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 Політика України
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Все про:полонені (427) Богдан Андрій (154)

 Громадяни України - це найвища цінність для нашої держави, - Богдан про звільнення полонених. ВIДЕО

Андрій Богдан, керівник Офісу Президента України, коментуючи ситуацію з обміном моряків, заявив, що життя громадян України є для влади найвищою цінністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Богдан зазначив: "Я не можу коментувати звільнення, не все знаю, не все можу говорити. Я обіцяю, і наша команда це буде доводити, що громадяни України - це найвища цінність для нашої держави. Їхня свобода, їхнє здоров'я і їхня воля. Це принципово".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147034
 
   
 Топ коментарі
 
Моряков Раша должна отдать до 7 сентября просто без вариантов, по решению Трибунала. Никаких обменов, просто отдать. А то Раше больно будет. Это не символические санкции, а именно больно, причем сильно. Морское право - один из самых старых международных сводов законов и его нарушение очень и очень чревато для нарушителя. И Раша, как не пыжилась, а всегда его выполняла. Так что с таким "равноценным" обменом все вопросы к недонаполеону Зеле.
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Плевал ты на граждан Украины раз проводишь такие не выгодные обмены и убиваешь одних украинских солдат ради освобождения других.
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Тварь нагадила и теперь "успокаивает общественность".
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Будет не переживай, просто для суда Цемах ценный свидетель. А моряки и так должны были 7го дома быть иначе ***** санкции.
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Опять санкции? Ну на этот раз раша точно сдастся и развалится за месяц, еге-ж?
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Просто Цемаха в рашке убьют. Кому это не ясно?
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Мне пох. на Цемаха. Может он ничего и не знал и не видел и ничего в суде не сказал бы. Факт в том что из-за етой пешки погибли наши люди ето во первых. Во вторых ***** играет игру предвидя много ходов наперед в отличии от наших лохов. Цемаха кремль использует против Украины.
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Ї...ний стид...
Якщо вони не почекають 7 числа і спливу терміну по трибуналу і віддадуть цемаха це державна зрада.
Все.
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Слова одни, а наглая рожа с ехидной ухмылкой совсем о другом говорит.
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Через год:
Граждане Украины - это наивысшая ценность для нашей державы, поэтому мы решили вывести вооруженные силы с Донбасса, чтобы закончить гражданский конфликт - Богдан
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Во-во, причём технику будут выводить в Польшу или Румынию, чтобы не злить цапов.
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спасибо..Д Э Б И Л ....ВЫДАЙ МЕНЯ В КАНАДУ ИЛИ В АМЭЭЭРЫКУ... в о дной стране с тобой??? с у к а
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Теперь, увидев как вы все сливаете в обмен за заложников, куйло их еще больше наловит - у него там целый Крим в запасе. Кому вы лучше сделали уроды?
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Тому кто сидит в застенках рашинских тюрем. А из крыма все кто боится ***** пускай сваливают.
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Чё то землями разбрасываешься . может не патриот Украины должен бежать со своей земли . а твари кацапские ?
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Ах вот оно чего Цемаха выпустили. Его жизнь наивысшая ценность для ЗЕ-команды
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даже не представляю из какого "дворца" ты зеленое мудило строчишь
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Зе-сопля обізвалась з елітної багато-квартирки
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Запомните ...дл выше всего граждане Украины...которые находятся в плену в Росии....а на остальное пох
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Тобто якщо ***** запропонує Сєнцова в обмін на Крим та признання ДНР та ЛНР то треба погоджуватися?
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а він що таке запропуновав ????? давай по факту
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Почекай трішки, не тільки запропонує, а і прикаже.
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Та ты кацап ольгинский уже спалился своим - вы хотите воевать с Россией - чё свою тряпку не вешаешь на аватарку вместо флага Украины
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обязательно этого мудака с заплывшими глазками показывать ? ни кого другого в ЗЕкоманде не нашлось ? Граждане Украины - это наивысшая ценность для нашей державы, - Богдан про освобождение пленных - Цензор.НЕТ 3036
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Свинарчука хочешь,или Пеца бухого ?
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ну почему же . можно и на обдолбаного Вовку посмотреть . все лучше чем этот узкопленочный
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Это у Богдана не нашлось других дурачков в ЗЕкоманду набрать
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violator
обязательно этого мудака с заплывшими глазками показывать ? ни кого другого в ЗЕкоманде не нашлось ?


