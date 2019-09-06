 На місцеві вибори потрібно 2,2 млрд грн, - ЦВК

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 6 вересня комісія затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" до проекту державного бюджету України на 2020 рік.

Крім того, ЦВК затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" до проекту державного бюджету України на 2020 рік в сумі 95,5 млн грн.

Також затверджено обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731110 "Відшкодування витрат політичних партій, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборчої агітації на виборах народних депутатів України" до проекту Державного бюджету України на 2020 рік в сумі 467,3 млн грн.

Крім того, затверджено обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" до проекту державного бюджету України на 2020 рік в сумі 44,2 млн грн.

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