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Все про:закон (732) зміни (41) комітет (209) Антикорупційний суд (435)

 Комітет рекомендує Раді змінити закон про Антикорупційний суд

Комітет Верховної ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендує парламенту внести зміни в закон про Антикорупційний суд щодо підсудності справ.

Відповідне рішення одноголосно ухвалено на засіданні комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Законопроект 1025 пропонує закріпити, що підсудність Вищого антикорупційного суду поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо яких про кримінальне правопорушення в ЄРДР внесено від дня початку роботи ВАКС; на кримінальні провадження, розслідування яких веде НАБУ і завершено прокурорами САП до початку роботи ВАКС, а також від дня початку роботи нового суду.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні почав роботу Антикорупційний суд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146980
 
 
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они единогласно сказали - не суди и не судим будешь....
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Дак детоубийцу гинзбугр из доз киева посадят теперь?
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В ВР сейчас на "рассмотрении" 50(!!!) законопроектов, в которых эксперты нашли признаки УЗУРПАЦИИ власти и ДИКТАТУРЫ!
А Цензор нас какой-то УЙНЕЙ кормит.
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Какие именно эксперты? 5 - Прямого каналов, или кто-то серьезнее?
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да внесите уже изменения в закон об изменениях в закон и угомонитесь наконец!!! Займитесь экономикой, если способны!
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Если зебы с удовольствием смотрят немецкие порнофильмы, в которых насилуют Конституцию Украины, то такие мелочи, как простые законы, можно и детям показывать...
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ВКЛючатель, тебя уже нагнули??
Лукавый плакалси сегодня-нагибают парашники-братаны!!
Не сачувствую...
😁
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Эконопикой заниматься должно правительство. У Верховной Рады основные полномочия несколько иные.
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слава Богу просоевым ушлепкам остается только рекомендовать!!!
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