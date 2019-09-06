EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  2410  29
Все про:компенсації (127) Іловайськ (181) Сила права (2)

 На користь сім'ї військовослужбовця, який загинув під Іловайськом, відсуджено 4 млн грн

5 вересня суддя Солом'янського районного суду м.Києва Олена Букіна повністю задовольнила підготовлений "Силою права" позов сім'ї загиблого старшого інспектора батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" полковника міліції Віктора Єщенка.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі організації.

У повідомленні зазначається: "Так, суд постановив стягнути з Російської Федерації на користь дружини загиблого захисника України Олени і 9-річної дочки Вікторії 3 938 400,00 грн моральних збитків, заподіяних збройною агресією РФ проти України та окупацією частини території Донецької області України.

Наприкінці травня 2014 року полковник запасу Віктор Єщенко звернувся в ГУ МВС України в Київській області з проханням зарахувати його до складу батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець". Вже на початку липня був відряджений в м.Костянтинівку Донецької області для несення служби з охорони громадського порядку в зоні бойових дій на сході України.

29 серпня 2014 року виходячи з оточення в Іловайську, під час руху з-за Новокатеринівки колона автомобілів і військової техніки, в складі якої перебував Віктор, потрапила у вогневу засідку військ Російської Федерації і прийняла бій. Російські військові вели вогонь на поразку з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Полковник Єщенко загинув під час обстрілу, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Віктора Єщенка посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадський рух "Сила права" пропонує новий закон про інформаційну безпеку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147017
 
   
 Топ коментарі
 
мне тоже "мерещились" расийские свиньи., но они почему то дохли от пуль, и почемуто смердели.
 показати весь коментар
 
Они смердят еще до пуль, поскольку это падаль о самого рождения.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вже багато грошей Україна з мокшандії витребувала?
 показати весь коментар
 
 
Ну да есть Соглашение Минское (опять Минск!!!) между странами СНГ Россией и Украиной о взаимной правовой помощи по уголовным, гражданским и так далее делам только Россия болт с гайкой закрутила на все эти Решения она на Трибунал ООН плюет и пока успешно... о чем новость что маму с дочкой опять развели как дурачков я поясню что по существовавшему на момент Иловайска Закону о АТО гражданские лица и МВД могли участвовать ДОБРОВОЛЬНО тут Украина обязана вернуть и возместить... а уж потом собрав все выплаты регрессом через международные судебно правовые инстанции либо по факту поражения России.... если была бы война... как положено (дико звучит написанное) тогда можно было говорить о репарациях или контрибуциях с России в счет возмещения ущерба причиненного войной Украине.... а так да еще с явлением клоуна и вовсе гаплык...
 показати весь коментар
 
 
В Іловайську чиї війська були? Хто керував оточенням Українських військ? З ким вели переговори про зелений коридор?
 показати весь коментар
 
Это правильно!

Каждый военнослужащий должен иметь страховку и по здоровью и на случай смерти.
Страховку серьезную
 показати весь коментар
 
 
Чому написано "відсуджено"? Це тільки рішення суду, а хто зможе ці гроші в ********* забрати? виконавча служба? Тут потрібні рішення міжнародного суду, а не районного
 показати весь коментар
 
 
На рішення міжнародного суду в Раисии есть атомная и водородная бомбы. Остались бы они в Украине -так же относились бы к международным судам
 показати весь коментар
 
У Украине высокоактивного чырнабыльскава дирма больше, чем в ********* ядреных бомп. На користь сім'ї військовослужбовця, який загинув під Іловайськом, відсуджено 4 млн грн - Цензор.НЕТ 8863 На користь сім'ї військовослужбовця, який загинув під Іловайськом, відсуджено 4 млн грн - Цензор.НЕТ 5451 На користь сім'ї військовослужбовця, який загинув під Іловайськом, відсуджено 4 млн грн - Цензор.НЕТ 5451, а падлет из Сумской области 2 минуты, мардва и усрацца не успеет.
 показати весь коментар
 
пока так
но парашия как и Украина потеряла критические производства военной эляктроники
поэтому парашия щас верный сателлит США и ходит у США на поводке только пока США не потянут поводок вверх
или спустят с поводка как на Украину
 показати весь коментар
 
мне тоже "мерещились" расийские свиньи., но они почему то дохли от пуль, и почемуто смердели.
 показати весь коментар
 
 
И хоронили кацапов тайком как свиней закапывают.
 показати весь коментар
 
 
Они смердят еще до пуль, поскольку это падаль о самого рождения.
 показати весь коментар
 
 
ты когда по искам платить будешь детоубийца россиянский?
 показати весь коментар
 
 
Репарації з паРашки мусять майже все компенсувати!
Майже, мля...
А ненависть до рашистських падлюк ніколи і ніякими грошима не компенсуєш!!!
 показати весь коментар
 
 
Є вирок суду.Тобто є правова основа.Тепер справа часу .
 показати весь коментар
 
 
Ответ известен -"Нас там нет, это всё гираические повстанцы ДНР", претензии к ним
 показати весь коментар
 
За ынтилихтуальную сопственность мардва паследние апосраные халявки атдасц и гас у усех трубах. На користь сім'ї військовослужбовця, який загинув під Іловайськом, відсуджено 4 млн грн - Цензор.НЕТ 7173 На користь сім'ї військовослужбовця, який загинув під Іловайськом, відсуджено 4 млн грн - Цензор.НЕТ 8269 На користь сім'ї військовослужбовця, який загинув під Іловайськом, відсуджено 4 млн грн - Цензор.НЕТ 8269
 показати весь коментар
 
Бред какой то для голландцев.Они тоже в теме На користь сім'ї військовослужбовця, який загинув під Іловайськом, відсуджено 4 млн грн - Цензор.НЕТ 6247
 показати весь коментар
 
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору