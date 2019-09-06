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Все про:узурпація (9) Герасимов (196) Європейська Солідарність (105)

 Наш аналіз свідчить про те, що законопроекти від "Слуги народу" ведуть країну до авторитарної моделі держави, - Герасимов

Фракція партії "Європейська Солідарність" проаналізувала законопроєкти, ініційовані монобільшістю, і вважає, що вони спрямовані на узурпацію влади в Україні.

Про це сказав на брифінгу у Відкритому офісі партії співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"На жаль, все це не є випадковим. Аналіз довів, що законопроекти, за які фракція "Слуга народу" має намір голосувати наступного тижня, повним ходом і дуже швидко розгортають нас від Європи і ведуть у напрямку російської авторитарної моделі держави. Коли ми звели все це в єдину картину, то побачили, що майже всі ці закони є невід’ємними елементами цього процесу", – сказав він.

Герасимов повідомив, що аналітична група фракції партії "Європейська Солідарність" ретельно проаналізувала всі законопроекти і побачила, що 90% з них з "подвійним дном", а також призводять до повної відсутності контролю за діями влади.

"Законопроект 1008 з гарною назвою нібито закінчення судової реформи, насправді повний, тотальний контроль над судами. Пряме підпорядкування Національної гвардії президенту України. Я вже не кажу про порушення стандартів, але виникає дуже просте питання, а навіщо особисто президенту жандарми. Скасовується реформа генпрокуратури. Хочуть напряму підпорядкувати НАБУ і ДБР", – зазначив Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко

Також, за його словами, дії нової влади можуть призвести до скасування безвізового режиму для українців.

"Це стосується НАБУ і ДБР, реформи прокуратури і взагалі багатьох демократичних норм і системи балансів в Україні, які ми будували за часів президентства Петра Порошенка за європейськими стандартами", – зауважив Герасимов.

Герасимов також наголосив, що спостерігається відкат законодавства щодо підприємництва до часів Януковича, а розслідування справ щодо корупції буде реалізовуватись через анонімні повідомлення.

"Всі пам’ятають як за часів Януковича відкривалася карна справа на підприємстві і після того вона продовжувалася чи не продовжувалася за хабарі. Зараз ця норма скасована, але її хочуть повернути. Крім того, хочуть арештовувати майно третьої особи за те, що особа могла знати про щось, тобто "не знала", а "могла знати". Хто буде визначати, що таке могла знати?

Щодо законопроекту про викривачів корупції, то наша фракція підтримує цю ідею. Але коли кажуть, що будуть це робити на базі анонімок, це 1937 рік. Коли кажуть, що не буде жодної відповідальності за брехню – це неприпустимо", – додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146993
 
   
 Топ коментарі
 
Ты, горлопан, анализируй 5 лет вашей власти. Сидите спокойно на галерке и не вопите. Чья бы корова мычала, а вы помолчите, а то и так у правоохранительных органах много работы.
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Когда ПЭс что-то говорит всегда смешно Наш анализ говорит о том, что законопроекты от "Слуги народа" ведут страну к авторитарной модели государства , - Герасимов - Цензор.НЕТ 104
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Герасимов твой барыга все 5 лет вел аторитарную политику.
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что Му-му научилось говорить? Что же му-му не мычало за 5 лет о вопиющем.... ? хоть свинарчука бы укусило. Тупая сцобака. Теперь вот разгафкалось тупое.
В будку залезь и не гафкай.
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Свиной Потрох и его подсвинки верещат по любому поводу, любо дорого смотреть)))
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Послушайте порохоботики. Слага народа выиграла выборы с численностью 254 народных депутата....вы о какой узурпациии власти говорите але???
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Когда-то восторженные идиоты аплодировали победившему фюреру. Затем им было нескучно, можно сказать весело. Когда вся власть концентрируется в одних руках, появление фюрера(или Сталина, что для тебя ближе, можешь выбрать сам) - дело времени.
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О прямой. Протри глаза от божьей росы.
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да хватит вам подписали минские соглашения...написано всех на всех заключенные получайте.
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Серёжа....! В 17 м году быдло тоже " выиграло выборы"..!!!!!
А я ,глупая, писала о другой ментальности украинцев....ДАаааа.... Совковость Украине придется переживать ещё лет 100......
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миллион лет еще смывать кровью прийдется
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у Порошенка забрали(узурпували) владу.
ну трішки помилка в термінології... Наш аналіз свідчить про те, що законопроекти від "Слуги народу" ведуть країну до авторитарної моделі держави, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9056
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Хуже, чем ЕС, власть быть не может.
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А это ничего,что в каждой стране ЕС своя самостоятельная власть?
Или вы даже этого не знаете?
Тоды :"ЁЙ..!." Наш аналіз свідчить про те, що законопроекти від "Слуги народу" ведуть країну до авторитарної моделі держави, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6349
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сейчас заставляют - ротердамщикаплюс вовка, лерку облигацию, а там и до остальной порохосрани доберутся
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Могли бы фотку для статейки подобрать посолидней.Наш анализ говорит о том, что законопроекты от "Слуги народа" ведут страну к авторитарной модели государства , - Герасимов - Цензор.НЕТ 9743
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Зараз посиплються загодя написане москлями. Це очевидно. Беруть готове .
Яка ж гидота ця кацапська писанина, яка буде керувати життям.
Щось у дусі колосків. По- іншому у них не виходить.
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ГУГЛ ПЕРЕКЛАДАЧ поправ ,Саньок..

наготу твого москальського оригіналу погано прикриває
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И что из этого следует? Сметут порохосвиней как мусор на обочину истории? Народ будет только за. Офшорная свинья запугивала народ 5 лет и хочет продолжать запугивание?Сгиньте уже, свиньи офшорные!
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А ти з якої губєрнії сюди вилізло, опудало?
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Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
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