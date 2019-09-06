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 Суспільство
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Все про:ГПУ (3199) прокуратура (1858) Касько (78)

 Касько збирається зайнятися реформою прокуратури

Призначений першим заступником генпрокурора Віталій Касько має намір займатися реформуванням прокуратури. При цьому він поки що не знає своїх службових обов'язків.

Про це Касько повідомив у коментарі кореспонденту "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Реформуванням прокуратури, якщо буде політична воля", - сказав Касько, відповідаючи на запитання, на чому зосередиться у Генпрокуратурі України.

"Наскільки я розумію, вона (політична воля - ред.) є і у Президента, і у генерального прокурора, використати цю можливість привести її (прокуратуру - ред.) до ладу, щоб вона нарешті почала працювати відповідно до європейських стандартів", - додав він.

На думку посадовця, прокуратура не має займатися розслідуванням кримінальних справ і "перетягувати на себе ковдру у цивільно-правовій сфері".

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"Я про це говорив з генпрокурором, і він абсолютно підтримує ідею типової європейської прокуратури, яка буде подобатися суспільству, яке знатиме, що прокуратура виконує роботу щодо захисту доброчесного громадянина і покарання винного", - зазначив він.

Водночас Касько додав, що наразі не знає іще переліку своїх обов'язків у прокуратурі.

"Немає розподілу. Поки що виконую доручення генпрокурора. Він мене попросив прийти на Антикорупційний комітет парламенту, оскільки я готував проєкт закону про цивільну конфіскацію і повернення статті Кримінального кодексу про запровадження відповідальності за незаконне збагачення", - сказав він.

Касько не виключає, що у подальшому куруватиме міжнародно-правове співробітництво у Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147031
 
 
 Топ коментарі
 
Одни реформаторы,реформы, толк нулевой
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Касько собирается заняться реформой прокуратуры - Цензор.НЕТ 531 5 лет прошедших - это мощные реформы
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Назначенный первым заместителем генпрокурора Виталий Касько намерен заняться реформированием прокуратуры. При этом он пока еще не знает своих служебных обязанностей.

4 месяц как малоросс преЗЕдент, а эти его шестёрки ещё даже не знают своих обязанностей. Это что ли вот это чучело даже не знающее что ему делать будет Петю садить, а ЗЕбилы??
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Ну конечно сою зебил, не сепаров, не *****, не Портнова, Медведчука, Богатырёву, а именно сою. Смотри не перепутай козломордый цапчик.
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Одни реформаторы,реформы, толк нулевой
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Он уже реформировал вместе с Сакварелидзе . Тогда все местные прокуратуры прошли конкурс , многих отсеяли . Сейчас в местных работают те , кто тогда прошёл реформу . Спрашивается зачем одних дергать каждый раз , когда другие ( областные, генпрокуратура ) остаются вне реформы .
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состав ЗЕкобанды всё больше и больше намекает как ЗЕбилов сделали вместе.
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Краще на зашквар на мангалі а потім Песикам
харчуватися...
😇
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Ничего мы поимеем эту порохоботовскую клоаку еще Касько собирается заняться реформой прокуратуры - Цензор.НЕТ 4021
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Учитывая какую зраду разгоняет соя, там шухер ещё тот
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При этом он пока еще не знает своих служебных обязанностей.

Не скромничай клоун, тебя наверняка уже сразу проинформировали что у тебя есть только одна главная обязанность - неукоснительно слушаца приказов папы Бени. Всё. Нет у тебя других обязанностей..
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Залейте этому парню в баки цистерну напалма Касько собирается заняться реформой прокуратуры - Цензор.НЕТ 2071
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Kakoje jecio reformirovanyje jesly ty zavisis ot ninesnej vlasti?Primer ecio dajiot Evropu,da net tam prokuror mozet vyzvat na dopros daze prezidenta,ja uze negovoriu pro nego druzej ili sponsorov.Tut uvy nicego poxozego net i poxoze skoro nebudet.
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пропоную головним інструментом реформ обрати кулемет калашнікова!
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Може вогнемет??
Надійний зашквар...
😇
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Тільки швидше роби: 🐸🐛🐍🦎🦖🐢 - сядуть всі!
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