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Все про:Житомирщина (451) Росія (19674) СБУ (4691) теракт (694) ФСБ (760) військовослужбовці (2504) вербування (93)

 ФСБ завербувала українського солдата для теракту у військовій частині на Житомирщині, - СБУ

ФСБ Росії завербувала українського військовослужбовця і доручила йому здійснити теракт у військовій частині в Бердичеві Житомирської області.

Про це йдеться в матеріалах справи Корольовського райсуду Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання TheБабель.

Розслідування наприкінці липня цього року почало управління СБУ в Житомирській області. Слідчі з'ясували, що гранатометник 26-ї окремої артилерійської бригади (військова частина А3091 у Бердичеві) 15 квітня самовільно залишив місце несення військової служби і незаконно перетнув державний кордон із Росією. Там дезертира затримали співробітники ФСБ.

Надалі під загрозою застосування щодо нього насильства підозрюваний дав згоду на співпрацю з представниками ФСБ РФ і отримав від них завдання здійснити вибух на території в/ч А3091", - сказано в матеріалах суду.

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Наприкінці липня дезертир повернувся в Україну, але теракт не вчинив, а про спробу вербування повідомив у правоохоронні органи. Зараз СБУ розслідує зв'язок підозрюваного з ФСБ. Суд у рамках цього провадження дозволив спецслужбі вилучити у мобільного оператора "Київстар" дані з мобільного телефону затриманого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146996
 
   
 Топ коментарі
 
Хоть ума хватило сообщить
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Арестовали? Ничего, Зеля скоро даст команду выпустить:

ФСБ завербовала украинского солдата для теракта в воинской части на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7135
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Впервые за историю армии США звание генерала получили две сестры. Об этом сообщает USA Today.
«Генерал-майор Мария Баррет и бригадный генерал Паула Лоди - лучшее, что может предложить Америка», - заявил исполняющий обязанности министра обороны США Райан Маккарти. Он добавил, что семья сестер и вооруженные силы гордятся их достижениями по службе.
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ну и как тут не вспомнить про институт "замполитов" в воинских частях?
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Арестовали? Ничего, Зеля скоро даст команду выпустить:

ФСБ завербовала украинского солдата для теракта в воинской части на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7135
 показати весь коментар
 
 
Впервые за историю армии США звание генерала получили две сестры. Об этом сообщает USA Today.
«Генерал-майор Мария Баррет и бригадный генерал Паула Лоди - лучшее, что может предложить Америка», - заявил исполняющий обязанности министра обороны США Райан Маккарти. Он добавил, что семья сестер и вооруженные силы гордятся их достижениями по службе.
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муть какаято.. " 15 апреля самовольно покинул место несения военной службы" и "В конце июля дезертир вернулся в Украину" и каким это способом он бы попал в часть? после более 3-х месяцев отсутствия?
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Может ФСБ сделала ему оправдательные документы? ФСБ завербувала українського солдата для теракту у військовій частині на Житомирщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7992
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что там в Житомирской области за происшествие что мужчина какой-то нашёл непонятно что, там не говорится ещё что, на гранату не похоже по характеру взрыва, взорвался так что по частям собирали
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