EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  611  7
Все про:прикордонники (685) Харківщина (778) меморіальна дошка (83) втрати (1432)

 На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО прикордоннику Максимові Закопайлу. ФОТО

Сьогодні на Харківщині, в смт Ківшарівка, на території Куп'янської загальноосвітньої школи №11, відбулося відкриття меморіальної дошки колишньому учневі навчального закладу, воїну-прикордоннику Максимові Закопайлу, який загинув у зоні АТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО прикордоннику Максимові Закопайлу 01

Пам'ять героя вшанували прикордонники, рідні та близькі загиблого, представники місцевих органів влади, військового комісаріату, учні та викладачі навчального закладу.

На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО прикордоннику Максимові Закопайлу 02

Дивіться також: Меморіальну дошку прикордоннику Миколі Постольному, загиблому в 2014 році в зоні АТО, відкрили на Харківщині. ФОТОрепортаж

Молодший сержант Максим Закопайло загинув 16 липня 2014 в районі н.п. Сизе, що в Луганській області. У той день прикордонний наряд, який виконував завдання з охорони державного кордону України, потрапив у засідку. Склад прикордонного наряду прийняв бій із бандитами, які вели інтенсивний вогонь зі снайперської і автоматичної стрілецької зброї. Під час вогневого протистояння молодший сержант Максим Закопайло і прапорщик Микола Постольний зазнали поранень, несумісних із життям.

На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО прикордоннику Максимові Закопайлу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146976
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Страна чудес. Открывают мемориалы. Среди них ходят сепары в виде доп и геп.Бъют их .оскверняют.И так бесконечно. Возможно было такое в Финляндии или в Польше ? Потому и воюем шестой год. А воз и ныне там.
 показати весь коментар
 
 
Игорь......тут сложно всё бабло, полтьтика, просто ребята гибнут........................слов нет. Матюки иесть.
 показати весь коментар
 
 
Светлая память. Соболезнования семье......к сожалению всё что могу сказать. Скорее бы всё прекратилось.
 показати весь коментар
 
 
**
Пам'ятайте його Героєм,
перед Богом у вічність постав,
на землі він прожив не марно -
за Вкраїну життя поклав.

Пам'ятайте його Героєм,
до сивин він, на жаль, не дожив,
і батьківську любов не розтратив,
діточок своїх недолюбив.

Пам'ятайте його Героєм,
що бажав, того не зробив,
Не поставив свій дім і навколо
сад вишневий не посадив.

Кажуть все забувається з годом
в безупинному плині буття,
Пам'ятаймо всіх наших Героїв,
що Вкраїні віддали життя!...

автор - Олекса.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору