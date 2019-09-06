 Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США

Про це заявила у п'ятницю під час телефонної пресконференції високопосадовець Департаменту оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, триваюча агресія в Україні продовжує бути ключовим аспектом наших дискусій. І ми продовжуватимемо обговорювати на двосторонніх рівнях, а також на рівні Альянсу, як ми можемо заохотити Росію до кращої поведінки", - заявила представник уряду США.

Вона наголосила, що активність Росії у регіоні є пріоритетом для Департаменту оборони Сполучених Штатів, які зацікавлені у посиленні оборонних можливостей союзників, зокрема, щодо стримування подальшої російської агресії.

Ці заяви було зроблено напередодні візиту в Париж секретаря з питань оборони США Марка Еспера. Американський чиновник проведе зустрічі з міністром збройних сил Франції Флоранс Парлі та міністром Європи і закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. У понеділок у Москві пройдуть переговори у форматі "2+2" на рівні міністрів оборони і закордонних справ Франції і Росії.

Читайте також: "Ми всі розуміємо, що це територія України", - Помпео про окупацію Криму Росією