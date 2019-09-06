 8 українців перебувають у "Лефортово" в "заморозці", до них не пускають адвокатів, - Фейгін

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"Ці вісім (утримуваних Росією українців. - Ред.), які точно є в "Лефортово", крім 24 моряків, вони перебувають у "заморозці", адвокати до них потрапити не можуть. І це абсолютно свідомо робить адміністрація Федеральної служби виконання покарань, можливо, для того, щоб не відбувалося витоку інформації. Ми допускаємо, що найближчим часом, про що сам Путін вчора сказав, обмін може відбутися. Але коли це станеться, завтра чи в якийсь інший день, я сказати не можу, у мене такої інформації немає", - зазначив юрист.

Наприкінці серпня в слідчому ізоляторі "Лефортово" в столиці Росії Москві підтвердили, що у них перебувають п'ятеро засуджених українців. Йдеться про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та Станіслава Клиха.

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Також російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва заявляла, що у неї брали передачу в цьому СІЗО, крім згаданих людей, ще для політв'язня Павла Гриба.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією у Керченській протоці наприкінці листопада 2018 року.