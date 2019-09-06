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Все про:ТБ (186) ток-шоу (6) Шустер (129)

 Богдан, Кличко, Разумков, - увечері 6 вересня відбудеться прем'єра оновленої передачі "Свобода слова" Савіка Шустера

Телевізійна передача "Свобода слова" з Савіком Шустером вийде в ефір увечері 6 вересня

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Шустер LIVE.

У повідомленні зазначається: "Свобода слова Савіка Шустера повертається вже сьогодні. Прем'єра оновленої програми відбудеться на телеканалі Україна о 21-00.

Про те, чи буде в Україні опозиція, про звільнення Кличка та про обмін полоненими дивіться сьогодні увечері в новій Свободі слова Савіка Шустера.

Подробиці дізнаємося від перших осіб української політики - Андрій Богдан, Віталій Кличко, Дмитро Разумков, Святослав Вакарчук, Юрій Бойко, Сергій Соболєв, Ірина Геращенко, Андрій Білецький, Марина Ставнійчук, Антон Геращенко.

Дискусія відбудеться в стінах нової студії: аудиторія - вся Україна, вражаючий дизайн і високі стандарти ТВ-індустрії. Цього разу все буде інакше!

Подивися своїми очима, яка вона - свобода слова Савіка Шустера".

Читайте також: Шустер вестиме щотижневу програму в ефірі телеканалу Ахметова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147006
 
 
 Топ коментарі
 
Снова Шустер будет лапшу на уши украинским гражданам вешать. А вообще -то слушать сейчас некого, очень много дебиловатых (Разумков, Бойко, Богдан), мало умных интересных интеллигентных современных людей, без совкового жеванья и уголовных замашек. Слушать всякую быдлоту, это на любителя.
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Снова гнида шустер на своих передачах будет стравливать украинцев.
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Рад, что ток-шоу Шустера возвращается... Будет интересно.
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Какой остой это телевидение, где нельзя пропустить рекламу.
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Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
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