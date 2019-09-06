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 Політика України
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Все про:РНБО (555) Данилюк Олександр (329) Гурський Денис (1)

 Секретар РНБО Данилюк призначив Гурського своїм радником з інформаційної безпеки

Спеціаліста з цивільних технологій і відкритих даних Дениса Гурського призначено радником Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Данилюка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

За словами Гурського, ключовими напрямками роботи на 2019-2020 рр. стануть налагодження міжнародного партнерства і залучення іноземних експертів, вдосконалення механізмів державно-приватного партнерства у сфері інформаційної безпеки; впровадження найкращих практик шляхом кооперації з ІТ-сектором; проведення широкої просвітницької кампанії для громадськості і відповідних тренінгів для державних службовців.

Повний стратегічний план і робочу групу презентують восени 2019 року.

Денис Гурський - голова правління громадської організації SocialBoost і співзасновник інкубатора 1991 Open Data Incubator і хаба розвитку цивільних технологій 1991 Сivic Tech Center.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147029
 
 
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Вату в вуха і відро на голову - жодна інформація не пройде.
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Это не любовник Данилюка?, вот не знаю почему а подобные ассоциации этот социальный айтишник навеял. Левый чел, который никакого отношения не имеет к силовому блоку бкудет помогать Данилюку не менее левому менеджеру, оба родом из спокойного и сытного инвестиционного корпоративного сектора
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