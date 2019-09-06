 Так роблять тільки перед капітуляцією, - експолонений Жемчугов про можливий обмін полоненими

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Жемчугов зазначив: "Я міг вийти з полону сам.
Стати зрадником і отримати свободу в рамках ОРДЛО і отримати "тридцять срібняків". Але я цього не зробив. І дружині сказав, якщо вона приїде і замість мене стане на коліна і проситиме вибачення у росіян, то я відвернуся від неї.
Зараз ми слухаємо в ЗМІ те, що говорить Росія і популяризуємо цю думку в народі.
Так роблять тільки перед капітуляцією".
Три варианта:
1. Зеленский инфицирован.
2. Зеленский завербован.
3. И инфицирован, и завербован одновременно.
Выводы:
Кацапы надумали мириться и затирают все документы про преступления.
Ответка:
Мы не связаны обороной и можем наносить удары в глубине противника. Это техногенные катастрофы, природные катаклизмы, аварии авиатехники. Все нижеперечисленное в режиме нон стоп.
Панов повёз на автобусе людей в Крым, студент поехал к девушке в Белоруссию, журналист поехал к брату в москву и т.д.
Они таких будут пачками ловить, будем отдавать убийц из ордло и россии???
Из за одной савченко погибло 17 солдат, и отдали за неё двух грушников убивших солдата Пугачёва.
Вы что там с ума посходили???
если этого не будет, то будет поголовное предательство. зачем отдавать жизнь за страну которой на тебя плевать
Надо было раньше думать.
итак, что там про капитуляцию?
Есть конечно некоторые неувязочки как быть с павшими и живыми патриотами а так же с теми кто на своей коже испытал "братскую" любовь палачей садистов. Вариантов множество и второй Иловайск один из них.
Вообще амнистия военных преступников это особая тема. Вдруг может оказаться, что таковых не было вообще! И видео с командой "По хохлятскому хутору огонь" всего лишь монтаж, а иловайск досадное недорозумение. Это только в Израиле военных преступников и в 90 лет сажают на скамью подсудимых, у нас все будет проще:"Мир,труд,май и амнистия для всех. Как в росийской поговорке:"Кто старое помянет..". Дай Бог, чтобы я ошибался. И агрессор предстал перед международным военным трибуналом за десятки тысяч убитых и покалеченых украинских воинов. За истезания, униженияя, садистические пытки патриотов. За душу раздирающие стенания,рыдания матерей, жен, детей над закрытыми гробами. За миллионы беженцев. Наконец за невинно убиенных в Боинге.
З.ы. мне нравится переобувания порохоботов. Обвиняемый по Боингу превратился в свидетеля