 Кабмін схвалив перепризначення Світличної на посаду голови Харківської ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Міністри схвалили проекти рішень президента про звільнення Юлії Світличної з посади голови Харківської ОДА у зв'язку з завершенням повноважень попереднього президента, а також проект рішення про її повторне призначення на цю посаду.
Урядовці також погодили рішення про призначення президентом трьох заступників голови Івано-Франківської ОДА: Василя Івасика, Світлани Онищук та Дмитра Романюка.
P.S. Гвинет Пелтроу? Ещё тот мракобес... Спасибо, не надо. Памела Андерсон? rly?
Розумниця.
За Україну.
Що скажете?