україна нічого не повинна платити громадянам "Л/ДНР", бо ті території не поповнюють ПФ України
А ще ж треба і ізраїльтянам виплати розпочати...
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то теж неправильно: поміняв громадянство - там і ставай на соцзабеспечення
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О козлы . а мне пенсию уже на 2 дня задерживают и чё то не уверен . что в субботу воскресенье придёт . пока это впервые за лет 6
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"Хйу им в жопу!" , а не пенсии.. пусть живут как в Китае..
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