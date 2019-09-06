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Все про:Бутусов Юрій (1046) полонені (427) Цемах (31)

 Видача Цемаха послабить позицію України в тиску міжнародного співтовариства на Росію, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив про те, що можлива видача Володимира Цемаха РФ послабить позицію України для посилення міжнародного тиску на Путіна.

Про це він заявив в ефірі передачі "Свобода слова з Савіком Шустером"

На думку Бутусова "Володимир Цемах має величезну цінність для України", оскільки серйозні санкції проти РФ було введено тільки після трагедії з малайзійським Боїнгом.

Українська влада, вище керівництво, дипломати надали справі Боїнга "вищий пріоритет".

"Українська влада забезпечила для суду масу доказів - було вивезено фрагмент ракети, якою був збитий літак. Україна надавала максимальне сприяння - влада пішла назустріч прокуратурі Нідерландів й організувала вивезення з непідконтрольної території цінного свідка", - підкреслив Бутусов.

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За його словами, слідство в Нідерландах закінчено - але нікого з живих учасників не притягли, жодного не було. Було вирішено підкріпити рішення суду живим свідком. Операція з вивезення Цемаха відбулася з жертвами - під час переходу лінії розмежування було убито Народного героя, розвідника 74 розвідувального батальйону Олександра Колодяжного.

Весь механізм санкцій, пов'язаних зі справою Боїнга - це зміцнення позиції в наших інтересах. Протидія цьому - це гра на користь Путіну, вважає Бутусов.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ свідчення Цемаха не мають вирішального значення. Питання в тому, що ми показали, що можемо піти на поступки. Цемах підозрюваний і те, що його вимагає Путін, підтверджує його цінність.

Крім того, як зазначив Бутусов, Цемах є учасником іншого злочину 6 серпня 2014 року, про який Цемах говорить в одному з відео - розстрілу чотирьох українських воїнів. Обставини цієї справи не розслідувано і немає впевненості, що Цемаха допитали у цій справі.

"Все це опущено - прийнято вольове рішення віддати його швидко", - зазначив він.

"Ми використовуємо механізм санкцій для тиску на РФ і самі послаблюємо свої позиції і знижуємо значимість суду в Гаазі", - резюмував Бутусов.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Червона лінія", - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147026
 
   
Джерело: Цензор.НЕТ
 Топ коментарі
 
Блогер: Передача ключового свідка у справі MH-17 означає лише одне: Зеленський працює на Путіна..

Выдача Цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на Россию, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2390


