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 Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США

Стримування Росії в умовах триваючої агресії в Україні є ключовим завданням із розвитку оборонних спроможностей для Сполучених Штатів і їхніх європейських союзників.

Про це заявила у п'ятницю під час телефонної пресконференції високопосадовець Департаменту оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, триваюча агресія в Україні продовжує бути ключовим аспектом наших дискусій. І ми продовжуватимемо обговорювати на двосторонніх рівнях, а також на рівні Альянсу, як ми можемо заохотити Росію до кращої поведінки", - заявила представник уряду США.

Вона наголосила, що активність Росії у регіоні є пріоритетом для Департаменту оборони Сполучених Штатів, які зацікавлені у посиленні оборонних можливостей союзників, зокрема, щодо стримування подальшої російської агресії.

Ці заяви було зроблено напередодні візиту в Париж секретаря з питань оборони США Марка Еспера. Американський чиновник проведе зустрічі з міністром збройних сил Франції Флоранс Парлі та міністром Європи і закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. У понеділок у Москві пройдуть переговори у форматі "2+2" на рівні міністрів оборони і закордонних справ Франції і Росії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147016
 
 
 Топ коментарі
 
А хто відповів за смерті, де є вина російська імперія?
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Это и есть рупор моржовой федерастии.
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Из рюкотали зелюки)))) Это же Бармаглот
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А хто відповів за смерті, де є вина російська імперія?
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Та тут цікавіше інше - на сьогоднішній день у світі 197 держав. Їхня кількість протягом вказаного періоду змінювалася, звичайно - але все одно... майже підлогу світу зруйнували...
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Це відомий тренд українського гумору - гуглимо "підлога країни" і "підлога-тест" Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США - Цензор.НЕТ 3776
Пов'язаний з явищем інформаційної війни, коли кацапи маскуються під українців - але раптом на наш бік стає гугл транслейт, ефективно й іржачно викриваючи кібер-штірліців. Ось як усе починалося (скрін 2014 року):
Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США - Цензор.НЕТ 9433
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І ще: "світ на Домбасі", "міняти державний будуй під керівництвом Насіння Семенченка" - це з перших перлів Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США - Цензор.НЕТ 2538
Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США - Цензор.НЕТ 1941
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"разрушили 73 государства" - будь ласка, перелік в студію. Це що, підлогу політичної карти планети зруйнували? Це ж які борошна та постапокаліпсис, важко було б знайти місце, де панував би світ і порядок...
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ну ващето список военных операций США спокойно можно нагуглить, кк и список военных операций СССР-РФ (как правопреемницы). Насчет цифры, лол. не считал)))
А так по памяти из последнего удачного внедрения "демократии" - Ливия, Сомали, Ирак, Афганистан. Внезапно Сирия. Туда на пару с рашкой "мир и процветание" принесли.
США равно как и СССР использовали третьи страны для решения своих задач и столкновения между собой силами прокси-войск. Самые известные примеры, как Вы знаете:
Корея, Вьетнам, Афган, Куба. Потом идут Ангола, Египет, Судан, Эритрея, Лаос, Камбоджа, ЦАР
Где именно сейчас точки соприкосновения? Самые Известные - Сирия. Менее - Венесуэла, Ливия, Афган, ЦАР. Еще менее - Колумбия
Вот куда здесь поставить Украину - решайте сами Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США - Цензор.НЕТ 7808
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Не заглиблюючись в конспірологію, 73 країни якось не витанцьовуються. Не кажучи вже про те, що втручання США допомогло деяким з цих країн врятуватися від комуняк, ісламістів та інших кровосісів.
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чукча не читатель, чукча писатель Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США - Цензор.НЕТ 9701 Я ж написал: Насчет цифры, лол. не считал)))
Привсем уважении
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Пардон, не помітив (перевтомлення моску вже...)
Щодо проксі-війн - ясна річ, візьмемо той само В'єтнам.
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Ну это самый известный пример , как и Корея.
А вот остальное - там повеселее.
