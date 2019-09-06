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 Політика України
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 Найманця РФ Неведрова, який охороняв уламки літака Malaysia Airlines рейсу МН17, засуджено до умовного терміну

До 5 років позбавлення волі умовно засуджено колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки", який охороняв уламки збитого літака Malaysia Airlines рейсу МН17.

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Підсудний - уродженець Єнакієвого (Донецька область) Олександр Неведров був затриманий на початку лютого поточного року в Торецьку. Він був раніше судимий за крадіжку (у 2002 році), розбій і грабіж (у 2004 році), за крадіжку і знищення чужого майна (у 2006 році), за зґвалтування (у 2011 році) і ще раз за крадіжку (в 2018 році).

Підсудний має 2 неповнолітніх дітей і є інвалідом 3-ї групи по зору з березня 2018 року.

В кінці червня 2014 року житель Єнакієве вирішив вступити в ряди бойовиків ДНР. До кінця листопада 2014 року обвинувачений, озброєний автоматом Калашникова, у складі підрозділу бойовиків здійснював охорону блок-посту № 1 в районі міста Жданівка Донецької області, блок-посту "Юнком" по вулиці Тюменської в Єнакієвому, блок-посту в селі Петропавлівка Шахтарського району Донецької області та охорону уламків збитого пасажирського авіалайнера Malaysia Airlines поблизу вказаного села.

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Після затримання у лютому 2019 року чоловікові було пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу. В судовому процесі обвинувачений свою провину визнав.

Суд визнав це, а також інвалідність підсудного і позитивні характеристики з місця роботи пом'якшуючими обставинами. Враховуючи, що Неведров був на випробувальному терміні, то суд підсумував покарання і засудив його до 5 років позбавлення волі. У той же час, суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки. При цьому засуджений змушений періодично повідомляти орган пробації про своє місце перебування.

Вирок винесено наприкінці серпня цього року і не оскаржено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147010
 
 
 Топ коментарі
 
Это не правосудия. Это команда сейчас такая. Из свежего сегодня:

Наемник РФ Неведров, охранявший обломки самолета Malaysia Airlines рейса МН17, приговорен к условному сроку - Цензор.НЕТ 4344
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Он был ранее судим за воровство (в 2002 году), разбой и грабеж (в 2004 году), за воровство и уничтожение чужого имущества (в 2006 году), за изнасилование (в 2011 году) и еще раз за воровство (в 2018 году).
С каких пор опасному рецидивисту стали условки давать.
Источник: https://censor.net.ua/n3147010
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5 лет условно Наемник РФ Неведров, охранявший обломки самолета Malaysia Airlines рейса МН17, приговорен к условному сроку - Цензор.НЕТ 8528. Полная деградация украинского правосудия Наемник РФ Неведров, охранявший обломки самолета Malaysia Airlines рейса МН17, приговорен к условному сроку - Цензор.НЕТ 8678 . Сегодня 79-ти летнего педофила украинская Фемида отпустила из-под ареста. Судей в топку
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Это не правосудия. Это команда сейчас такая. Из свежего сегодня:

Наемник РФ Неведров, охранявший обломки самолета Malaysia Airlines рейса МН17, приговорен к условному сроку - Цензор.НЕТ 4344
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Нет, это именно украинское "правосудие", ибо в нормальной стране правосудие не зависит от того, кто на данный момент при власти. Сейчас мы расхлебуем последствия потужной судебной реформы Порошенко, которого вы, пороховатники, поддерживаете. Если Зеленский за свою каденцию ничего с судебной системой не сделает, тогда это будет и его вина.
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Не нужны все суды, достаточно поработать с пятеркой судов разной инстанции. И хватит с головой. Судьи тоже люди, особенно когда на одной чаше весов твоя судьба и судьба твоих близких. И некуда бежать и негде схорониться, т..к. у твоих настойчивых "просителей" сейчас абсолютная власть в стране.
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Їм так простіше ,просто подзвонити і дати потрібні вказівки суддям,бо інакше гаранту доведеться помилувати їх, то навіщо себе так обтяжувати.
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положительные характеристики с места работы смягчающими обстоятельствами.Источник: https://censor.net.ua/n3147010

П'ять раз засуджений,террорист .Характеристику йому днр підписав?
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Богдан с Портновым срочно написали. Зачем же злить Рашу?
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Зеленого друга ***** нельзя расстраивать. Сепаров нужно награждать, вот увидите ещё что Украина будет выплачивать инвалидные деньги сепарам с оторванными руками и ногами, благодаря зебилам «конец войны»
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"Он был ранее судим за воровство (в 2002 году), разбой и грабеж (в 2004 году), за воровство и уничтожение чужого имущества (в 2006 году), за изнасилование (в 2011 году) и еще раз за воровство (в 2018 году). Источник: https://censor.net.ua/n3147010"

І лише, самий гуманний, в місцевій Галактиці, «український народний суд», нарешті, зглянувся над бідарем.
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Отлично, почему не наградили? Столько уже сепарни повылазило благодаря портнову, который в свою очередь вылез когда зелень пришла к власти. Зебобики враги Украины.
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Дякуємо тобі- ПетРилло за судову рехформу!
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тому вони і в найманці і йдуть ..вбивають грабують---а Україна їх відпускає......
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потужно реформированные соевые суды
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" Суд визнав інвалідність підсудного, а також позитивні характеристики з місця роботи помягшуючими обставинами" ....

Коли в країні закінчується правосуддя то починається самосуд.

Зєбіли, ви це "сделали"
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Хватит чушь нести, при Пете тоже сепарам условку давали частенько или вообще отпускали как например Рубана.
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А судді хто- яєчка гнізда ПетРилло!
😁
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Взагалі-то зелений всі ці судді протеже відомого всім Портнова і перебувають під його впливом. Портнов як це вже стало відомо спонсорував виборчу компанію парті "СН" з наступними тепер наслідками... Але це вже буде важко зрозуміти для курячого розуму тому можеш далі бздіти собі під ніс.
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Спочатку Андрій прочитай першоджерела , а потім висловлюй свою думку. І тоді ніколи не будеш мати зебільного вигляду 😕
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Он был ранее судим за воровство (в 2002 году), разбой и грабеж (в 2004 году), за воровство и уничтожение чужого имущества (в 2006 году), за изнасилование (в 2011 году) и еще раз за воровство (в 2018 году).
С каких пор опасному рецидивисту стали условки давать.
Источник: https://censor.net.ua/n3147010
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З яких пір? - Суровые люди уходят в борьбе за свободу страны, за ними другие приходят - Зебилы зовутся они.
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А з тих пір, коли зебіли проголосували за ********* блаЗєня Вофку і кримінальне кодло "слуг урода".. Така Андрій об'єктивна реальність
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🐖🐖🐖🐖,ДЯКУЄМО щиро, що своєю тупізною допомогли
🐷 безкровно позбутися! Не зупиняйтеся, тупіть, до
тюряги його !
🤑
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нада таки у зели давно спросить - путин *****?
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Еще год тому назад я гордился, что имею отношение к Украине, а сейчас стыдно в этом признаться. Такого позорного квази-государства наверно на планете Земля нет. Полностью прогнулись под кремлядей. Достоинства ноль. Фу, ватное позорище...
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