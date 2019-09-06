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Все про:бюджет (650) місцеві вибори (84) ЦВК (795)

 На місцеві вибори потрібно 2,2 млрд грн, - ЦВК

Центральна виборча комісія України затвердила обсяг видатків на проведення місцевих виборів у 2020 році в сумі 2,238 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 6 вересня комісія затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" до проекту державного бюджету України на 2020 рік.

Крім того, ЦВК затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" до проекту державного бюджету України на 2020 рік в сумі 95,5 млн грн.

Також затверджено обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731110 "Відшкодування витрат політичних партій, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборчої агітації на виборах народних депутатів України" до проекту Державного бюджету України на 2020 рік в сумі 467,3 млн грн.

Крім того, затверджено обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" до проекту державного бюджету України на 2020 рік в сумі 44,2 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146966
 
 
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Смысл? Убрать всю порохосрань............Может и надо.
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По СМС голосуйте, зебилы, ещё и бабла наварите.
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Нехай сперва перепись избирателей проведут. Может оказаццо, что в Украине осталось тридцать пару миллионов населения и все поголовно избиратели...
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Отдайте их на охрану ***********. Оно же клялось на работу на лисапеде добираться. А охранников у зелебени, уже больше чем у Яныка и Потрожа вместе взятых

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