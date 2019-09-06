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 Політика України
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Все про:ГПУ (3199) Кузьмін (48) МВС (1318) Шевченко Артем (133)

 Перед тим, як Кузьміна зняли з розшуку, Генпрокуратура закрила справу проти нього, - МВС

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Рената Кузьміна.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив прессекретар Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримали від Генпрокуратури відповідні документи. 2 вересня отримали постанову про закриття кримінального провадження. 3 вересня отримали постанову про припинення розшуку. На підставі згаданих документів було винесено постанову про закриття оперативно-розшукової справи", - сказав Шевченко.

У пресслужбі Генеральної прокуратури України в коментарі Радіо Свобода не змогли назвати причину закриття кримінального провадження і порекомендували написати інформаційний запит.

Про те, що Рената Кузьміна зняли з розшуку, стало відомо напередодні.

Ренат Кузьмін був оголошений у розшук прокуратурою і поліцією в червні 2014 року. Йому інкримінували перевищення повноважень - зокрема, під час затримання в 2010-му Юрія Луценка.

У вересні 2015 року Генеральна прокуратура порушила ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує Кузьмін. Його підозрюють у незаконному заволодінні держмайном - будинком на 1000 квадратних метрів і гектаром землі на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.

2 липня ЦВК зареєструвала Кузьміна кандидатом у народні депутати.

Тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Держприкордонслужби, ГПУ і СБУ з проханням надати дані про проживання Кузьміна на території України в останні 5 років.

Після отримання інформації від СБУ ЦВК скасував реєстрацію Кузьміна народним депутатом. Але Шостий апеляційний суд Києва скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна. А Верховний Суд відновив його як кандидата в народні депутати.

Зараз Ренат Кузьмін є депутатом Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146995
 
 
 Топ коментарі
 
Югик каканул напаследок, не??
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29 августа 2019 года Руслан Рябошапка решением Верховной рады Украины назначен на должность генерального прокурора Украины. А теперь сопоставь даты.
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"Новые лица" Зе-банды все сильнее воняют старыми Рыгами.
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точно - извиниться, выплатить денежную компенсацию и назначить пенсию. такой человек! - "Мурку" на пианино играет, шо твой Ойстрах
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Времена карманного правосудия и репресий Порошенка прошли.
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29 августа 2019 года Руслан Рябошапка решением Верховной рады Украины назначен на должность генерального прокурора Украины. А теперь сопоставь даты.
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https://opendatabot.ua/c/40583977

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РЕНАТ КУЗЬМІН ТА ПАРТНЕРИ" з 12.08.19
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Идиот, за один день он должен был все дела просмотреть и закрыть? Ну ушлепок. Он еще не успел до кабинета дойти. Вот теперь и сопоставляй. Вы шо там, ПРИМОРОЖЕННЫЕ.
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Порохолизам магическую связь фактов, цифр и дат - не объяснишь!
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Да вот неясно!
ПОЛУЧИЛИ постановление уже при новом!
А когда оно подписано и кем - не указано!
Хотя я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что Рябошапка за 1 день своего назначения сразу постановил закрыть дело этого ур-да!
Да и судя по тому что ни луцик, ни СБУ как то не сопротивлялись выдвижению в депутаты ур-да, которого последние 5 лет уж точно в Украине не было - 99,9% за то, что это одна из последних какашек клоуна луцика!
Вы же уже слышали что оно после 18-00 в последний свой день побаловалось в реестре уголовных дел....... Внеся изменения в 20-30 дел!
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значит правильно украл дом и землю(((((((((((( наверное эту страну уже не спасти((((((((((((((
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быстро юГик успел управиться!! за это тоже можно страпоном его побаловать по взрослому, новому генпрокурору )))
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Ой вей...ви думаити что генпрокуратор таки тоже из етих???
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Тогда на бутылочку посадить. Тем более он и так на ней. Вопрос только с какой стороны примет внутрь. Но то таке.
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2 сентября получили постановление о закрытии уголовного производства.Источник: https://censor.net.ua/n3146995 это уже не Луценко , или я что-то не так понял??????????
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"Новые лица" Зе-банды все сильнее воняют старыми Рыгами.
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Это не новые лица, это те же старые жопы 👹
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Критики Владимира Александровича воняют порохоботами.
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сейшелы , багамы , канары ...всё это не дёшево , и за выгул бабы 3-го тысячелетия , в тамошних местах , надо раскошеливаться ...
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ну так па ліцу відна шо нєвіновєн! он жертва режіма парашенка! і рябошапка чесний пракурор, їм скривать та нєчєго Перед тем, как Кузьмина сняли с розыска, Генпрокуратура закрыла дело против него, - МВД - Цензор.НЕТ 425
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Що робила п"ять років свинарна генплокулатула? Банда дармоїдів.
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Що робила свинарна МВД? Банда дармоїдів. Уже ніт? Правда, дебі?
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Купіть рябокепці самоката - ніякої роботи! Перед тим, як Кузьміна зняли з розшуку, Генпрокуратура закрила справу проти нього, - МВС - Цензор.НЕТ 7445
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Юггик на финише позакрывал ( за вознаграждение ) много уголовных дел в отношении беглецов и ост рыгов .Красава . так они и их и выпускали из страны ( за деньги ) .
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Юра ****... Эти подлянки не должны сойти ему с рук... Какие ж соевые тупые и конченные...
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