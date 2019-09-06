EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  2836  80
Матеріали за темою:
Все про:Нідерланди (437) Йозвяк (21) Цемах (31)

 Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк

Нідерланди не будуть на рівні Євросоюзу ставити питання звільнення і можливого обміну Володимира Цемаха, якого вважають свідком у справі про катастрофу MH17.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на сьогодні немає ознак того, що Амстердам винесе тему звільнення Цемаха на загальноєвропейський рівень.

"Поки немає жодних ознак того, що Нідерланди ставитимуть у Брюсселі питання Цемаха та обміну полоненими між Україною і Росією. Це, звісно, ще може змінитися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що звільнення Володимира Цемаха не вплине на судовий процес, адже у слідства і так вистачає доказів причетності Росії до аварії рейсу МН17 на Донбасі.

Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк 01

Читайте також: Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146967
 
 
 Топ коментарі
 
Кого отпустил Зеленский :

По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным

На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
 показати весь коментар
 
Кого отпустил Зеленский :

По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным

На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а хжє освобождьоннийє українці? Знаю токо вишинського і цемаха
 показати весь коментар
 
Зробили із мухи слона.... Командир ППО бригади, який в реальності курував кількома ЗУшками.
 показати весь коментар
 
 
Кого отпустил Зеленский :

По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным

На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
 показати весь коментар
 
 
Кого отпустил Зеленский :

По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным

На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тебе напомнить кого поотпускал твой педро? Ну посадят эту тварь и что дальше? Упырь путлеровский любого ранга не стоит того, чтобы в раше загибались наши заложники. И потом - не педро ли организовал "встречу" родственников заложников, с требованием немедленного возвращения их домой? Хватит лицемерить и подличать. В следующий раз, выйди к этим людям и объясни им, что они нах не нужны Украине со своими проблемами и пусть не путаются под ногами, когда на кону стоит охиенный политический имидж непохитного поцтриота.
 показати весь коментар
 
 
Вот Порох вам кацарылым яйца прищемил вспоминаете его везде.Молодец Петр не зря правил,еще 50 лет кацарылые будут вспоминать и давится шоколадом.
 показати весь коментар
 
т.е. отпустили обычного сепара, который убивал украинцев? Просто так отпустили? Просто так малорос позвонил в суд и попросил отпустить?
 показати весь коментар
 
 
Во ТЕМУ разогнали....была тишина.....и вдруг Цемох.....................Что забалтывают???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
как что рошенки
при петюне выпускали втихаря - как и воровали ))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В кацапстані,один наш гарант уже є,а там де один там і другий,нам не жалко😆.
 показати весь коментар
 
 
Ні , до кацапів потрібно відправляти зебілів !
 показати весь коментар
 
 
Влажные мечты кацарылых.Штаны проверь,порох с утра не наложил тебе сракорос?
 показати весь коментар
 
Афигенный источник информации брюссельский корреспондент "Радио Свобода" - это что официальное лицо???? Я прекрасно понимаю цель этих вбросов!!! Ну типа ничего страшного не произошло!!! Надо договариваться! Успокойтесь Порохоботы, Патриоты и Националисты!!!! Запад сам за это!!!! Россия не враг! Нужно временно забыть о Крыме, а будущем после смерти Путина ,,,,,,

!!! Хватит
 показати весь коментар
 
 
Как так? Та весь світ волає - зебіли розвалили страну і асвабадили Цемаха!! Чи це тільки на цензорі підароботи так волали?
 показати весь коментар
 
 
Тогда объясните антипорохоботу, нафик его надо было освобождать? Сражался против Украины, убивал наших военных! Его можно было бы поменять на украинских пленных.
И где он пребывает сейчас!
 показати весь коментар
 
 
Хотелось бы услышать самого Зе! Но он помалкивает!
 показати весь коментар
 
Щас тебе ответят, да оно тебе и не нужно, сам всё придумаешь и разнесёшь по свету.
 показати весь коментар
 
Я к тебе и не обращаюсь. Так что не суй нос в чай и проползай по-пластунски. чмырь сепарский.
 показати весь коментар
 
Не мешай зеленки, оно ролик для ответа готовит Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8242
 показати весь коментар
 
Нидерланды решили что будет правильно поднять правую руку, а потом резко опустить.
 показати весь коментар
 
 
Нидерданды отдыхать должны....4 года расследования...и вдруг ПРОЗРЕЛИ!
 показати весь коментар
 
 
Замечу что с конца июля (когда его захватили) и влоть до последнего времени (когда его выпустили) Нидерланды Цемах не интересовал. По крайней мере официальных запросов о его выдачи им не было. Возможно я что-то пропустил. В таком случае поправьте
 показати весь коментар
 
 
Оговорился. С конца июня. Т.е. два месяца уже прошло.
 показати весь коментар
 
Пока педро на этом не решил себе заработать политические очки и обгадить Зе, оно нах некому не было нужно. Противно, что во всём этом дерьме засветились неглупые и вроде бы порядочные и ответственные люди. Фейки - наше всё. На этом делает политику путлер и вся его свора, вкупе с нашими идиотами.
 показати весь коментар
 
 
Так, ці місяці, ви все розбирали позови голови АП Янукоаичя Портнова, «Посадіть Порошенка !!!»
А про Цемаха, забули.
 показати весь коментар
 
Голландцы поняли, что в Украине не с кем разговаривать.
 показати весь коментар
 
 
понимали и разговаривали, в частности изменили свое мнение по ратификации Ассоциации Украины с ЕС. Но это было при Порохе...
Сегодня в Украине совсем другая власть...
 показати весь коментар
 
 
Ты мо не читаешь цензор. Зе подтвердил европейский путь Украины. Не хватало!
 показати весь коментар
 
