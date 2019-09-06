 Серед спонсорів "Слуги народу", - адвокати, бізнесмени та компанії з кримінальними провадженнями, - "Слідство.Info"

Про це пишуть журналісти програми "Слідство.Info", інформує Цензор.НЕТ.

Громадяни підтримали "Слугу народу" на 42 800 000 гривен. Пожертви партії передали 52 особи. 11 з них - адвокати, вони перерахували партії майже 6,5 млн гривень.

Один із цих юристів, Олександр Качура, засновник адвокатського бюро Kachura Lawyers, пройшов до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу". Чому серед 52 громадян, які підтримали партію фінансово, виявилося аж 11 адвокатів, Качура не знає. Він припустив, що це збіг обставин.

Майже 41 000 гривень вніс на рахунки "Слуги народу" Яніс Мазуров. Хоча, як показує сайт із пошуку роботи, ще в 2016 році він шукав вакансію водія в місті Дніпро і готовий був працювати за 5000 гривень.

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Також спонсором "Слуги народу" став голова церковного комітету Української православної церкви Київського патріархату села Білоберізка з Івано-Франківської області Володимир Глодов'юк. Він перерахував партії майже 300 000 гривень. "Перерахував кошти я, але нас там кілька осіб. Ми порадилися і зробили так, бо хочемо змін", - пояснив він журналістам "Слідство.Info".

Три мільйони гривень партія "Слуга народу" отримала від громадської організації "Команда Зе". Її створили в січні 2019 року. Керівник, Олександр Корнієнко, керував виборчим штабом партії, нині - народний депутат. Він сказав, що гроші громадській організації жертвували "різні фізичні особи з усієї країни": "Їх більше 20 або навіть 30. Ми за законом не зобов'язані розкривати своїх донорів", - прокоментував Корнієнко. За його словами, це була неформальна кампанія серед "друзів" Команди Зе".

Майже половину всіх вкладів, 44 600 000 гривень, партія "Слуга народу" отримала від приватних підприємств.

Серед них зокрема - київські компанії "Ветеко-Київ" і "Ставрайс", які торгують харчовими продуктами. Вони перерахували понад 6,6 мільйона гривень. Обидві фірми мають спільну адресу і спільного власника і керівника - Василя Ставського. Але він заявив журналістам "Слідство.Info", що жодних фінансових внесків одній партії його компанії ніколи не робили. "Я такого не пам'ятаю", - сказав він.

Компанії "Раєвіт" і "Мілагро Україна" разом переказали "Слузі народу" понад 5 млн гривень. Підприємства займаються будівельними матеріалами і хімічними продуктами. Ці фірми фігурують у кримінальному провадженні, відкритому в травні 2019 року. За даними слідчих, засновник "Мілагро Україна" організував діяльність конвертаційного центру, виводив кошти з рахунків низки компаній, тобто, знімав готівку з їхніх банківських рахунків.

Одеські фірми, які займаються оптовою торгівлею, "Амбра Імпекс" і "Барака трейдинг" пожертвували "Слузі народу" понад 6 млн гривень. Ці компанії також фігурують у кримінальному провадженні. Йдеться про мінімізацію податків.

Крім більшості крісел у парламенті, "Слуга народу" отримає в 2010 році 225 000 000 гривень від держави. Адже згідно із законом про фінансування партій держава оплачує діяльність політсил, які на виборах подолали 2% бар'єр.