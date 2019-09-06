 На користь сім'ї військовослужбовця, який загинув під Іловайськом, відсуджено 4 млн грн

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі організації.

У повідомленні зазначається: "Так, суд постановив стягнути з Російської Федерації на користь дружини загиблого захисника України Олени і 9-річної дочки Вікторії 3 938 400,00 грн моральних збитків, заподіяних збройною агресією РФ проти України та окупацією частини території Донецької області України.

Наприкінці травня 2014 року полковник запасу Віктор Єщенко звернувся в ГУ МВС України в Київській області з проханням зарахувати його до складу батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець". Вже на початку липня був відряджений в м.Костянтинівку Донецької області для несення служби з охорони громадського порядку в зоні бойових дій на сході України.

29 серпня 2014 року виходячи з оточення в Іловайську, під час руху з-за Новокатеринівки колона автомобілів і військової техніки, в складі якої перебував Віктор, потрапила у вогневу засідку військ Російської Федерації і прийняла бій. Російські військові вели вогонь на поразку з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Полковник Єщенко загинув під час обстрілу, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Віктора Єщенка посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня".

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