Автор публікації - Светлана Самборска. Подаємо мовою оригіналу:
Передача ключевого свидетеля в деле МН17 означает только одно: Зеленский работает на Путина. Ничего другого за такими действиями не стоит.
И не нужно спекулировать Сенцовым - у нас в Крыму полтора миллиона сенцовых находятся в заложниках у Кремля. Отпустят Сенцова, посадят Купцова.
Тем более, что путь проложен: хватай, сажай, пиарь, меняй на что хочешь: хоть на свидетеля в международном суде, хоть на Станицу Луганскую, хоть на НАТО, хоть на часть суверенитета. И так это будет подаваться: да что там тот свидетель/мост/станица/мова/НАТО - это неважно, а важно освободить наших людей, томящихся в застенках Путина.
И так раз за разом. Раз за разом. Раз за разом. Раз за разом сдавая Путину кусочек Украины, раз за разом обрекая новую группу украинцев на плен, на роль живого товара для нового цикла. Пока не кончится Украина.
Зеленский работает на Путина. Его функция - вывести Россию из-под санкций, вернуть ее в G8, вернуть экономические перспективы. А Украину вернуть в колониальное стойло.
И знаете, у меня не к Зеленскому претензии. Что такова его задача, было понятно изначально. Это совок, ненавидящий Украину, ненавидящий украинскую культуру, язык и любые перспективы независимой Украины. Ничтожный Зеленский всю свою ничтожную жизнь пресмыкался перед Россией, перед российскими менеджерами КВН, перед русскими чиновниками. "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда!" - помните? До такого не опускался вообще никто! Даже всякие анилорак, делавшие карьеру на диване, до такого не опускались. Даже всякие сердючки и повалий, изображающие на российской сцене придурошных карнавальных малороссок, не доходили до того, чтоб радовать российскую аудиторию, называя Украину проституткой.
Зеленский - самое ничтожное, что удалось подобрать на роль иуды. Зеленский - самое ничтожное, что когда-либо существовало и будет еще существовать в истории Украины. Бывало всякое. Но чтоб капитулировать, получив отстроенную армию и прочные позиции что на международной арене, что на фронте - вот такого еще не было. Зеленский вне всякого сомнения войдет в историю Украины в роли предателя №1.
Но главный иуда - не Зеленский. Главный иуда - это те 73%, что выбрали Зеленского. Выбрали после "Украина - проститутка". Выбрали после "с Путиным договоримся посередине". Слышите. 73%? Это вы - проституты и проститутки. Вы хуже всех - и тех, кто голосовал за Януковича и тех, кто сдавал Украину в 1918. Вы, скопом, главный иуда в истории Украины. На все времена. И пусть ваши дети - дети иуд, и ваши внуки - внуки иуд - живут с этой кармой. Кармой иуд.
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Ну да, ну да. На пороха лили целые цистерны помоев и вранья. И ничего. Этот исключением не будет, не заслужил.
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Зеленский уважно подивись на свої руки. Нічого не бачиш? А з сьогоднішнього дня на них кров 298 пасажирів боінга. Ти став вбивцею!
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Да ну! Если Цемаха не обменяют, то 298 воскеснут????!!! Мозг включать не пробовали, прежде, чем хрень нести?
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Конечно, нет. Точно так же, как 15 тысяч украинцев. Нет смысла искать виновных и привлекать к ответственности.
Ты что-нибудь слышал о законности?
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Оставь свою демагогию с уводом в сторону и ответь каким образом Зе причастен к смерти 298?
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Росія звинувачує у цьому державному теракті Україну.
Розумієш?
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ТЫ читать умеешь, или ты не читатель, а писатель? Каким образом Зе причастен к смерти 298?
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OlexaViktorovych‏ @OlexaViktorovy4 5 сент.


Тут головне, які можуть бути наслідки для України. По останніх законопроектах преЗЕдента та цим обміном у мене таке передчуття, що наступного літа прийдеться робити візи для в'їзду в ЄС.
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А зебыдлу всё равно. Эта вся возня только отвлекает его от по настоящему важных вещей. От просмотра сватов, например
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А чем заняты зе-хейтеры? Гавнополивом?
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ты слишком мал чтобы тебя ненавидеть . так вызываешь презрение , шмаркля зеленая .
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ОК, на основании чего? На основании что он подозреваемый по Боигу. Опять же ОК, пусть Нидерланды при поддержке депутатов ЕС дадут официальный запрос на выдачу подозреваемого по данному делу.
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Кроме резолюции Европарламента, ещё есть резолюция Совета Безопасности ООН по делу MH-17, по которой все лица прямо или косвенно причастные и ответственные за уничтожение МН-17 должны предстать перед судом.

P.S. Намного выше я уже писал тоже-самое, что и здесь. Там и ссылка есть.
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А Цемах прямо или косвенно причастен и ответственен за уничтожение МН-17? Это уже известно? Есть неоспоримые доказательства? Так почему тогда не требуют от Украины его выдачи? По моему скромному мнению ООН себя изжила как в свое время себя изжила Лига Наций. Беззубые импотенты. Кроме как резолюции штамповать а ля мы за все хорошее и против всего плохого более ни на что не способны.
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Ну если оперировать таким способом как Вы - "По моему скромному мнению ООН себя изжила......" , то по моему скромному мнению Цемах причастен, косвенно причастен. Я считаю, что Украина не должна заниматься поощрением агрессора отдав Цемаха таким способом.
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Я только ЗА. Действительно только ЗА. И я думаю, что Украина с удовольствием бы сбросила с себя этот токсичный груз - Цемаха. Но нет. Нет воли у более сильных стран, находящихся в стороне от конфликта и не обскровленных им, взять на себя ответственность за этого косвенно причастного обвиняемого на себя. Тем более что это прежде всего в их интересах. И очень бы облегчило жизнь на переговорах по обмену Украине. И Вы после все этого не согласны со мной что ООН и Совет ЕС политические импотенты?
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1. "Так почему тогда не требуют от Украины его выдачи?" У меня есть свой ответ на этот вопрос, но озвучивать я его не буду. Вам он уж точно не понравится.
2. "....ООН и Совет ЕС политические импотенты?" Отчасти согласен (50/50).

