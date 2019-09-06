 На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО прикордоннику Максимові Закопайлу. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Пам'ять героя вшанували прикордонники, рідні та близькі загиблого, представники місцевих органів влади, військового комісаріату, учні та викладачі навчального закладу.
Молодший сержант Максим Закопайло загинув 16 липня 2014 в районі н.п. Сизе, що в Луганській області. У той день прикордонний наряд, який виконував завдання з охорони державного кордону України, потрапив у засідку. Склад прикордонного наряду прийняв бій із бандитами, які вели інтенсивний вогонь зі снайперської і автоматичної стрілецької зброї. Під час вогневого протистояння молодший сержант Максим Закопайло і прапорщик Микола Постольний зазнали поранень, несумісних із життям.
Пам'ятайте його Героєм,
перед Богом у вічність постав,
на землі він прожив не марно -
за Вкраїну життя поклав.
Пам'ятайте його Героєм,
до сивин він, на жаль, не дожив,
і батьківську любов не розтратив,
діточок своїх недолюбив.
Пам'ятайте його Героєм,
що бажав, того не зробив,
Не поставив свій дім і навколо
сад вишневий не посадив.
Кажуть все забувається з годом
в безупинному плині буття,
Пам'ятаймо всіх наших Героїв,
що Вкраїні віддали життя!...
автор - Олекса.