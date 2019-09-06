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 Ворог порушив перемир'я 6 разів 6 вересня, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненого мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосовував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Всі обстріли були зосереджені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї;

двічі в районі Водяного - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

поблизу Лебединського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

неподалік Гранітного - з артилерійських систем калібру 122 мм;

поблизу Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї".

Читайте також: Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 21 ворожий обстріл, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147028
 
 
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Польза перемирия наочно.
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вы забыли разве продебальцево и иловайск...вы што тут пишете
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Каждый день гибнут наши военные, зеля бы хоть что-то выдавил из себя, кроме исполнения хотелок *****. Какой конец эпохи бедности такой и «конец войны»
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слышь у тебя мозги отшибло....я напомню про дебальцево и иловайск.....про ваше перемирье
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И шо зебобик это называли перемирием? Ану давай пруф...
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я напомню тебе порохоботик как ваш попередник говорил да я войну за 2 недели остановлю.....молчи короч
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Если Зе произведет обмене ************** и вернет своих и это будет правильно
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Понятно, зебобик звездун выгораживающий своего хозяина. Тебе плевать на наших военных.
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Порошенкокак сказал .....АТО не может проходить месяцами решу за 2 недели Ворог порушив перемир'я 6 разів 6 вересня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2614 . А потом что произошло облажались все. А если Вовик вернет украинских военопленных ему честь и хвала.А вот поповоду моряков...вы не обарзели порохобы отправлять через крым малолеток и еще на каком то катере???/ Вы что мозги отморозили
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Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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