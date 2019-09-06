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 Політика України
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Все про:ВР (5605) законопроект (731) імпічмент (85) Стефанчук Руслан (74)

 Законопроєкт про імпічмент підтримає не менше 254 депутатів, - Стефанчук

Перший заступник голови ВР, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук розраховує, що принаймні 254 народні депутати підтримають законопроєкт про імпічмент, який планують включити на розгляд наступного тижня.

По це він сказав журналістам у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Цей законопроєкт буде стояти у порядку денному. Я глибоко переконаний, що він також отримає підтримку не менше ніж в 254 голоси народних депутатів", - зазначив Стефанчук.

Згідно з календарним планом Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі з 10 по 13 вересня.

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Раніше комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроєкт № 1012 "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)". Автором законопроєкту є президент Володимир Зеленський. Він визначив документ як невідкладний.

При цьому головне науково-експертне управління (ГНЕУ) Верховної Ради у своєму висновку зазначає, що проєкт закону потребує доопрацювання.

Проєкт закону передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту виключно у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів від конституційного складу.

Передбачається, що рішення про імпічмент президента вважатиметься ухваленим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті народних депутатів від конституційного складу ВР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147007
 
 
 Топ коментарі
 
Законопроект об импичменте поддержат не меньше 254 депутатов, - Стефанчук/ то ,что он практически не выполним-не важно.
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Конечно, если у президента в парламенте монобольшинство. Но эти изменения, как и снятие неприкосновенности - не ради одного Зеленского, а для Украины в цело, и останутся на будущие поколения.
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"Не читали, но поддерживаем" - девиз новой Верховной Зрады.
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Законопроект об импичменте поддержат не меньше 254 депутатов, - Стефанчук/ то ,что он практически не выполним-не важно.
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Конечно, если у президента в парламенте монобольшинство. Но эти изменения, как и снятие неприкосновенности - не ради одного Зеленского, а для Украины в цело, и останутся на будущие поколения.
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Шо творится... при Порошенко такого не было. Рабы вообще страх к царю потеряли.
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К Гетьману если уж быть точным. Но того гетьмана не грех и булавой огреть за всё то, что наваял.
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Нормальний гетьман ніколи труселів не покаже. ЗІ Єслі не сікрєт, чим вас очарував наркоман?
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А кто сказал, что он наркоман?Если кто-то там где-то чего-то в интернетах "сейчасдаженевспомнюкто" написал, то лучше не говорите.
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Він не наркоман, а фіксик. Слідкуйте за пальцями: тидищ!
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Ви вважаєте що клініка актора зі Сватів претендує на достовірність аналізів? До того ж де аналізи шерсті і пазурів вашого чорта Вови?
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Сватов не смотрел. От слова совсем. И не собираюсь. Да и анализы это все....так, условно, я в этом немного разбираюсь, потому довольно уверенно говорю.
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Тут діло в потах - я помітив, що Вова в роліку був крутий, а на наркоту засцяв здати аналізи незалежній клініці. Ви проковтнули, я - ні. Ви, навть до цих пір вірите що діабетик - алкаш. Ну то таке. ЗІ Ніколи не вірив у понти.
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Видите ли, я по профессии, или специальности, хз что где и как, инженер-химик, про анализы и прочую биохимию немного знаю, потому и утверждаю.
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Гарна логіка, я не довіряю результатам, він не здав потрібний аналіз = він наркоман.
Тут були такі доктори-гуру, які по відео могли достовірно визначити, що він залежний.
Вони серьезно запевняли, що вони практикуючі доктори з дипломом.
Ви чаєм не з тих?
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Скорпи, ты случаем ник не с Фарскейпа слямзил? Законопроєкт про імпічмент підтримає не менше 254 депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3466 И да, прекращай уже копипастить всякую написанную-намалёванную другими хрень. Я тоже могу. Пиши собственные мысли, а копипастить оставь другим ботам, надоело уже тонны твоей копипасты по всем веткам читать.
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Да, чуть не забыл. Отвечаю на ваш вопрос. Не Зеленский очаровал, а петюня потерял все берега и оторвался от реальности.
Порошенко Петро Олексійович - Сайт ЦВК
Среди всего поносного бреда в предвыборной речи выделяется один абзац, за который его просто надо прибить, вот оно.

