EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  171  9
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7406) Росія (19674)

 Україна подала до Міжнародного кримінального суду 6 звернень про порушення Росії в окупованому Криму

Україна направила 6 звернень до Міжнародного кримінального суду про порушення міжнародного законодавства Росією в окупованому Криму.

Про це повідомили в Прокуратурі АР Крим у відповідь на запит українського агентства УНН, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що Прокуратура АР Крим спільно з українськими правозахисними неурядовими організаціями в період з 06.10.2017 року по теперішній час направила 6 інформаційних повідомлень у Міжнародний кримінальний суд", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Розміщені в окупованому Криму російські засоби ППО здатні уражати цілі майже до Києва, - ГУР

Зокрема, прокуратура звернулася щодо порушень міжнародного права в анексованому Криму, викладених у шести інформаційних зверненнях до МКС:

  1. Масове знищення і привласнення майна, не обґрунтоване військовою необхідністю;
  2. Масова депортація кримських ув'язнених, громадян України в місця позбавлення волі на території Росії з метою відбування кримінального покарання. Заявлено про тисячі затриманих, депортованих у російські виправні колонії;
  3. Насильницьке переміщення жителів Криму на материкову Україну;
  4. Незаконний призов громадян України, які проживають на території анексованого Криму, до лав Збройних сил Росії, тиск і переслідування за відмову від проходження військової служби і пропаганда військової служби;
  5. Масове видворення з тимчасово окупованого півострова 23 громадян України;
  6. Незаконне використання "живих щитів" як злочин проти людяності, передбачене статтею 8 (2) (b) (ХХІІ) Римського статуту.

Раніше в Росії заявляли, що вважають незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов'язаними з окупацією Криму. У Міністерстві юстиції Росії стверджували, що у "цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких суперечок".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147027
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Выдача цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на россию.
 показати весь коментар
 
 
Та шота там...catch 32... шота там не того...
 показати весь коментар
 
При ПетРылло патуужніше було...язиком, не??
🤗
 показати весь коментар
 
Не нужно гнаться за количеством..Треба качество!Крым-Украина!Кому,шо непонятно.ломать колени.
 показати весь коментар
 
В твоейй заднице камера хранения надежная должна быть, раз в твоей тыкве такие мысли возникают
 показати весь коментар
 
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору