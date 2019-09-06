 В озері на столичних Позняках потонув чоловік, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

6 вересня об 11:47 в ДСНС надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на вул.Срібнокільська, 13, в озері Срібний Кіл є тіло людини.

На місце події було направлено чергове водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На відстані 7 м від берега на глибині 3 м було виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега і передано співробітникам правоохоронних органів.

Обставинами трагедії займаються правоохоронці.

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