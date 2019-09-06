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 Політика України
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Все про:ОДА (657) Харківщина (778) Світлична (52)

 Кабмін схвалив перепризначення Світличної на посаду голови Харківської ОДА

Кабінет міністрів Олексія Гончарука на нинішньому закритому засіданні розглянув кадрові призначення в регіонах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Міністри схвалили проекти рішень президента про звільнення Юлії Світличної з посади голови Харківської ОДА у зв'язку з завершенням повноважень попереднього президента, а також проект рішення про її повторне призначення на цю посаду.

Урядовці також погодили рішення про призначення президентом трьох заступників голови Івано-Франківської ОДА: Василя Івасика, Світлани Онищук та Дмитра Романюка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Мінгареллі та голова Харківської ОДА Світлична обговорили нові спільні проекти в області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147015
 
   
 Топ коментарі
 
смотрю прямую трансляцию матча эстония-белорусь и радует то, что украину поддерживают фаны обеих команд скандируя :"путин хуйло ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла")))
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Не мели ерунду... она - единственная адекватная персона на этой должности. До нее там хапали мишаЙопкин, Рюкзаков, прочая мишпуха подрыганальная... а эта девочка - и грамотная, и ведет себя корректно, и не замешана...
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новое "старое" лицо. Помогала в Харьковской области новым лицам выигрывать
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новое "старое" лицо. Помогала в Харьковской области новым лицам выигрывать
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Не мели ерунду... она - единственная адекватная персона на этой должности. До нее там хапали мишаЙопкин, Рюкзаков, прочая мишпуха подрыганальная... а эта девочка - и грамотная, и ведет себя корректно, и не замешана...
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не-е-е, может на фоне папередникив она ещё "ничего". Но явно не предел мечтаний.
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Предел мечтаний - это когда Гвинет Пелтроу в твоем душе или Памела Андерсон топлес прыгающая на батуте... мы говорим о деловых и государственных качествах, мон шери...
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ок, можешь продемонстрировать результаты её работы?

P.S. Гвинет Пелтроу? Ещё тот мракобес... Спасибо, не надо. Памела Андерсон? rly?
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смотрю прямую трансляцию матча эстония-белорусь и радует то, что украину поддерживают фаны обеих команд скандируя :"путин ***** ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла")))
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Матч уже давно закончился и все ещё поддерживают Украину? Кстати, кто в этой поддержке победил, в смысле какой счёт матча?
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Харківчани, вона ж начебто толковий керівник?
Що скажете?
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кстати, да.. она не плоха, как менеджер.. это личное субюективное мнение
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Абсолютно... очень корректная девочка с любой т.з. да и трудяга на своем посту...я ей искренне симпатизирую...не потому что Я, а потому что ты спрашивал мнение харьковчанина
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а збереження кадрів Офшоренка в регіонах - це "зрада" чи перемога ?
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Ну хоч щось внятне від зе-команди, а то б вообще!
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ЇЇ треба було відразу з Кернесом братищоб їм було що робити разом, а так даремно витрачені кошти.
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Новых глав рай -администраций будет набирать,как в предыдущую каденцию,у кого больше мешок с деньгами, тот и проходит.Или не так,Юля.
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З точки зору ротації кадрів, якщо вона дійсно цінний працівник, то її б мали призначити в проблемну область, бо вона вміє гарно працювати. Виглядає як забаганка Кернеса до Зе-команди.
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Как там с вырубкой леса по Харьковской. обл?? пусть Светличная отчитается или в доле...что язык в одно место засунула.
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Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
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