Янык тоже был "за" Европу, но напоролся на Йолку.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ваш педро их просветил. Нельзя верить ворам и коррупционерам, оставшимся без власти, но с ворохом судебных разбирательств.
 показати весь коментар
 
 
А шо так? Чересчур ценный свидетель - пшиком оказался? Какая дасадная апшипка...Зря старались, уйму народу ввели в заблуждение. Кто только не попиарился и не понастроил всяких конспирологических, а то и апокалиптических умозаключений. Да уж...
 показати весь коментар
 
 
Если бы он был очень ценным для пуйла - то или прятался бы в подвалах Лубянки, а не в дыре за 5 км от наших спецов, или что более вероятно - скропостижно отправился бы к моторыле, гиви и захарченке.
 показати весь коментар
 
 
после солсберийских шпилеров я свято уверовал в рукожопость ужасного ФСБ
 показати весь коментар
 
 
Короче,по единогласному мнению зебилов великий Зе поступил очень мудро,освободив Цемаха.Очередная великая пэрэмога Зе!
 показати весь коментар
 
да не хреновая муха , участвовавшая в лишении жизни 298 невинных , и шо ж эта муха для путлера так важна стала.. .
 показати весь коментар
 
 
Вчера уже говорил. А когда Расею возвращали в ПАРЕ.... не? ни чего не мяло? Партнёры...мы должны..... и тут вдруг алкаша отпустили....Всё грандиозный ШКАНДАЛЬ! падлы.
 показати весь коментар
 
 
Кто надул с мухи Слона -пусть его и кормит!
🤗
 показати весь коментар
 
 
Надо понимать так какого-то корреспондента, что его можно было и не вывозить из Лугандона?
 показати весь коментар
 
 
Андрей Кухта:
"Осінь прийде - випускати будемо
Кірсанов - корегувальник вогню по мікрорайону Східний в Маріуполі (загинуло 30 мирних жителів). Звільнений 15.08.2019
Вишинський - підозрюваний в державній зраді (російський шпигун). Звільнений 28.08.2019
Цемах - водій ЗРК Бук, який збив авіалайнер boeing рейсу MH-17, ключовий свідок злочину Росії і Путіна (загинуло 298 невинних пасажирів і членів екіпажу). Звільнений 05.09.2019.
UPD (ред.): 5 вересня суд звільнив з-під варти під особисте зобов'язання офіцера запасу ЗСУ Олександра Ракушина, якого підозрюють в роботі на ФСБ Росії.
Це перелік за 20 останніх днів.
Хто наступний?"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вони роблять це разом - Зелебеня та його "віслюки з народу"
Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 622
 показати весь коментар
 
 
Крутая ссылка на Твиттер журналиста Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7334. Позицию МИД Нидерландов огласите Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5556.
 показати весь коментар
 
 
А позиция МИД Нидерландов была озвучена вчера.На дипломатическом языке:к Украине после освобождения Цемаха возникло много вопросов;на общепонятном:вы зашкварились по полной и попадаете под подозрение вместе с Рашкой.
 показати весь коментар
 
 
Цемах, Цемах, Грымчак посидит за двоих...
 показати весь коментар
 
ГРАНДИОЗНЫЙ ПУК, ОКАЗАЛСЯ ТИХИМ ПШИКОМ. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Путин - *****, а Зеленский - тоже *****, только маленькое и зеленое Эта мразь корчит рожи при исполнении Государственного гимна Украины.
Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2861
 показати весь коментар
 
 
Очередной мыльный пузырь, который к тому же лопнул.
 показати весь коментар
 
 
Шизофрения ЕС..
Евродепутаты призвали Украину не выдавать Путину ценного свидетеля Цемаха по сбитому #MH17, которого террорист Путин потребовал в обмен на украинских военнопленных.
Но при этом сегодня, ПАСЕ укрепила РФ в Ассамблее Европы и приняла от нее взносы.



.Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9242


 показати весь коментар
 
 
Частину Європи, ***** придбало за нафтобакси «Ґазпрому».
А ти працюєш на нього безплатно.
 показати весь коментар
 
Пока педро на этом не решил себе заработать политические очки и обгадить Зе, оно нах никому не было нужно. Противно, что во всём этом дерьме засветились неглупые и вроде бы порядочные и ответственные люди. Фейки - наше всё. На этом делает политику путлер и вся его свора, вкупе с нашими идиотами. Повторю в тысячный раз: с фейками и фейкомётчиками пора заканчивать. Это уже не шутки.
 показати весь коментар
 
 
Ты еще раз напиши зедебил.Все уже поверили тебе.
 показати весь коментар
 
 
Головне "слугам народу" не дати втекти за кордон.Відповідати прийдеться і за допомогу терористу путлеру.
 показати весь коментар
 
 
Я дам вам парабеллум. Будете охранять кордон
 показати весь коментар
 
 
сохраните его для себя.

пригодится, когда за вами придут Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5159
 показати весь коментар
 
Нема Цемаха - нема свідка по причасності Кремля до сбитого Боїнга рейса МН 17 у 2014 році під Торезом, це і дитині зрозуміло Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2213

Цемаха знову на зону і ніяк інакше Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3864

Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 951
 показати весь коментар
 
 
Вся річ в тому, що голандці довго запрягають, але швидко їдуть. І ще ніхто не знає, чим це зєСвинство зєкоМанди і особисто Вофкі Зєлупи обернеться для них самих... Думаю, що нічим хорошим. Та і ***** ці "слуги урода " з часом будуть нафік потрібні. Так що, доведеться цим слугам уродам перекваліфікуватися в жріц любві десь в Таїланді , якщо раніше вони не здохнуть від передозу... Ось така загадкова голандська душа, малята..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору