 Богдан, Кличко, Разумков, - увечері 6 вересня відбудеться прем'єра оновленої передачі "Свобода слова" Савіка Шустера

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Шустер LIVE.

У повідомленні зазначається: "Свобода слова Савіка Шустера повертається вже сьогодні. Прем'єра оновленої програми відбудеться на телеканалі Україна о 21-00.

Про те, чи буде в Україні опозиція, про звільнення Кличка та про обмін полоненими дивіться сьогодні увечері в новій Свободі слова Савіка Шустера.

Подробиці дізнаємося від перших осіб української політики - Андрій Богдан, Віталій Кличко, Дмитро Разумков, Святослав Вакарчук, Юрій Бойко, Сергій Соболєв, Ірина Геращенко, Андрій Білецький, Марина Ставнійчук, Антон Геращенко.

Дискусія відбудеться в стінах нової студії: аудиторія - вся Україна, вражаючий дизайн і високі стандарти ТВ-індустрії. Цього разу все буде інакше!

Подивися своїми очима, яка вона - свобода слова Савіка Шустера".

Читайте також: Шустер вестиме щотижневу програму в ефірі телеканалу Ахметова