 Касько збирається зайнятися реформою прокуратури

Про це Касько повідомив у коментарі кореспонденту "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Реформуванням прокуратури, якщо буде політична воля", - сказав Касько, відповідаючи на запитання, на чому зосередиться у Генпрокуратурі України.

"Наскільки я розумію, вона (політична воля - ред.) є і у Президента, і у генерального прокурора, використати цю можливість привести її (прокуратуру - ред.) до ладу, щоб вона нарешті почала працювати відповідно до європейських стандартів", - додав він.

На думку посадовця, прокуратура не має займатися розслідуванням кримінальних справ і "перетягувати на себе ковдру у цивільно-правовій сфері".

Читайте також: Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником

"Я про це говорив з генпрокурором, і він абсолютно підтримує ідею типової європейської прокуратури, яка буде подобатися суспільству, яке знатиме, що прокуратура виконує роботу щодо захисту доброчесного громадянина і покарання винного", - зазначив він.

Водночас Касько додав, що наразі не знає іще переліку своїх обов'язків у прокуратурі.

"Немає розподілу. Поки що виконую доручення генпрокурора. Він мене попросив прийти на Антикорупційний комітет парламенту, оскільки я готував проєкт закону про цивільну конфіскацію і повернення статті Кримінального кодексу про запровадження відповідальності за незаконне збагачення", - сказав він.

Касько не виключає, що у подальшому куруватиме міжнародно-правове співробітництво у Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська.