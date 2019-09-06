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 Політика України
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Все про:обмін (455) Гаджиєв Руслан (2) Рибін Валентин (14)

 Україна виключила терориста Гаджиєва зі списку на обмін, - проросійський адвокат Рибін

Проросійський адвокат Валентин Рибін, що захищає обвинувачених у державній зраді і тероризмі, а також громадян РФ, заявляє, що українська сторона виконала майже всі свої зобов'язання щодо взаємного звільнення осіб між Україною та Росією.

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в Facebook у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, 6 вересня, 16:45 у пункті збору осіб, які беруть участь в обміні, присутні практично всі за списком, погодженим раніше. Українська сторона, враховуючи той факт, що в пункт збору доставляються особи, щодо яких є указ президента про помилування, виконала практично всі свої зобов'язання, досягнуті на переговорах", - сказав Рибін.

За даними Рибіна, президент України Володимир Зеленський помилував не менше 12 громадян Росії, яких планують обміняти.

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"Видано укази про помилування близько 12 засуджених росіян, яких вже доставлено з місць відбування покарання у пункт збору осіб, які беруть участь в обміні. Вважаю, що це підготовка до початку процедури обміну", - розповів адвокат.

При цьому він зазначив, що одного росіянина, який є у списку, досі не було доставлено в пункт і указу про його помилування також немає.

"Це Руслан Гаджиєв, засуджений на 15 років ув'язнення. Він був у списку, але в пункт обміну його так і не доставили, указу про його помилування також немає", - сказав Рибін.

"Кажуть, Україна виключила його зі списку обміну", - додав адвокат.

Руслан Гаджиєв воював у лавах незаконних збройних формувань на Донбасі з 2014 по 2015 роки, брав участь у боях за Дебальцеве. В результаті дій групи бойовиків, в якій він перебував, загинуло 8 українських військових і ще 12 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Гаджиєв писав президенту РФ прохання про обмін. Відомо, що він уже значився в списках на обмін, запланований на кінець 2017 року, але обмін не відбувся.

3 вересня Артемівський суд Донецької області засудив Гаджиєва до 15 років ув'язнення. Його визнали винним у теракті, участі в терористичній організації, незаконному поводженні зі зброєю та веденні агресивних військових дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147003
 
 
 Топ коментарі
 
добавьте туда кловуна с богданом.
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Та ясно, что Зебил старается спасти хуйла от санкций по нашим морякам.
Еще бы не собрал всех хуйловских террористов... - лишь бы хуйло не пострадал. Сейчас еще и цемаха в бронированной машине подвезут.
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зе шмаркля продає Україну... Моряків, разом з кораблями , повинні цапи повернути за рішенням трибуналу, а інакше було би заблоковано вхід у порти Світу цапових суден, але сцикло підігрує пуйлу... й цемаха, заради викрадення якого одна людина загинула, а інший без ноги залишився, і який є свідком збиття літака, відпустив... далі будуть зняття санкцій та визнання Криму цаповим і лугандонські бойовики у ВР...
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от батхерта )
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дядя.., ты дурак?
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Тебе ж ясно ж написано - в пункт сбора под Киевом
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А говорили что их уже отпустили на вольные хлеба и сейчас пуйло кинет и никого не поменяет. А вообще СМИ не мешало бы заткнуться на эту тему и не давать надежд раньше времени.
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причём все накануне как бэ были помилованы. шо шас будет! ))))
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Эти сами на ростов рванут, только вначале деморализуют армию и общество, 40% упоротых это много.
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Ты имеешь ввиду пидорошенко исебя соевое быдло Україна доставила майже всіх, кого збираються відправити в Росію в рамках обміну, в пункт збору під Києвом, - проросійський адвокат Рибін - Цензор.НЕТ 6352 счастливого пути в ростов ,гнида Україна доставила майже всіх, кого збираються відправити в Росію в рамках обміну, в пункт збору під Києвом, - проросійський адвокат Рибін - Цензор.НЕТ 6352
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Як не дивно, але малороси Зеленського сприймають виключно як месію....
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Та ясно, что Зебил старается спасти ***** от санкций по нашим морякам.
Еще бы не собрал всех ********** террористов... - лишь бы ***** не пострадал. Сейчас еще и цемаха в бронированной машине подвезут.
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а те...наших уже собрали в пункте обмена?
или опять что-то мутят?
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судя по тому шо пишется шо делают "аналогичный жест", точно мона сказать = мутят. хотя и без этого ясно, шо мутят по любому.
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судя по тормозам, бойцы белой и алой розы уже подняты по тревоге, прошла мобилизация и все уже сидят в сёдлах боевых диванов. но цензор пока очкует дать инфу о помиловании. держит паузу )
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Украина доставила почти всех, кого собираются отправить в Россию в рамках обмена, в пункт сбора под Киевом, - пророссийский адвокат Рыбин - Цензор.НЕТ 1442

