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 Події, Київські новини
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 В озері на столичних Позняках потонув чоловік, - ДСНС

У Києві водолази ДСНС дістали з озера на Позняках тіло потонулого чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

6 вересня об 11:47 в ДСНС надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на вул.Срібнокільська, 13, в озері Срібний Кіл є тіло людини.

На місце події було направлено чергове водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На відстані 7 м від берега на глибині 3 м було виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега і передано співробітникам правоохоронних органів.

Обставинами трагедії займаються правоохоронці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146988
 
 
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Может случайно. Выпил слегонца и присоединился к большинству
Осторожней надо пить.
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бывает...
вот тоже, "умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе"... жил-жил человек, ел других человеков, а потом умер...

с сапожниками и лудильщиками такое тоже происходит. С кузнецами...С кузнецами особенно. Живет себе кузнец, кует там всякие вещи, не куя не может потому что, а потом - брык... и всё...
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Писец! Они сговорились на моём озере топиться?!
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