 Громадяни України - це найвища цінність для нашої держави, - Богдан про звільнення полонених. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Богдан зазначив: "Я не можу коментувати звільнення, не все знаю, не все можу говорити. Я обіцяю, і наша команда це буде доводити, що громадяни України - це найвища цінність для нашої держави. Їхня свобода, їхнє здоров'я і їхня воля. Це принципово".