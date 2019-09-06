 Зеленський звільнив голову РДА на Київщині, якого раніше відновив за рішенням суду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Звільнити Коляду Віктора Миколайовича з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України", - йдеться в розпорядженні №315/2019 рп.
Нагадуємо, 31 серпня Зеленський, виконуючи рішення Верховного суду від 15 серпня 2019 року, відновив на посаді главу райадміністрації в Київській області, якого в 2017 році звільнив президент Петро Порошенко.
1 вересня 2017 року Порошенко звільнив Коляду з посади голови Кагарлицької райдержадміністрації згідно з ч. 10 ст. 118 Конституції, яка передбачає, що в разі, якщо недовіру голові РДА висловили дві третини депутатів, президент ухвалює рішення про відставку голови.
Но то что оно вытворило и СОБИРАЕТСЯ ВЫТВОРИТЬ = это Майдан.
И прозябание "в третьем мире".
УБЛЮДОК бесхребетный!
«Все, кого должны обменять, по состоянию на 18.00 пятницы доставлены в пункты обмена», - сообщил Зеленский.
По словам украинского президента, обмен состоится по схеме «35 на 35» или «42 на 40».
Э-э-э...