EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  878  16
Все про:протест (983) Росія (19674) санкції (2367) США (5364)

 Члени Палати представників США закликають ввести проти РФ санкції за розгін мітингів у Москві

Члени Палати представників США Еліот Енгель і Майкл Маккол засудили затримання демонстрантів на мирних акціях протестів у Москві. Вони закликають уряд Росії випустити затриманих з-під арешту.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті Енгеля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон". 

За словами політиків, на акціях протесту в Москві російська влада діяла агресивно і з порушенням своїх зобов'язань як країни – члена ОБСЄ.

"За останні кілька тижнів десятки тисяч росіян мирно зібралися на вулицях Москви, щоб висловити свою підтримку вільним і справедливим виборам та демократичним реформам. Багатьох із цих сміливих людей залякали, побили, арештували або ув'язнили. Ці акти агресії з боку російського уряду є обурливим порушенням зобов'язань, узятих на себе всіма членами ОБСЄ", – заявили Енгель і Маккол.

На їхню думку, дії російської влади на мітингах засвідчують, що Путін зробить усе, щоб зупинити тих росіян, які втомилися від його тиранії.

"Ми закликаємо президента Трампа і його адміністрацію використати свої повноваження відповідно до закону про підзвітність верховенства закону Сергія Магнітського для введення цілеспрямованих санкцій стосовно осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини в Росії. Ми маємо намір тісно співпрацювати з адміністрацією, щоб притягнути до відповідальності цих людей", – ідеться в заяві.

Також конгресмени закликали уряд РФ випустити з-під арешту демонстрантів і закрити кримінальні справи проти них.

Акції протесту в Москві почалися після того, як Мосміськвиборчком відмовився реєструвати незалежних кандидатів у депутати Московської міської думи. Під час акцій 27 липня і 3 серпня було затримано кілька тисяч осіб, силовики застосовували силу і спецзасоби.

Читайте також: На главу ЦВК РФ Памфілову напали з електрошокером

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146982
 
   
 Топ коментарі
 
чем больше санкций для кацапии тем лучше!
 показати весь коментар
 
Это не правильно. Русню пистить и винтить это святое дело. За это мордовских опричников награждать нужно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А когда Беркут разгонял, тоже надо было ввести санкции против Украины.
 показати весь коментар
 
 
Думаю они ввели-бы, просто власть быстро поменялась и рыги сбежали
 показати весь коментар
 
 
Это не правильно. Русню пистить и винтить это святое дело. За это мордовских опричников награждать нужно.
 показати весь коментар
 
 
чем больше санкций для кацапии тем лучше!
 показати весь коментар
 
 
Зараз кацапи у гарному становищі,стоять раком,а їм сунуть лохматі санкції з усіх сторін.
 показати весь коментар
 
 
Еліот Енгел - Голова комітету із закордонних справ палати представників США, демократ від штату Нью-Йорк; Майкл Маккол - старший конгресмен-республіканець в цьому ж закордоному комітеті, обраний від Техасу. Це означає, що обидві політичні партії США будуть пресувати Трампа за санкції.
 показати весь коментар
 
доня салфеткой утрется на ето призывалово.

бо прикацапленый он у нас...
 показати весь коментар
 
 
От дурные. Та хай лупит рабов сколько угодно, глядишь до них скорее дойдёт, что к чему.
 показати весь коментар
 
Ввести санкції і повернути в G8. Америка вона така Америка...Тільки МИ самі за себе.Інакше-ніяк...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору