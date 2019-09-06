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Все про:політв'язні (1023) Фейгін (385)

 8 українців перебувають у "Лефортово" в "заморозці", до них не пускають адвокатів, - Фейгін

Захисник політв'язня журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін намагався 3 вересня потрапити до нього в СІЗО "Лефортово", але тільки "здав документи і прочекав увесь день".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"Ці вісім (утримуваних Росією українців. - Ред.), які точно є в "Лефортово", крім 24 моряків, вони перебувають у "заморозці", адвокати до них потрапити не можуть. І це абсолютно свідомо робить адміністрація Федеральної служби виконання покарань, можливо, для того, щоб не відбувалося витоку інформації. Ми допускаємо, що найближчим часом, про що сам Путін вчора сказав, обмін може відбутися. Але коли це станеться, завтра чи в якийсь інший день, я сказати не можу, у мене такої інформації немає", - зазначив юрист.

Наприкінці серпня в слідчому ізоляторі "Лефортово" в столиці Росії Москві підтвердили, що у них перебувають п'ятеро засуджених українців. Йдеться про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та Станіслава Клиха.

Читайте також: Зеленського затягують у пастку для його дискредитації, - Безсмертний про питання взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ. ВIДЕО

Також російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва заявляла, що у неї брали передачу в цьому СІЗО, крім згаданих людей, ще для політв'язня Павла Гриба.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією у Керченській протоці наприкінці листопада 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147012
 
 
 Топ коментарі
 
Помнится этой Савченко 1,5 года мусолили тему, людям головы забивали, а оказалась засланным казачком. Сейчас новая тема, снова людям головы морочат. Так можно продолжать до без конца. Есть Евпропейский суд по правам человека, есть ООН куда также входит Россия. Не выполняет решения гнать ее оттуда! Освобождение наших должно быть только в правовом поле иначе это как давать выкуп террористу!
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де Сєнцов ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

не дай Бог ЗЕлена Шмаркля піде на обмін без Сєнцова !!!!!!!!!!!
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Не спамим Joer Restovin

это прекрасный образчик запутиномыслия мозга 8 українців перебувають у "Лефортово" в "заморозці", до них не пускають адвокатів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 7124
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де Сєнцов ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

не дай Бог ЗЕлена Шмаркля піде на обмін без Сєнцова !!!!!!!!!!!
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Писали що він в бутирці, але це тільки чутки.. як і все інше
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Тут на Цензоре редко путиноида встретишь. Воспользуясь случаем не могу не спросить - вот мальчишкам, москвичам за протесты сейчас серьезные сроки дают. Как по вашему - так им "*****" и надо?
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В Нідерландах все одно незнають як виглядає цемах, може замість нього шуфрича віддамо?
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Можна Шуфрича і Бойка, нехай вибирають.
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/// 8 украинцев находятся в "Лефортово" в "заморозке", к ним не пускают адвокатов, - Фейгин - Цензор.НЕТ 3749
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

«Мне стало известно об исключении из списка гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича», - сказал адвокат
По его словам, из-за этого освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией под угрозой срыва.
«Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть»,
Гаджиев в 2017 году был осужден по ряду статей Уголовного кодекса Украины, среди которых - теракт и ведение агрессивной войны. Согласно приговору, россиянин участвовал в боях в Донбассе с декабря 2014 года.
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что то мне не нравятся кацапские заголовки сейчас акцентируют на одном пленном -Украина отказалась передавать России заключенного в рамках обмена- боюсь хотя бы Зебила пуйло не кинул и не выдав не всех пленных
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Помнится этой Савченко 1,5 года мусолили тему, людям головы забивали, а оказалась засланным казачком. Сейчас новая тема, снова людям головы морочат. Так можно продолжать до без конца. Есть Евпропейский суд по правам человека, есть ООН куда также входит Россия. Не выполняет решения гнать ее оттуда! Освобождение наших должно быть только в правовом поле иначе это как давать выкуп террористу!
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Если ты готов ждать в правовом поле 20 лет, то друзья, родственники и родные думают по другому!
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а что будут думать родственники погибших после ухудшения внешнеполитического положения Украины,изза потери поддержки запада,снятия с росии санкций?и скорее всего последующей после этого массивной агрессии россии?
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Вы можете однозначно сказать - Савченко завербовали, сломали или нарушили психику с помощью карательной медицины?
Как вас понять - вы проецируете случай с Надей например на Сенцова?
Про какое правовое поле речь - 20 лет строгого режима, которые трудно пережить. Ну будут санкции 10-15 мучителям (см. Магнитского), непосредственно причастным - судье, прокурору, тюремщику...
Нах такие санкции - лучше Человека спасти.
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я смотрю цензор любит этого губастого говнюка
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как же так?а лукашенка шож,уже не говнюк? 8 українців перебувають у "Лефортово" в "заморозці", до них не пускають адвокатів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 8871
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Якось пох.А 1000 в могиле.Я не к тому,що 8 не 1000.А к тому,що какая к х.ям разница 8 українців перебувають у "Лефортово" в "заморозці", до них не пускають адвокатів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 451
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Поки Ви тут, панове, дискутуєте, Зелена шмаркля звільнила 12 вбивць українців!

з рашистських джерел. А тут про це нічого...

Обмен заключенными

Адвокат рассеянских убийц валя рыбин заявил об указах зеленского о помиловании «порядка 12 расисян».

Наш резидент в Украине подписал указы о помиловании рассеян, которые фигурируют в списках на обмен между москвой и Киевом, рассказал адвокат валя рыбин. По его словам, почти все они доставлены в пункты сбора перед обменом.

наш резидент, извеснтный ныне, как так называемый президент так называемой Украины, Зеленский помиловал рассеян, переговоры об обмене которых ведут Украина и рассея.
Об этом сообщил другой наш резидент, якобы украинский адвокат валя рыбин в видеообращении, опубликованном на Facebook.

«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее», - сказал рыбин, добавив, что в пункт сбора «доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании».

Таким образом, по его словам, Украина «выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах» и слила нам, все, что мы хотели и требовали от зеленского. Тем не менее в одном из следственных изоляторов Украины ещё остается гражданин рассеи, «которого Служба безопасности Украины почему-то не доставила в пункт сбора лиц, участвующих в обмене». агент зеленский, исправить недочёт немедленно, а то вызовут на ковер к самому в Кремль!
«Выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных рассеян», - сказал наш "адвокат" «Интерфаксу».

В разговоре с РБК рыбин подтвердил, что в общей сложности зеленский помиловал 12 рассеян. По его словам, единственный гражданин рассеи, который не доставлен в пункт сбора, это руслан гаджиев. Он попал в плен 23 января 2015 года, а в 2017 году был осужден на 15 лет тюрьмы Артемовским городским судом за убийство украинских военных в зоне АТО. Теперь его помиловал так называемый президент Украины зеленский, сообщил рыбин.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/09/2019/5d7278a59a79470dd7c65b40?from=from_main
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Так Фейгина же в 2018 лишили адвокатского звания. 8 українців перебувають у "Лефортово" в "заморозці", до них не пускають адвокатів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 631
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Та нах нам их адватура!У нас адвокатура люди Медведчука и Кивалова.Шо по военному времени карается золотой пулей,як представителям дворянства 8 українців перебувають у "Лефортово" в "заморозці", до них не пускають адвокатів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 9138
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Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
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