Но вернемся к нынешнему положению дел.
Сейчас РФ сконцентрирована на таких задачах:
- усиление влияния на постсоветском пространстве (тут факт очевидный)
- усиление влияния в Африке. Африку кстати, дерибанят США, Китай и пока не поздно туда же и рашка влезла. ежели почитать один отчет американцев ISW - глаза на лоб полезут
- проект второго канала в ЮА (из последних новостей - ФАРК объявил что опять начинает вооруженную борьбу)
- Арктика
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Да тут дело не в конспирологии. Глупо отрицать, что державы решают свои вопросы в современном мире путем ведения прокси-войн.
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Оппа... а 26 млн откуда взялось? 2 крупные кампании: Корея и Вьетнам...но там миллионами и не пахло... папаша запроданца-лбимца пукина еще не то сочинит... 26 млн... надо ж... почище кацапских рупоров режима *****...
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Та я ж кажу - сьогодні у світі 197 країн усього Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США - Цензор.НЕТ 5856 73 країни зруйнували - це вже якийсь армагеддон... )))
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Это и есть рупор моржовой федерастии.
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"Рупор" - надто інтелігентно... Краще сказати - матюгальник.
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ну ваще то потери во вьетнамской кампании примерно такие: 1291425-4211451 погибших и умерших.
Корея: по оценкам США со своей стороны 112 тыщ, противник: 400 тыщ. Правда тут мирняк не считал никто.
Но до 26 лямов не дотягивает Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США - Цензор.НЕТ 3469
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Разброс в оценках в 3 млн не смущает???
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смущает. А что? Мирняк вообще никто не считал. Равно как и потери ихтамнетов, которые до сих пор засекречены.
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Хто там тих в'єтконговців рахував "Грубо говоря, жертв нет" (с)
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"I love the smell of napalm in the morning." Lt. Col. Bill Kilgore
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США є країною, яка мала змогу зібрати видатних вчених. І вона хоче протистояти Росії, якій ці вчені дісталися задарма. Ви дійсно хочете протистояти цим послідовникам Хазарії? Для цього треба змінити свою європейську філософію і взяти у радників людей, що живуть у Астрахані.
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Та да ..! Але щоправда бабло на цi задачи рудий бовдур хоче перекинути на будівництво стіни з Мексикою ..
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Візьми і загугли "что было бы без США". Потужний пердімонокль гарантовано.
Без цього "жандарма" не факт, що зараз ми жили б не в пост-апі страшнішому за усі Фолаути і Сталкери.
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Свою "ключевую задачу" вы просрали, пустозвоны!
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как будто открыли что-то новое. НАТо вообще-то и создавалось для сдерживания СССР. А рф правопреемница оного.
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И хрюкотают 🐖🐖🐖 відмазуючи глав🐷..
Патамуша они соучастники разграбления Неньки!
А зараз виставляються як політичні опоненти!
Ні, ви є посіпаки та найманці 🐷!
Може й до вас руки дійдуть..може..
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Він про це не писав, може помиляюсь..
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От чего эту помой ку сдерживают куме?
-Щоб всех не облевала.
-Ну этог аргумент заплёных петухов куме.
-Такова Раша.Петухи мля Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США - Цензор.НЕТ 8045
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.....так сдерживайте МАТЬ вашу !!! что вы смотрите на Украину и ее НАРОД как они исходят КРОВЬЮ !!!! сытые и богатые ))))) и ОБОСРАЛИСЬ перед ордой !!!!((((
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Да патамушо парашку взлееяли и прохлебали!
А Ми даємо їм час переозброїтися!
Мля, еврогєйці!
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А куда это чудо делось, шта про 26 мильенов написало? Это ж забавный зверек. Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США - Цензор.НЕТ 9712
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та ни хера они не хотят в мягкотелой Европе
Трампыч даёшь санкции против Германии, эмбарго на ввоз немецких автомобилей!
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Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
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