Більше нікого та й блазенський цінний кадр... Громадяни України - це найвища цінність для нашої держави, - Богдан про звільнення полонених - Цензор.НЕТ 8567



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Он самый конченый и беспринципный. Всем в глаза насс... и заржет.
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теперь будем менять убийц на невиновных украинцев?
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Просто сажать не будут, а смысл? Шмаркля всеравно всех выпустит... Будут из других стран приезжать на охоту. Какие перспективы открылись-то для украинцев, потом с лицензиями подсуетиться - почему не заработать?
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зеленое недержание ...
походу богдану пописюарить некуда было и он как всегда зеленым в глаза надзюрил...)))
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Буряту героя россии и фронтовые сто грамм!
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Бреше.
Недолугі клоуни захотіли втиставити себе миротворцями і визволителями наших бранців з тюрем РФ. І напаскудили державі Україна (і собі теж!).
Повторюсь: цей обмін - початок кінця Зе.
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Не, нюю, Богдан Мне тоже не тошобы..
А шо он не так сказал??!
Ценность для 🐖🐖🐖 есть 🐷!!???
У 🐖🐖🐖 методуха запізднюєтся..
🤣🤣
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в том и проблема шо ничего не сказал,
и тут же возникает вопрос - с какого черта ты вообще рот открыл?
може баклану пора звякнуть за етого черта,
шо бы еще оно гавкнуло?
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Циничный кацапско -прорашинский ублюдок бахдан ,мразь ,я уверен когда ты произносишь что то типа Граждане Украины - это наивысшая ценность для нашей державы, ты тварь в карманах дули крутишь и пальцы скрещиваешь
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Повешу это рыло в туалете-вдруг надо будет проблеваться.
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сєпар богдан вмєстє с сєпаром кловуном стали раком і спасли бандіта путіна від трибунала по боінгу.
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согласен...



Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·14 ч

Цемах должен быть передан Голландии. А Сенцов - да, в этом случае ему придется остаться в заложниках. Потому что интересы страны требуют сейчас вот этого. Вот так вот. Вот такова реальность.
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На первой странице учебника по контртероризму написано:
Выполнение требований террористов ведет к усилению террористической угрозы.
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так подожди пару дней и хайло само их вернет ибо его уже жмут сроки отведенные трибуналом!!!! Но нет, нужно угодить врагу! так и говорите а не прикрываетесь благими намерениями.
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Вы идиоты. Вы нарушили правило написанное кровью- никаких переговоров и сделок с террористами. ***** усвоил вашу слабость. Теперь каждый украинец в любой момент даже находясь за рубежом на отдыхе или по работе может быть похищен росийскими спецслужбами ради обмена или ради давления на Киев. Сделки и обмены военнопленными можно проводить только после полного окончания войны и капитуляции одной из сторон. Кстати моряки тоже на вашей совести. ***** так яросно для етого их и захватывал чтобы обменять. Завтра будут захвачены другие украинские суда и другие моряки или гражданские. Что вы ***** сможете предложить взамен? Воду в крым? Сухопутный коридор в крым и в приднестровье? Белый флаг над Киевом?
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Снизьте вдвое тарифы, а потом сказки разказуйте как вам жизнь человека дорога. Цены на лекароства снизьте, а потом рассказывайте. Торнадо из застенков выпустите - заложников потроха и матиоса. Прогнулись под *****, сдали национальные интересы страны и героев из себя корчат.
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А чого це воно виповзло? Люди ... Ви пуйло з під санкцій виводите, рейтинг обвислий підіймаєте.
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это поэтому каждый день гибнут наши воины, которым малорос не разрешает адекватно отвечать на огонь или превентивно уничтожать обнаглевших орков на запрещенной технике?
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От безідейний хряк ! Найвища цінність це незалежність! З усією повагою до всіх українських полонених. Якщо їх не звільнемо, то ще не згинемо. А якщо втратимо незалежність не дай боже, то... Голодомори показали, що з нами буде, якщо ми програємо
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"Богдан сказал", А що це за чмо?
А... Керівник офісу президента. Тобто людина яка займаеться підготовкою документів на підпис президенту, організаціею зустрічей, там час прибуття літаків зістикувать...
І чого воно тут віщає тоді? Де звернення президента? Чого ми бачимо якесь чмо яке має двері перед президентом відкривати?
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ну значит Москве нападать не надо, тупо может брать заложников а наркоман с Богданом будут их на территорию Украины обменивать, пока до границы с Польшей не дойдут.
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предавая страну и миллионы граждан вы говорите о ценности человеческой жизни. вы иуды
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3 или больше миллионов украинцев в заложниках у русских террористов, как будешь их спасать Бодя?
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Украина наплюет на Международный Трибунал по морскому праву. Если конкретно поменяет моряков.
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Треба терміново знімати з фронту бойові частини ! Там РЕАЛЬНО стріляють ! А життя громадян України....ну ви самі знаєте.
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То млять відповідайте на обстріли - зрив припинення вогню з боку окупантів та зрадників ракетами класу земля-земля, повітря-земля !!! А красиво пі@діти вже ДОСИТЬ!!!
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Напевно будуть бити ногами і вкинуть в смітник.
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это он так завуалированно сказал что готов сдаваться при первой опасности, типа чтобы никто не погиб
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По мне так ни немцы ни голландцы особо не обеспокоены о своих гражданах.Иначе они-бы сразу вцепились в этого Цемаха.А так с ленцой, целуясь в десны с путиным они больше продвигают свои бизнес интересы.И меня больше интерисуют Украинские граждане.Так пусть напрягут свои спецслужбы,рискуют своими кадрами.А Мы получим своих живых граждан.
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изжогой исходят только те кто понял, - не будет больше схем и украсть не выйдет. всем врагам Украины выгодна имитация предыдущих властей, а реальные реформы настоящей власти пугают воров и коррупционеров которые напялили вышиванки что бы обдурить лосей сохатых и скрыть любовь к рашке. ЗЕЛЕНСКИЙ ДИКТАТОР. чем быстрее это произойдет тем лучше. соевые пройдите мимо, не злите своей тупостью - вы работаете на путина. мы не дадим вам шанса вернуть все на круги своя. сметем с лица земли вас, продажных ублюдков, если попытаетесь помешать нам. Диктатору респект.
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шо ж ти так надриваєшся, бідолашний??
Прийми болгарську валеріану. Кажуть допомагає.
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я спокоен как никогда.. и радуюсь глядя на вас полудурков. извиваетесь как змеи на углях. прошло ваше пчелино - овощно - шоколадное время. не способны вы любить Украину т.к. сильно любите левак и комфорт который дают вам украденные деньги.
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Менять убийц, что убивали украинских солдат, на тех кто не сделал не одного выстрела по врагу?
Панов повёз на автобусе людей в Крым, студент поехал к девушке в Белоруссию, журналист поехал к брату в москву и т.д.
Они таких будут пачками ловить, будем отдавать убийц из ордло и россии???
Из за одной савченко погибло 17 солдат, и отдали за неё двух грушников убивших солдата Пугачёва.
Вы что там с ума посходили???
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Скоро Богдан сядешь за один стол договариваться с пушилиным, пасечником и руководством ордло о судьбе донбасса.
Пенсии, амнистия, восстановление всего и вся.
Капитулянты ***вы.
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капитулянт порошенко. это он все подписал, а этому расхлебывать. не нравится? тогда на фронт.
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"Граждане Украины - это наивысшая ценность для нашей державы",
при этом РФ отдает нам граждан Украины, а эти лицемерные мрази отдают РФ граждан Украины, ибо Цемах и Ракушин это граждане Украины в добавок находящиеся под следствием. И они еще что там балаболят про ценности! мрази!!!
Запрещено Конституцией Украины передавать граждан Украины другим государствам!!!
... или уже тогда давайте Коломойского отдадим США.
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чим швидше през звільнить офіс офісовича , тим краще буде для Нього)
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Полностью поддерживаю! Против такого обмена только порохоскоты. В их интересах смерть наших моряков в руских застенках.
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йди вже в стойло. Розпатякалось тут.
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В списке обмена есть Крымские Татары? ПреЗедент настоял перед хйлом чтобы их тоже вернуть или нет?
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потвора бурятська, ти спочатку хоч щось зроби щоб зберегти ту "дьєржаву".. Навіть терміни застосовує кацапські.. Виродок козломордий.
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Баран, твоя шкура,будет висеть рядом с золотым Руном,но считаться дороже. Громадяни України - це найвища цінність для нашої держави, - Богдан про звільнення полонених - Цензор.НЕТ 5630
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спекулюють пройдисвіти темою полонених. Мерзенні хробаки, зливають країну і її інтереси, та ще й прикриваються полоненими. Запитайте в них, чи хочуть вони повертатися в ТАКУ країну, де дрищі типу богданів паплюжать своїми липкими ручками та брудними язиками Батьківщину.
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От і буде нагода спитати їх самих і родини. Вже скоро!
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Это для решалы Коломойского граждане Украины наивысшая ценность?

Так пусть он скажет это жителям Станицы Луганской, которых они отдали на растерзание террористам Донбабве в угоду *****, и бойцам ВСУ, которые защищали Станицу Луганску, и родителям бойцов ВСУ, которые там погибли.
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Только сумасшедший поверит в "искренность" этой лживой твари!

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