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Все про:Жемчугов (13) полонені (427)

 Так роблять тільки перед капітуляцією, - експолонений Жемчугов про можливий обмін полоненими

Український патріот, який тривалий час перебував у полоні в терористів і майже втратив там зір Володимир Жемчугов засудив ймовірний обмін утримуваними особами між Києвом і Московією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Жемчугов зазначив: "Я міг вийти з полону сам.

Стати зрадником і отримати свободу в рамках ОРДЛО і отримати "тридцять срібняків". Але я цього не зробив. І дружині сказав, якщо вона приїде і замість мене стане на коліна і проситиме вибачення у росіян, то я відвернуся від неї.

Зараз ми слухаємо в ЗМІ те, що говорить Росія і популяризуємо цю думку в народі.

Так роблять тільки перед капітуляцією".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147037
 
   
 Топ коментарі
 
Одно его мнение стоит больше, чем всех зе-экспердов вместе взятых.
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Кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор и войну!
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Так делают когда жизнь гражданина важнее всего. Израиль за своего ефрейтора в плену отдал 1027 человек, половина из которых террористы совершившие убийства израильтян. Украина как государство вытаскивает своих любыми путями, это обязанность, нормального демократического цивилизованного государства.
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Скільки чергових форумних зедурників повилазило...

Так роблять тільки перед капітуляцією, - експолонений Жемчугов про можливий обмін полоненими - Цензор.НЕТ 4528
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У меня есть знакомый, который инфицирован кацапом. Ну, это когда внеземная форма жизни вселяется в человеческое тело и контролирует его. Это существо прекрасно знает, что я знаю кто оно и совершенно этим не парится. Иногда мы мило беседуем на разные темы. Именно человек и не человек. Так вот. Еще до выборов оно чертовски хотело уничтожить военную прокуратуру. А тут приходит новый президент и воплощает мечты инопланетян.
Три варианта:
1. Зеленский инфицирован.
2. Зеленский завербован.
3. И инфицирован, и завербован одновременно.
Выводы:
Кацапы надумали мириться и затирают все документы про преступления.
Ответка:
Мы не связаны обороной и можем наносить удары в глубине противника. Это техногенные катастрофы, природные катаклизмы, аварии авиатехники. Все нижеперечисленное в режиме нон стоп.
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Менять убийц, что убивали украинских солдат, на тех кто не сделал не одного выстрела по врагу?
Панов повёз на автобусе людей в Крым, студент поехал к девушке в Белоруссию, журналист поехал к брату в москву и т.д.
Они таких будут пачками ловить, будем отдавать убийц из ордло и россии???
Из за одной савченко погибло 17 солдат, и отдали за неё двух грушников убивших солдата Пугачёва.
Вы что там с ума посходили???
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каждый военный допжен знать, что страна вступится за него если он попадет в плен, выкупит, обменает, неважно как.
если этого не будет, то будет поголовное предательство. зачем отдавать жизнь за страну которой на тебя плевать
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Не путайте праведное с грешным, нет примера выдачи другим государствам военных преступников, граждан собственной страны. Обмен военнопленными это совсем другое дело, но все смешалось в Датском королевстве, это темный лес для новой власти, из них и в армии то никто не служил.
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Цемаха, арештувати і допитати разом з голадськими спеціалістами, куйло нехай почекає, Гаага вже близько.
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Жаль что мало кто понимает, что все это спектакль, который проходит по единому сценарию с 2013 года. Прокол только вышел с Боингом, хотели что бы он завалился на подконтрольной Украине территории, но Бог поломал их планы. Что Порошенко, что Зеленский - это актеры одного и того же театра и режисера. Порошенко наотдавал пленных, для того, что бы в определенное время Зеленский их поменял.
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Какая-то штафирка будет рассказывать о капитуляции.
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В бан пора, кацап, ты не знаешь человека, о котором пишут. Не знать может только мерзкий кацап.
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Цікаво,що ніхто і ніде не говорить про екіпаж Бука,наших припорошених експердів нікого не цікавить,як там в нідерландах по них справи продвигаються.Підсовують гіркіна,хмурого і цемаха,не військових,щоб потім сказати про гражданскій конфлікт і посміятись
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для порохоботов, если зеленский не обменяет заложников - плохой. если обменяет - то же плохой! я бы сделал рейд по прокси пасущихся на "цензоре" порохоботов, набрал пачку из пары сотен и с удовольствием предлагал для обмена *****! польза для страны многократная - избавились бы от худобу и глядишь пару-тройку украинцев вернули домой!)))))))))))))))))) Так роблять тільки перед капітуляцією, - експолонений Жемчугов про можливий обмін полоненими - Цензор.НЕТ 2321
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У украинского президента карма такая.
Надо было раньше думать.
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подивитись на цей бісер, можна звернути увагу нас прізвище - жемчугов - можна правильно зрозуміти що психічно-неадекватне створіння
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Тунгус, а что ты знаешь про этого человека? Рядом с ним ты просто плевок на крышке унитаза. В истории нет примеров выдачи другому государству своих граждан, военных преступников, ЗЕля может стать первым.
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имбицил! когда был суд над "военным преступником"???
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Парень герой. Это факт. Но вот вопрос. а как он вышел из плена? Ах да 17 сентября 2016 года при непосредственном участии Президента Украины Петюни был освобожден из плена по обмену.
итак, что там про капитуляцию?
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Верніть цю рижу гидку потвору назад в полон
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Что имеем на выходе: Главного свидетеля, при захвате которого погиб украинский военослужащий а второй лишился ноги - отпускаем. Моряков которых по решению трибунала раша должна безоговорочно освободить, в противном случае через неделю серия новых санкций - обмениваем на преступников, как преступников. По сути по всем позициям превращаем путлера из кровожадного карлика, в невинную жертву в святого миротворца. Дальше все по кремлевскому сценарию. Остается признать непричастность раши во"внутринем конфликте" спровоцированном националистами, официально допустить российских миротворцев в окупированые территории. Обложить украинцев налогами на восстановление лугандонии. Подсадить гангренозный регион в тело страны с правом автономии. Амнестировать и Признать российских палачей невинными жертвами политических интриг. На параде 9 мая провозгласить россиян и украинцев братскими народами защитившими мир от коричневой чумы. Занавес.

Есть конечно некоторые неувязочки как быть с павшими и живыми патриотами а так же с теми кто на своей коже испытал "братскую" любовь палачей садистов. Вариантов множество и второй Иловайск один из них.
Вообще амнистия военных преступников это особая тема. Вдруг может оказаться, что таковых не было вообще! И видео с командой "По хохлятскому хутору огонь" всего лишь монтаж, а иловайск досадное недорозумение. Это только в Израиле военных преступников и в 90 лет сажают на скамью подсудимых, у нас все будет проще:"Мир,труд,май и амнистия для всех. Как в росийской поговорке:"Кто старое помянет..". Дай Бог, чтобы я ошибался. И агрессор предстал перед международным военным трибуналом за десятки тысяч убитых и покалеченых украинских воинов. За истезания, униженияя, садистические пытки патриотов. За душу раздирающие стенания,рыдания матерей, жен, детей над закрытыми гробами. За миллионы беженцев. Наконец за невинно убиенных в Боинге.
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можно вопрос? ЧТО расскажет это главный свидетель, этот старый пердун-сепаратист? Он на видео про сушки плел, балбес. Ты представляешь что будет, если его в Гаагу отвести?
З.ы. мне нравится переобувания порохоботов. Так роблять тільки перед капітуляцією, - експолонений Жемчугов про можливий обмін полоненими - Цензор.НЕТ 754 Обвиняемый по Боингу превратился в свидетеля Так роблять тільки перед капітуляцією, - експолонений Жемчугов про можливий обмін полоненими - Цензор.НЕТ 754
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Вижу для 73% никак не доходит , высохли мозги после просмотра сватов. Дятлы, не путайте обмен военнопленных с передачей другому государству гражданина собственной страны, да ещё и международного военного преступника, это разные вещи, история такого не знала пока, но деЗЕртирам пофиг.
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Для повернення українського героя Жемчугова Україна передала якраз чотирьох!!! українських громадян. А Цемаха навіть Міжнародна слідча група не вважає міжнародним воєнним злочинцем, бо не висунула проти нього жодних звинувачень. А якщо б висунула, і вимагала його видачі, то для України тоді б ніяких проблем не було.
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Дуже поважаю таких людей, як Жемчугов. Але ж він сам вирвався з полону тільки завдяки обміну, і не відмовився він цього. То чому ж він відмовляє у свободі іншим полоненим?
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