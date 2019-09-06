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 Політика України
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Все про:Кабмін (3096) кадри (151) звільнення (647) чиновник, урядовець (500)

 Кабмін призначив 11 нових заступників міністрів

На засіданні Кабінету міністрів України 6 вересня уряд призначив 11 нових заступників міністрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав трьох заступників: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького та заступника-Торгового представника України Тараса Качку.

По одному заступнику отримали:

- міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб — заступник Олександр Терещенко;

- міністр фінансів — заступник Геннадій Пліс;

- міністр розвитку громад та територій — заступник Едуард Кругляк.

По два нові заступники у міністра освіти і науки — Петро Коржевський та Єгор Стадний; міністра соціальної політики — Олег Коваль та Сергій Ніжинський. Першого заступника отримав також Віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ним став Олексій Вискуб.

На засіданні також погодили рішення про звільнення 7 заступників міністрів.

Рішення про звільнення погодили стосовно Ольги Крентовської, Наталії Федорович та Миколи Шамбіри з Міністерства соціальної політики, Вадима Трояна з МВС, Олександра Терещенка з Міністерства у справах ветеранів та Геннадія Пліса з Секретаріату Кабміну", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147013
 
 
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В трускавці хоть на курсах лік.безу вчилися?
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Не сомневаюсь в достоинствах данных людей.
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И у каждого из этих 11-ти - еще по десятку сраколизов?
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Та справа в тому що ті бовдури, але перевірені шахраї, що ці бовдури, але неперевірені.
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