 Громадяни України - це найвища цінність для нашої держави, - Богдан про звільнення полонених. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи слова Савіка Шустера.
Богдан зазначив: "Я не можу коментувати звільнення, не все знаю, не все можу говорити. Я обіцяю, і наша команда це буде доводити, що громадяни України - це найвища цінність для нашої держави. Їхня свобода, їхнє здоров'я і їхня воля. Це принципово".
Якщо вони не почекають 7 числа і спливу терміну по трибуналу і віддадуть цемаха це державна зрада.
Все.
Граждане Украины - это наивысшая ценность для нашей державы, поэтому мы решили вывести вооруженные силы с Донбасса, чтобы закончить гражданский конфликт - Богдан
обязательно этого мудака с заплывшими глазками показывать ? ни кого другого в ЗЕкоманде не нашлось ?
Більше нікого та й блазенський цінний кадр...
походу богдану пописюарить некуда было и он как всегда зеленым в глаза надзюрил...)))
Недолугі клоуни захотіли втиставити себе миротворцями і визволителями наших бранців з тюрем РФ. І напаскудили державі Україна (і собі теж!).
Повторюсь: цей обмін - початок кінця Зе.
А шо он не так сказал??!
Ценность для 🐖🐖🐖 есть 🐷!!???
У 🐖🐖🐖 методуха запізднюєтся..
🤣🤣
и тут же возникает вопрос - с какого черта ты вообще рот открыл?
може баклану пора звякнуть за етого черта,
шо бы еще оно гавкнуло?
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·14 ч
Цемах должен быть передан Голландии. А Сенцов - да, в этом случае ему придется остаться в заложниках. Потому что интересы страны требуют сейчас вот этого. Вот так вот. Вот такова реальность.
Выполнение требований террористов ведет к усилению террористической угрозы.
А... Керівник офісу президента. Тобто людина яка займаеться підготовкою документів на підпис президенту, організаціею зустрічей, там час прибуття літаків зістикувать...
І чого воно тут віщає тоді? Де звернення президента? Чого ми бачимо якесь чмо яке має двері перед президентом відкривати?
Прийми болгарську валеріану. Кажуть допомагає.
Панов повёз на автобусе людей в Крым, студент поехал к девушке в Белоруссию, журналист поехал к брату в москву и т.д.
Они таких будут пачками ловить, будем отдавать убийц из ордло и россии???
Из за одной савченко погибло 17 солдат, и отдали за неё двух грушников убивших солдата Пугачёва.
Вы что там с ума посходили???
Пенсии, амнистия, восстановление всего и вся.
Капитулянты ***вы.
при этом РФ отдает нам граждан Украины, а эти лицемерные мрази отдают РФ граждан Украины, ибо Цемах и Ракушин это граждане Украины в добавок находящиеся под следствием. И они еще что там балаболят про ценности! мрази!!!
Запрещено Конституцией Украины передавать граждан Украины другим государствам!!!
... или уже тогда давайте Коломойского отдадим США.
Так пусть он скажет это жителям Станицы Луганской, которых они отдали на растерзание террористам Донбабве в угоду *****, и бойцам ВСУ, которые защищали Станицу Луганску, и родителям бойцов ВСУ, которые там погибли.