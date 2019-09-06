 Кабмін схвалив перепризначення Світличної на посаду голови Харківської ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Міністри схвалили проекти рішень президента про звільнення Юлії Світличної з посади голови Харківської ОДА у зв'язку з завершенням повноважень попереднього президента, а також проект рішення про її повторне призначення на цю посаду.

Урядовці також погодили рішення про призначення президентом трьох заступників голови Івано-Франківської ОДА: Василя Івасика, Світлани Онищук та Дмитра Романюка.

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