Ми продовжимо лінію на відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму політико-дипломатичним шляхом, забезпечуючи єдність проукраїнської коаліції у світі, використовуючи інструмент санкцій та механізм міжнародної місії ООН на всій території окупованого Донбасу.
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Я їй відірвав ніжки і підсмажив на пахучій олій з морквою👳
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нормально на удочку идут. на клеверовый листик. в харошому жаб'ятнику за полчаса мняса по весу как из кролика мона было насмыкать. мы тушили, без морквы )))
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А подписать уже проголосованное предыдущим составом Рады было слабо? Там была прописана конкретная процедура созыва ВСК по действиям президента. перед объявлением импичмента.
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Главное шоу должно продолжаться, а кто станет разбираться в детлях? Громче кричи, больше ври, и аппелируй к бытовым и низменным желаниям, и все получается. На выборах прокатило, прокатит еще, и еще...
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Еслиб барыга остался на 2срок,не дай бог,то и неприкосновенность и импичмент принималибы ещё 5 лет.
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"Не читали, но поддерживаем" - девиз новой Верховной Зрады.
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Не самої Верховної зради, а зелених дебілів - дебілів.
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Я саме так писав, але телефон мене виправив. Дякую за виправлення.
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Просто Ви не оновлювали словник з весни. Законопроект об импичменте поддержат не меньше 254 депутатов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9525
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У мене кілька телефонів. Дійсно, що цей старий я не оновлював. Я пишу, а він мене виправляє і живе своїм життям.
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Це діджіталізація, матері їй ковінька! Законопроєкт про імпічмент підтримає не менше 254 депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2049
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Що означає підтримка закону щодо імпічменту? Це практично нічого, якщо нема тексту цього закону. Подивіться уважно на цього Стефанчука, бо він Свинарчук! Не погоджуєтеся?
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Экономику поднимайте тупари зеленые Хватит пиариться
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Тупарі та економіка? Краще їх переробити на мило.
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Хаха, соя кричала где закон об импичменте, а когда его собираются принять кричат что это ненужно, им понимаешь экономику подавай.))
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Закон вже третій місяць лежить в зе-маліні, і ваше прєпіздєнт його не підписав, порушивши конституцію.
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не в курсе сколько и чего поддержат)))
смотрю прямую трансляцию матча эстония-белорусь и радует то, что украину поддерживают фаны обеих команд скандируя :"путин ***** ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла")))
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И все тролли на хрен заткнуться, когда примут закон об импичменте президента.
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Ви впвнені, що закони не бувають без пунктів, які знищують саму суть цього закону?
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Згідно графіка зеко-манди поравки будуть у грудні.
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У грудні українці матимуть інші настрої, які дозволять мені давати пісрачники зебілам. Я це робитиму безкоштовно і отримаю задоволення.
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Скажу вам по секрету - підсрачники зе-депутатам можна вже давати після дня народження С.Бандери. Законопроєкт про імпічмент підтримає не менше 254 депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6400
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Буду тренуватися, бо ногу вилікував і купив зручні кросівки.
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то есть конституцию поменять проще чем уволить преза?
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Завжди можна поміняти конституцію так, щоб звільнити преза))
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А коли ми від вас почуємо українську мову?
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Усе починається зі слова. Брехливе слово народжує нікчемні справи.
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Спочатку було слово, а не все починається з вашого брехливого слова, яке породжує вашу зелену плісняву.
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Усе починається зі слова. Брехливе слово народжує нікчемні справи.

Леонид Кравчук

Думки про важлив
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Тобто ви читаєте не першоджерело - Біблію, а старого комуніста - Кравчука😯
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По факту авторитаризм вже існує в Україні, режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи чи групи осіб. Роль представницьких органів влади зведено нанівець або занижено.Суди також керуються з офісу,показово як судді не виносять вирок Вишинському,Цемаху ітд а відпускають по домовленості щоб прикрити преЗедента,так щоб йому не довелося їх помилувати для обміну з ******.В історію України записуються нові ганебні сторінки.
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Нарід повинен випити цю мікстуру і попостувати.
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не хочу бути частиною цієї історії.
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Самі перетворяться на русскій гній і народять зебільних дітей😯
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І порохоботи знову невдоволені!
Порохоботи, що тепер не так?
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Закон вже 3 місяці трухне у Главзебіла в кабінеті. Не знав? Торчок хоче іншого закону - для себе, а не для інституції президентства, а тупі вівці проголосують навіть за меню з дешевого ресторану.
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свічка‏ @svecha62 12 мин.12 минут назад

Нет такой ситуации,из которой ЗекоМанда не смогла бы выйти с позором.
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