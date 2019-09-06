 Найманця РФ Неведрова, який охороняв уламки літака Malaysia Airlines рейсу МН17, засуджено до умовного терміну

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Підсудний - уродженець Єнакієвого (Донецька область) Олександр Неведров був затриманий на початку лютого поточного року в Торецьку. Він був раніше судимий за крадіжку (у 2002 році), розбій і грабіж (у 2004 році), за крадіжку і знищення чужого майна (у 2006 році), за зґвалтування (у 2011 році) і ще раз за крадіжку (в 2018 році).

Підсудний має 2 неповнолітніх дітей і є інвалідом 3-ї групи по зору з березня 2018 року.

В кінці червня 2014 року житель Єнакієве вирішив вступити в ряди бойовиків ДНР. До кінця листопада 2014 року обвинувачений, озброєний автоматом Калашникова, у складі підрозділу бойовиків здійснював охорону блок-посту № 1 в районі міста Жданівка Донецької області, блок-посту "Юнком" по вулиці Тюменської в Єнакієвому, блок-посту в селі Петропавлівка Шахтарського району Донецької області та охорону уламків збитого пасажирського авіалайнера Malaysia Airlines поблизу вказаного села.

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Після затримання у лютому 2019 року чоловікові було пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу. В судовому процесі обвинувачений свою провину визнав.

Суд визнав це, а також інвалідність підсудного і позитивні характеристики з місця роботи пом'якшуючими обставинами. Враховуючи, що Неведров був на випробувальному терміні, то суд підсумував покарання і засудив його до 5 років позбавлення волі. У той же час, суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки. При цьому засуджений змушений періодично повідомляти орган пробації про своє місце перебування.

Вирок винесено наприкінці серпня цього року і не оскаржено.