 Кабмін призначив 11 нових заступників міністрів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав трьох заступників: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького та заступника-Торгового представника України Тараса Качку.

По одному заступнику отримали:

- міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб — заступник Олександр Терещенко;

- міністр фінансів — заступник Геннадій Пліс;

- міністр розвитку громад та територій — заступник Едуард Кругляк.

По два нові заступники у міністра освіти і науки — Петро Коржевський та Єгор Стадний; міністра соціальної політики — Олег Коваль та Сергій Ніжинський. Першого заступника отримав також Віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ним став Олексій Вискуб.

На засіданні також погодили рішення про звільнення 7 заступників міністрів.

Рішення про звільнення погодили стосовно Ольги Крентовської, Наталії Федорович та Миколи Шамбіри з Міністерства соціальної політики, Вадима Трояна з МВС, Олександра Терещенка з Міністерства у справах ветеранів та Геннадія Пліса з Секретаріату Кабміну", - йдеться в повідомленні.

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