 8 українців перебувають у "Лефортово" в "заморозці", до них не пускають адвокатів, - Фейгін

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
"Ці вісім (утримуваних Росією українців. - Ред.), які точно є в "Лефортово", крім 24 моряків, вони перебувають у "заморозці", адвокати до них потрапити не можуть. І це абсолютно свідомо робить адміністрація Федеральної служби виконання покарань, можливо, для того, щоб не відбувалося витоку інформації. Ми допускаємо, що найближчим часом, про що сам Путін вчора сказав, обмін може відбутися. Але коли це станеться, завтра чи в якийсь інший день, я сказати не можу, у мене такої інформації немає", - зазначив юрист.
Наприкінці серпня в слідчому ізоляторі "Лефортово" в столиці Росії Москві підтвердили, що у них перебувають п'ятеро засуджених українців. Йдеться про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та Станіслава Клиха.
Також російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва заявляла, що у неї брали передачу в цьому СІЗО, крім згаданих людей, ще для політв'язня Павла Гриба.
За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією у Керченській протоці наприкінці листопада 2018 року.
не дай Бог ЗЕлена Шмаркля піде на обмін без Сєнцова !!!!!!!!!!!
это прекрасный образчик запутиномыслия мозга
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил адвокат Валентин Рыбин.
«Мне стало известно об исключении из списка гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича», - сказал адвокат
По его словам, из-за этого освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией под угрозой срыва.
«Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть»,
Гаджиев в 2017 году был осужден по ряду статей Уголовного кодекса Украины, среди которых - теракт и ведение агрессивной войны. Согласно приговору, россиянин участвовал в боях в Донбассе с декабря 2014 года.
Как вас понять - вы проецируете случай с Надей например на Сенцова?
Про какое правовое поле речь - 20 лет строгого режима, которые трудно пережить. Ну будут санкции 10-15 мучителям (см. Магнитского), непосредственно причастным - судье, прокурору, тюремщику...
Нах такие санкции - лучше Человека спасти.
з рашистських джерел. А тут про це нічого...
Обмен заключенными
Адвокат рассеянских убийц валя рыбин заявил об указах зеленского о помиловании «порядка 12 расисян».
Наш резидент в Украине подписал указы о помиловании рассеян, которые фигурируют в списках на обмен между москвой и Киевом, рассказал адвокат валя рыбин. По его словам, почти все они доставлены в пункты сбора перед обменом.
наш резидент, извеснтный ныне, как так называемый президент так называемой Украины, Зеленский помиловал рассеян, переговоры об обмене которых ведут Украина и рассея.
Об этом сообщил другой наш резидент, якобы украинский адвокат валя рыбин в видеообращении, опубликованном на Facebook.
«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее», - сказал рыбин, добавив, что в пункт сбора «доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании».
Таким образом, по его словам, Украина «выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах» и слила нам, все, что мы хотели и требовали от зеленского. Тем не менее в одном из следственных изоляторов Украины ещё остается гражданин рассеи, «которого Служба безопасности Украины почему-то не доставила в пункт сбора лиц, участвующих в обмене». агент зеленский, исправить недочёт немедленно, а то вызовут на ковер к самому в Кремль!
«Выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных рассеян», - сказал наш "адвокат" «Интерфаксу».
В разговоре с РБК рыбин подтвердил, что в общей сложности зеленский помиловал 12 рассеян. По его словам, единственный гражданин рассеи, который не доставлен в пункт сбора, это руслан гаджиев. Он попал в плен 23 января 2015 года, а в 2017 году был осужден на 15 лет тюрьмы Артемовским городским судом за убийство украинских военных в зоне АТО. Теперь его помиловал так называемый президент Украины зеленский, сообщил рыбин.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/09/2019/5d7278a59a79470dd7c65b40?from=from_main