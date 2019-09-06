 Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда

Про це міністр у справах ветеранів Оксана Коляда заявила в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.
"Головна проблема - прив'язка виплат до довідки про ТПО, це змушує людей з окупованих територій постійно приїжджати сюди для отримання певних послуг. Від цього страждають фізично неповноцінні люди", - сказала Коляда.
Вона додала, що потрібно шукати нові механізми за допомогою міжнародних організацій.
"Мені говорили, що Червоний Хрест пропонував свою допомогу в доступі до цих територій", - зазначила Коляда.
Нагадаємо, правляча партія "Слуга народу" об'єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з Міністерством ветеранів. Нове відомство очолила Оксана Коляда.
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можно с беспилотника рассыпать....
Кацапские банки, а пропо, даже в "своем" крыму не желают работать... а украинские добродетели "думают" как...
Минвет каким ветеранам будет платить?
ВСУ или ДЫНЫЛЫРЫ ?
Минвет каким ветеранам будет платить? ВСУ или ДЫНЫЛЫРЫ ?
А це ще остаточно команда блазнів не вирішила...
Хотя чего там, отжигайте далее!
Налоги должны платить 1,5 млн переселенцев , родственники погибщих, все кто работает на победу над оккупантом.
И ШО? Теперь надо содержать тех, кто ненавидит НЕЗАВИСИМУЮ УКРАИНУ
2. Это инициатива социалистической партии. Уже пахнет нехорошо, эти всегда во всех старнах ориентируются на социальное днище, люмпенов и лентяев.
3. Чему ты радуешься, дурик? Что тебе на шею посадят еще больше отбосов?
Вообще крыша поехала?
Хай атовці подякують своїм рідним, хто проголосував за «зєпартію».
ШОТО ЗАВОДЫ УКРАДЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ КАТЕРА НИКТО ВОЗАРАЩАТЬ НЕ ХОЧЕТ
А ГДЕ КОНТРИБУЦИЯ?
Вот Бене поперло!
Які виплати зрадникам та посіпакам окупантів!!! Зеб#нулися зовсім чи страх втратили остаточно (що даремно) ????
при солідарній пенсійній системі Україна нічого не повинна платити громадянам "Л/ДНР", бо ті території не поповнюють ПФ України
А ще ж треба і ізраїльтянам виплати розпочати...