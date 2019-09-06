 Члени Палати представників США закликають ввести проти РФ санкції за розгін мітингів у Москві

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті Енгеля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

За словами політиків, на акціях протесту в Москві російська влада діяла агресивно і з порушенням своїх зобов'язань як країни – члена ОБСЄ.



"За останні кілька тижнів десятки тисяч росіян мирно зібралися на вулицях Москви, щоб висловити свою підтримку вільним і справедливим виборам та демократичним реформам. Багатьох із цих сміливих людей залякали, побили, арештували або ув'язнили. Ці акти агресії з боку російського уряду є обурливим порушенням зобов'язань, узятих на себе всіма членами ОБСЄ", – заявили Енгель і Маккол.



На їхню думку, дії російської влади на мітингах засвідчують, що Путін зробить усе, щоб зупинити тих росіян, які втомилися від його тиранії.



"Ми закликаємо президента Трампа і його адміністрацію використати свої повноваження відповідно до закону про підзвітність верховенства закону Сергія Магнітського для введення цілеспрямованих санкцій стосовно осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини в Росії. Ми маємо намір тісно співпрацювати з адміністрацією, щоб притягнути до відповідальності цих людей", – ідеться в заяві.



Також конгресмени закликали уряд РФ випустити з-під арешту демонстрантів і закрити кримінальні справи проти них.



Акції протесту в Москві почалися після того, як Мосміськвиборчком відмовився реєструвати незалежних кандидатів у депутати Московської міської думи. Під час акцій 27 липня і 3 серпня було затримано кілька тисяч осіб, силовики застосовували силу і спецзасоби.

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