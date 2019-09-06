 Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США

Про це заявила у п'ятницю під час телефонної пресконференції високопосадовець Департаменту оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Звичайно, триваюча агресія в Україні продовжує бути ключовим аспектом наших дискусій. І ми продовжуватимемо обговорювати на двосторонніх рівнях, а також на рівні Альянсу, як ми можемо заохотити Росію до кращої поведінки", - заявила представник уряду США.
Вона наголосила, що активність Росії у регіоні є пріоритетом для Департаменту оборони Сполучених Штатів, які зацікавлені у посиленні оборонних можливостей союзників, зокрема, щодо стримування подальшої російської агресії.
Ці заяви було зроблено напередодні візиту в Париж секретаря з питань оборони США Марка Еспера. Американський чиновник проведе зустрічі з міністром збройних сил Франції Флоранс Парлі та міністром Європи і закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. У понеділок у Москві пройдуть переговори у форматі "2+2" на рівні міністрів оборони і закордонних справ Франції і Росії.
Пов'язаний з явищем інформаційної війни, коли кацапи маскуються під українців - але раптом на наш бік стає гугл транслейт, ефективно й іржачно викриваючи кібер-штірліців. Ось як усе починалося (скрін 2014 року):
А так по памяти из последнего удачного внедрения "демократии" - Ливия, Сомали, Ирак, Афганистан. Внезапно Сирия. Туда на пару с рашкой "мир и процветание" принесли.
США равно как и СССР использовали третьи страны для решения своих задач и столкновения между собой силами прокси-войск. Самые известные примеры, как Вы знаете:
Корея, Вьетнам, Афган, Куба. Потом идут Ангола, Египет, Судан, Эритрея, Лаос, Камбоджа, ЦАР
Где именно сейчас точки соприкосновения? Самые Известные - Сирия. Менее - Венесуэла, Ливия, Афган, ЦАР. Еще менее - Колумбия
Вот куда здесь поставить Украину - решайте сами
Привсем уважении
Щодо проксі-війн - ясна річ, візьмемо той само В'єтнам.
А вот остальное - там повеселее.
Но вернемся к нынешнему положению дел.
Сейчас РФ сконцентрирована на таких задачах:
- усиление влияния на постсоветском пространстве (тут факт очевидный)
- усиление влияния в Африке. Африку кстати, дерибанят США, Китай и пока не поздно туда же и рашка влезла. ежели почитать один отчет американцев ISW - глаза на лоб полезут
- проект второго канала в ЮА (из последних новостей - ФАРК объявил что опять начинает вооруженную борьбу)
- Арктика
Корея: по оценкам США со своей стороны 112 тыщ, противник: 400 тыщ. Правда тут мирняк не считал никто.
Но до 26 лямов не дотягивает
😁
Без цього "жандарма" не факт, що зараз ми жили б не в пост-апі страшнішому за усі Фолаути і Сталкери.
Патамуша они соучастники разграбления Неньки!
А зараз виставляються як політичні опоненти!
Ні, ви є посіпаки та найманці 🐷!
Може й до вас руки дійдуть..може..
🤗
Бармаглот!
😁
-Щоб всех не облевала.
-Ну этог аргумент заплёных петухов куме.
-Такова Раша.Петухи мля
А Ми даємо їм час переозброїтися!
Мля, еврогєйці!
Трампыч даёшь санкции против Германии, эмбарго на ввоз немецких автомобилей!