По поводу обмена; Почему в списке обмена нет крымских татар? Есть7-м крымских татар которые не приняли гражданство **********, и находятся там в заключении.
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Не уходите в сторону. Сейчас не о крымских татарах речь. Я не знаю почему их нет в списке. Не я списки готовил. И не знаю принципов по которым эти списки формировались. И все таки я сейчас крайне хотел бы получить таки Ваш ответ (желательно обоснованный) по первому пункту. Каким бы он ни был. Не берегите мои нервы - как нить переживу. Видача Цемаха послабить позицію України в тиску міжнародного співтовариства на Росію, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6401
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"Так почему тогда не требуют от Украины его выдачи?"

А Вы подумайте хорошенько, а кого ещё может устраивать невыдача суду Цемаха, кроме ***** конечно-же? Подсказка для Вас - это один президент и.... две страны.
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Вы меня просто в тупик заводите. Излагайте прямо свою мысль и желательно с логическими с Ваше точки зрения обоснованиями. У меня есть свое предположение на Ваш ответ (большой брат и жертвы). Но если честно он более интуитивный. У меня нет логического обоснования. Хотяяяяя... Вы говорили что мне не понравится. Тогда возможно что это украинская сторона. Так уже есть выводы комиссий и международной и Нидерландов. Там вроде все довольно ясно сказано. И не думаю что такая сомнительная личность как Цемах может существенно на эти выводы повлиять. Так что хотелось бы конкретики.
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любой юрист подтвердит - если его передать в ЕС - камня на камне от обвинения не останется.
Цемаха можно было судить ТОЛЬКО!!! за участие в незаконном вооруженном формировании по 260 если память не изменяет.
Вот теперь вопросы: поцтреоты - Вас не смущает, что гражданин Украины в европе будет рассказывать о том что он воевал против других граждан Украины.
Второй - уже к власти - какого хрена украинец передается рашке в обмен на украинца?
Третий - целый командир ПВО подразделения с БУКом - работал с 2017 физруком в школе. Т.е. исполнителей теракта давивших на кнопку, парашка прячет, а это свободно живет и существует на оккупированной территории, недалеко от ВСУ (!!!!), работая в школе? Логическая цепочка в мозгу еще не замкнула?
Поэтому вывод: это обычный сепар-вояка. Вполне нормальный обмен на пленных военных украинцев.
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По второму вопросу ИМХО он уже давно не украинец. Он преступник коллаборант - террорист. Раз он так рашке нужен - я только ЗА если на него обменяют наших ребят.
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А поконкретнее есть что сказать по поводу данного вопроса? Или к примеру ответить на такой казалось бы простой вопрос почему от Нидерландов нет до сих пор за два месяца с момента задержания Цемаха запроса на его официальную выдачу как главного подозреваемого в трагедии Боинга?
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Не вижу ни каких причин вступать в дискуссию с Вами т. е. с ботом...
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Бот так развернуто отвечать не может. У Вас все кто другое мнение имеют, отличное - боты, зеботы, крмлеботы, путяботы, )(уйлоботы и т.д. Скучно с вами
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Спасибо за поддержку. Выдача Цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на Россию, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2290 Меня такими плоскими высерами, как у предыдущего комментатора, пронять трудно. Я конечно могу ошибаться и заблуждаться как любой человек, но в том что по методичке шпарю меня обвинять абсурд.
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Ну у бота к сожалению оказалось больше мыслей чем у не бота. Ну да Ваше дело.
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Срешь здесь ты...твои псевдоинтелектуальные спекуляции четко указывают из какой ты ботофермы птица...
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Тебе меня не заболтать своими тупыми высерами, тролльченок.
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Че ты фуфло гонишь, Цемах прямой сообщник убийства русскими буком 300 душ в боинге, независимо от гражданства он преступник.
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доказательство есть? Вперед и с песней его в Европу. тогда
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У ватного адеквата своя правда, какя из версий мо рф кстати тебе нравится? Су 25 ВСУ или диспетчер Карлос?
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Да свиноферме все пофигу, там мозги отключены им же только зраду разгонять.
Посмотрите, абсолютно ЛЮБУЮ новость, это тупое стадо закидывает какашками, постоянн пасется их от силы человек 20 а гадят, как будто несколько сотен.
А администрация сайта с этим не борется, скорее приветствует. При Пете я сколько раз улетал в баню за нелицеприятные высказывания в его адрес, а теперь тонны помоев льют и нормас.
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Сделали из мухи слона, что даже в России поверили в это! Из обыкновенного зенитчика, который из ЗУ-23 стрелял иногда по воробьям, а через год был отправлен на пенсию, сделали важного свидетеля по боингу! Голландцы это поняли и претензий больше никому не предъявляют! А шумят только одни порохоботы, которым обмен новой власти заключенными, как кость горле!
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Да пусть он хоть дворником был и из гусениц бука русского что людей убил мусор сметал. Его ценность как свидетеля при етом не уменьшается.
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кацап, так он свидетель или обвиняемый? вы , буряты, всегда так хвостом виляете?
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мне тоже видится это какая то подстава с этим Борисычем - специально вытащили его сняли какое то видео и поселили у границы дали выкрасть и что он там нес про украинский истребитель на том видео и почему того генерала ВСУ Петрова ответственного за операцию не наградили а типа в ссылку отправили
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во-во. Представьте что было бы если бы этого пердуна допросили Нидерданды. Что бы он нес? про сушки? У голландского прокурора бы инфаркт приключился
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Экипаж Бука был росийском . Эта информация и нужна была от арестованного . Но ты можешь петь пестни о всемирном заговоре .
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Зелоботи мають скинутись на компенсацію за боінг, не інакше, дупа зелобота має нести відповідальність за помилку руки в в бюлетені.
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Пан Бутусов сподівався, що до влади прийшли патріоти України? Риторичне запитання.
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Зе здал за цемаха интересы Украины - это уже всем понятно!
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У Вас ошибка.
Зе здал за интересы Украины цемаха - это уже всем понятно!

Поправил, не благодарите
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Почему такого ценного свидетеля,без которого суд не состоится, а дело развалится, не вывезли из Снежного при сывочолому, в 2017-2018, - за что грыцакам Героев раздавали?
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Сто процентов его обкалывали барбитуратами, все это он знал рассказал и если его отдают то ценности он не представляет.
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Венедиктов про пинок Зеленскому, тот самый Венедиктов, который хочет открыть в Киеве филиал "Эха Газпрома"

https://t.me/aavst55/4277?fbclid=IwAR2jXbeCRSZKwOs28TAh3XfTf-3NYfs6UqyBw2sqTDW_1oVkUHpB3eOdJ1g
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Я вот счего угараю: 5 лет утверждают что это войска паРашки. Что это 53 бригада, кадровые военные и тд. Нидерланды проводят расследование и тоже подтверждают - да, это кажровые руснявые вояки. И тут , *****, достают из табакерки старого пердуна в отставке, времен совка. Видача Цемаха послабить позицію України в тиску міжнародного співтовариства на Росію, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4496
Пля, ну самим то не смешно?
Я не отрицаю того, что он коллаборационист, сепаратист, участник НВФ, что он обязан быть судим по всей строгости . Но обвинение в сбитии БОИНга причем, ау?
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Та понятно,шо эта власть подыгрывает кацапстану во всём и это только цветочки-ягодки,как выражаются кацапы,впереди
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цього не розуміють лише дебіли, зрадники та богдани.
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