Еще сегодняшняя новость
"Глава" временной оккупационной власти РФ в Автономной Республике Крым Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров. Об этом он заявил в эфире телеканала "Крым 24".
"Что касается Зеленского. У них квартира тут своя в Ялте. Приезжайте, посмотрите, что тут происходит", - сказал Аксенов, добавив, что Зеленскому нужно позадавать местным жителям вопросы и узнать, "хотят ли они назад в Украину", пишет "РБК".
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Где записывают в местные жители, и скока платят?
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Будуть урочисто відкривати кримський канал.
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Да да, отдавать сепароа который сбил Боинг и делать ***** хорошо. Завтра армию в Польшу выводить будут, чтобы друга Клоуна не злить. Это предательство тех кто на передовой, пренебрежение теми кто пожертвовал жизнями, чтобы взять этого цемаха. Больше такого не будет просто, вот и все.
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Так що, ЗЕбіл сьогодні зніме з рук свої жовті прикраси?
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Вже ж завезли один літак.
Знов назбирали. Знову завезіть. Віддадуть вам українців, ага.
До-о-вго будете ждати.
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смотрю прямую трансляцию матча эстония-белорусь и радует то, что украину поддерживают фаны обеих команд скандируя :"путин ***** ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла")))
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Я бы ещё два табора ромов(цыган) отдал Московии,пусть бродят по колониям Московии и передают цыганской почтой,как в Украине идёт продажа краденых мобильных телефонов.
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зе шмаркля продає Україну... Моряків, разом з кораблями , повинні цапи повернути за рішенням трибуналу, а інакше було би заблоковано вхід у порти Світу цапових суден, але сцикло підігрує пуйлу... й цемаха, заради викрадення якого одна людина загинула, а інший без ноги залишився, і який є свідком збиття літака, відпустив... далі будуть зняття санкцій та визнання Криму цаповим і лугандонські бойовики у ВР...
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Есть предложение. Давайте поменяем моряков н кловуна?
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"Пророссийский адвокат Валентин Рыбин, защищающий обвиняемых в госизмене и терроризме, а также граждан РФИсточник: https://censor.net.ua/n3147003"
Хорошо, а кто же тогда проукраинские адвокаты ? Те, которые защищают обвиняемых в изнасилованиях и бандитизме, а также граждан Судана?
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Aziz Yagyaev
23 год ·

Украина Сдала Крым Крымских Татар !
@Гражданская война в Украине@кремль
А обменивается Россия и Украина !
Разбой на Донбассе ляжет на Украину .
В Списках Нет Крымских Татар ,,,,
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Рыбин - прямая агентура Кремля и даже не скрывает этого.
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Куме чули?
-Що?
-Собрали в одном месте.А як вчив сержант,кидай гранату туди,звiткiля небезбека.
-Та низя так куме.
-Ти куме,здурiв,як,що з моим комбатом спорить решил
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Самое главное озвучьте,Цимах в этой команде есть?
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