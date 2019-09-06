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 Політика України
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Все про:Зеленський (2657) звільнення (647) РДА (116)

 Зеленський звільнив голову РДА на Київщині, якого раніше відновив за рішенням суду

Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Коляду з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звільнити Коляду Віктора Миколайовича з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України", - йдеться в розпорядженні №315/2019 рп.

Нагадуємо, 31 серпня Зеленський, виконуючи рішення Верховного суду від 15 серпня 2019 року, відновив на посаді главу райадміністрації в Київській області, якого в 2017 році звільнив президент Петро Порошенко.

1 вересня 2017 року Порошенко звільнив Коляду з посади голови Кагарлицької райдержадміністрації згідно з ч. 10 ст. 118 Конституції, яка передбачає, що в разі, якщо недовіру голові РДА висловили дві третини депутатів, президент ухвалює рішення про відставку голови.

Читайте також: Зеленський звільнив 18 голів РДА в зв'язку з закінченням терміну повноважень п'ятого президента України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147032
 
 
 Топ коментарі
 
PS. Если что - я ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ поддерживал Зе до позавчера.
Но то что оно вытворило и СОБИРАЕТСЯ ВЫТВОРИТЬ = это Майдан.
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Уволить Коляду Виктора Николаевича с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", Источник: https://censor.net.ua/n3147032

Э-э-э...
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PS. Если что - я ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ поддерживал Зе до позавчера.
Но то что оно вытворило и СОБИРАЕТСЯ ВЫТВОРИТЬ = это Майдан.
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Этот "обмен" 35-ти человек Украине обойдется в десятки, а то и сотни тысяч жизней в перспективе.
И прозябание "в третьем мире".
УБЛЮДОК бесхребетный!
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У зелёного когда покурит две башки одна сдругой спорит
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами с Россией состоится в ночь на субботу 7 сентября.
«Все, кого должны обменять, по состоянию на 18.00 пятницы доставлены в пункты обмена», - сообщил Зеленский.
По словам украинского президента, обмен состоится по схеме «35 на 35» или «42 на 40».
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Уволить Коляду Виктора Николаевича с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", Источник: https://censor.net.ua/n3147032

Э-э-э...
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Когда много веревочек, за которые его дергают, так и получается. Кстати, у него веревочек должно хватить на всех Зеленский уволил главу РГА на Киевщине, которого ранее восстановил по решению суда - Цензор.НЕТ 1410.
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