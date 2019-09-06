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 Політика України
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Все про:МВС (1318) звільнення (647) Троян (145)

 Кабмін звільнив заступника голови МВС Трояна

На засіданні Кабінету міністрів погодив звільнення заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Вадима Трояна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду.

Як повідомляється, під час засідання Кабмін також звільнив заступників міністра соціальної політики, голови Міністерства у справах ветеранів.

Зазначимо, Вадим Троян у 2014 році брав участь у протистоянні російської агресії на сході України, зокрема, у звільненні українських міст, серед яких Маріуполь і Мар'їнка.

Був заступником командира полку "Азов".

З 4 березня 2016 року обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України. 8 лютого 2017 року був призначений заступником міністра внутрішніх справ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147035
 
 
 Топ коментарі
 
минус еще один свинорюкзачник. Очьень важьно. правильно соевые?
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минус еще один свинорюкзачник. Очьень важьно. правильно соевые?
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Нормальный айтишник, был советником Гроси.
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ты тупой или просто свиношнырь?

Я за штейна и штейнов не голосовал.
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А чем тебе лично Троян не угодил? Без зепавианьих воплей - по пунктам и конкретно?
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только одним. он из свинорюкзачного кодла.
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Зебилоид, сколько троян до 14 года работал на зелёного авакяна?
Изучай матчасть
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А кака казлом атпущения пришлося отработать..
Нюю, цветочки...,не?
🤗
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как же он теперь кормиться будет? как же он теперь будет мыролюбным реформизмом заниматься?
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Это единственный вопрос, волнующий зенарид?
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вот вам всем порохоботы! Теперь наставлю зебилов везде!

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