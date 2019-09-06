 Комітет рекомендує Раді змінити закон про Антикорупційний суд

Відповідне рішення одноголосно ухвалено на засіданні комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Законопроект 1025 пропонує закріпити, що підсудність Вищого антикорупційного суду поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо яких про кримінальне правопорушення в ЄРДР внесено від дня початку роботи ВАКС; на кримінальні провадження, розслідування яких веде НАБУ і завершено прокурорами САП до початку роботи ВАКС, а також від дня початку роботи нового суду.
Нагадаємо, 5 вересня в Україні почав роботу Антикорупційний суд.
А Цензор нас какой-то УЙНЕЙ кормит.
Лукавый плакалси сегодня-нагибают парашники-братаны!!
Не сачувствую...
😁