 Так роблять тільки перед капітуляцією, - експолонений Жемчугов про можливий обмін полоненими

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Жемчугов зазначив: "Я міг вийти з полону сам.

Стати зрадником і отримати свободу в рамках ОРДЛО і отримати "тридцять срібняків". Але я цього не зробив. І дружині сказав, якщо вона приїде і замість мене стане на коліна і проситиме вибачення у росіян, то я відвернуся від неї.

Зараз ми слухаємо в ЗМІ те, що говорить Росія і популяризуємо цю думку в народі.

Так роблять тільки перед капітуляцією".

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