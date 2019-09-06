 Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що на сьогодні немає ознак того, що Амстердам винесе тему звільнення Цемаха на загальноєвропейський рівень.
"Поки немає жодних ознак того, що Нідерланди ставитимуть у Брюсселі питання Цемаха та обміну полоненими між Україною і Росією. Це, звісно, ще може змінитися", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що звільнення Володимира Цемаха не вплине на судовий процес, адже у слідства і так вистачає доказів причетності Росії до аварії рейсу МН17 на Донбасі.
https://www.youtube.com/watch?v=xfm3tTRYqi0
По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным
На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.
Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным
На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.
Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
при петюне выпускали втихаря - как и воровали ))
!!! Хватит
И где он пребывает сейчас!
А про Цемаха, забули.
Сегодня в Украине совсем другая власть...
🤗
"Осінь прийде - випускати будемо
Кірсанов - корегувальник вогню по мікрорайону Східний в Маріуполі (загинуло 30 мирних жителів). Звільнений 15.08.2019
Вишинський - підозрюваний в державній зраді (російський шпигун). Звільнений 28.08.2019
Цемах - водій ЗРК Бук, який збив авіалайнер boeing рейсу MH-17, ключовий свідок злочину Росії і Путіна (загинуло 298 невинних пасажирів і членів екіпажу). Звільнений 05.09.2019.
UPD (ред.): 5 вересня суд звільнив з-під варти під особисте зобов'язання офіцера запасу ЗСУ Олександра Ракушина, якого підозрюють в роботі на ФСБ Росії.
Це перелік за 20 останніх днів.
Хто наступний?"
Евродепутаты призвали Украину не выдавать Путину ценного свидетеля Цемаха по сбитому #MH17, которого террорист Путин потребовал в обмен на украинских военнопленных.
Но при этом сегодня, ПАСЕ укрепила РФ в Ассамблее Европы и приняла от нее взносы.
.
А ти працюєш на нього безплатно.
пригодится, когда за вами придут
Цемаха знову на зону і ніяк інакше