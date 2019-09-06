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 Політика України
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Все про:держборг (39) Кабмін (3096) Дмитро Дубілет (8)

 Уряд створить агенцію, яка займатиметься державним боргом України.

Агентство підпорядковуватиметься міністерству фінансів. В уряді розраховують, що таким чином питання державного боргу вдасться деполітизувати.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду п'ятницю повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мінфін створює новий центральний орган влади — окрему агенцію, яка буде відповідати за державний борг. Це в принципі правильна європейська політика. Є міністерства, які займаються формуванням політики, і гарною практикою вважається, коли реалізацію політики виокремлюють в окремий державний орган", - сказав Дубілет.

За його словами, питання державного боргу України таким чином буде деполітизоване.

Як зазначається на сайті Урядового порталу, Боргове агентство дозволить більш ефективно управляти бюджетними коштами та реалізовувати довгострокові цілі у сфері управління державним боргом. Агентство буде центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом та підпорядковуватиметься Міністерству фінансів. Для його створення і запровадження європейської практики управління держборгом необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу, відповідний законопроєкт уряд внесе до Верховної Ради.

Читайте також: До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147019
 
 
 Топ коментарі
 
Откройте агентство которое будет работать с долгами за коммуналку нового премьер министра.
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Еще сотня-другая дармоедов на шею налогоплательщикам...
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Шо такое ЗЕшмаркля, в Шапито 95 осталась ещё парочка не пристроенных уборщиц, или Беня попросил трудоустроить своих охранников и секретуток??
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Еще сотня-другая дармоедов на шею налогоплательщикам...
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правильно, - давайте всі борги спишемо на це агенство і нехай самі роз.. буються, а ми нікому нічого не винні Правительство создаст агентство, которое будет заниматься государственным долгом Украины - Цензор.НЕТ 2403
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Шо такое ЗЕшмаркля, в Шапито 95 осталась ещё парочка не пристроенных уборщиц, или Беня попросил трудоустроить своих охранников и секретуток??
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Откройте агентство которое будет работать с долгами за коммуналку нового премьер министра.
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ЗЕсвинарчуки создают сами себе новые корыта шоб грабить Украину ещё больше. ЗЕсвини не стисняйтесь можете грабить по полной, ЗЕбилам ради царя ничего не жалко.
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Это хорошо что ты выше лайкнул радостный пост россиянина,про украинские потери в котлах,теперь мы знаем кто украинцев зебилами называет,хотя и до этого знали
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Когда я прийду к власти, я всех кто вверг Украину в долги отдам народу на помилование или на растерзание, ибо всё, что совершит народ априори ЗАКОН!
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Свыню мальдивской породы потрусите. И его порохоботоферму тоже - они все как один припакованные....если их послушать
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Хлопче, у Львове тобі зуби повибивають і як що маєш бажання придусят. Най те шляк трафить.
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придусят? тебе и мягкие знаки не выдали, козлорожее? совсем у Свынюки с шекелями швах
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Кац, даю верное направление для вашего народца - иди к герою расеи Кадирову и вибирай бутилку по потребностям.
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после "у Львове" ты можешь уже ничего не обьяснять, тварынко
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глотни, кацап. у Львове млеа оно пишет
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****** на другую ветку, там гаранта обижают!))))
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так шо там у Львове, мордва? гугл переводчик уже гавкнулся?
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Оце так жабка чавить... Мабуть, випробовуєш борошна зубожіння - не вистачає навіть на мовну або аматорську ковбасу з "Сто особовою" горілкою?
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есть бабки отдавать или нет -- сложнейшая политика...
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После того, что подписала Яресько, там разгребать надо серьезно. Так что работы много..
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наконец то лысого пристроят. больше чиновников хороших и разных
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Для его создания и внедрения европейской практики управления госдолгом необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс, соответствующий законопроект правительство внесет в Верховную Раду.

А вот и ключевая фраза в новости, собссно ради чего всё и затевали.
ЗЕмародёры потихоньку начинают осваивать бюджет..
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>реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственным долгом

ну вы поняли...Источник: https://censor.net.ua/n3147019
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ЗЕсепар банда уже давно слила Украину, сейчас просто выполняют обязательства перед ******...
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Каждая 7-я гривна из бюджета идет на проценты по гос займу(18-20%) если хотите обворовать государство, дайте ему в кредит под гос гарантии.
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И все сразу на восток.Бо более важной проблемы нет Уряд створить агенцію, яка займатиметься державним боргом України. - Цензор.НЕТ 4621
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а Мінфін вже всьо? Той займатиметься чимось іншим?
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Я навiть не уявлюю голосу свиней.Як вони в тому з тобою не согласни
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теперь всех кредиторов можно будет в агентство посылать
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Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
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