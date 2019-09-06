 Україна подала до Міжнародного кримінального суду 6 звернень про порушення Росії в окупованому Криму

Про це повідомили в Прокуратурі АР Крим у відповідь на запит українського агентства УНН, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що Прокуратура АР Крим спільно з українськими правозахисними неурядовими організаціями в період з 06.10.2017 року по теперішній час направила 6 інформаційних повідомлень у Міжнародний кримінальний суд", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, прокуратура звернулася щодо порушень міжнародного права в анексованому Криму, викладених у шести інформаційних зверненнях до МКС:

Масове знищення і привласнення майна, не обґрунтоване військовою необхідністю; Масова депортація кримських ув'язнених, громадян України в місця позбавлення волі на території Росії з метою відбування кримінального покарання. Заявлено про тисячі затриманих, депортованих у російські виправні колонії; Насильницьке переміщення жителів Криму на материкову Україну; Незаконний призов громадян України, які проживають на території анексованого Криму, до лав Збройних сил Росії, тиск і переслідування за відмову від проходження військової служби і пропаганда військової служби; Масове видворення з тимчасово окупованого півострова 23 громадян України; Незаконне використання "живих щитів" як злочин проти людяності, передбачене статтею 8 (2) (b) (ХХІІ) Римського статуту.

Раніше в Росії заявляли, що вважають незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов'язаними з окупацією Криму. У Міністерстві юстиції Росії стверджували, що у "цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких суперечок".