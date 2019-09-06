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Все про:Крим (7406) кримські татари (1425) Бекіров (81)

 Рідні не бачили Бекірова після виходу з СІЗО і не знають, де він

Рідні нічого не знають про місце перебування відпущеного з сімферопольського СІЗО Едема Бекірова. "Суд" змінив йому запобіжний захід 10 днів тому.

Про це на сесії Генічеської райради заявила дружина політв'язня Гульнара Бекірова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ні адвокати, ні мама, ні дочка Едема Бекірова його не бачили", - повідомила Бекірова.

За її словами, 27 серпня із залу "суду" в Сімферополі Едема Бекірова вивезли співробітники ФСБ.

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Гульнара Бекірова припустила, що її чоловіка могли відправити на лікування після утримання в сімферопольському СІЗО.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 серпня окупаційний "суд" у Криму випустив політв'язня Бекірова із СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147036
 
 
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Если Зеленский согласится отдать Цемаха и закончить войну "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" = значит его пора сажать навсегда.
Чем скорее, тем лучше.
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PS. Это говорит тот, кто ещё позавчера БЕЗОГОВОРОЧНО "топил" за этого еврея безмозглого (как оказалось = таки безмозглого).
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PPS. Как Сенцову после ЭТОГО смотреть в глаза людям, когда он ТРЕБОВАЛ не менять его "любой ценой"?..
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