EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  347  18
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2239) ремонт (546) Донбас (12920) Чевік Ясар Халіт (5)

 Припинення вогню створило умови для ремонту інфраструктури на Донбасі до початку зими, - глава СММ ОБСЄ

Глава Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік констатує, що відновлення режиму припинення вогню, яке почалося 21 липня на Донбасі, створило безпечніші умови для проведення ремонтних робіт та обслуговування критично важливої ​​інфраструктури до початку зими.

Слова Чевіка цитує в п'ятницю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Відновлення необмеженого припинення вогню призвело до значного зменшення жертв серед цивільного населення і створило безпечніші умови для ремонту та обслуговування критично важливої ​​інфраструктури до настання зими", - вважає глава СММ ОБСЄ.

Водночас він підкреслює, що існує потреба в поліпшенні свободи пересування, тому важливо мати більше безпечних контрольно-пропускних пунктів для в'їзду/виїзду (КПВВ).

Глава СММ ОБСЄ в Україні також повідомив про позитивні події в районі розмежування поблизу Станиці Луганської, зазначивши, що основні зусилля з демонтажу укріплень просуваються. У цьому контексті він привітав роботу саперів та інженерів із надання безпеки цивільним особам і підготовки до ремонту зруйнованої ділянки мосту.

Читайте також: Пошкоджений окупантами під час обстрілу газопровід відремонтували на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146965
 
 
 Топ коментарі
 
Ще якийсь зебіл "припинення вогню" на Донбасі побачив. А може б то його на передок там посадити, щоб він краще те зебільне "перемир'я " роздивився 😕
 показати весь коментар
 
Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 21 вражеский обстрел, - штаб

?
 показати весь коментар
 
Визги из параллельной обсешной реальности.Какие условия? Какой ремонт? Главное прокукарекать-а там хоть не рассветай.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А у нас до начала зимы и в начале отопительного сезона как всегда начнутся порывы... И будут чинить аж до декабря, как в прошлом году. И неизвестно, сколько людей будет мерзнуть опять... Но деньги за отопление - плати.
 показати весь коментар
 
 
Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 21 вражеский обстрел, - штаб

?
 показати весь коментар
 
 
Ще якийсь зебіл "припинення вогню" на Донбасі побачив. А може б то його на передок там посадити, щоб він краще те зебільне "перемир'я " роздивився 😕
 показати весь коментар
 
 
Чтоб тебя продажную мразь под такое «прекращение огня» поставить на сутки ,как бы ты завизжал,а ,************ кацапский?
 показати весь коментар
 
Яке "Прекращение огня"? Де? "За сутки - 21 вражеский обстрел"
 показати весь коментар
 
 
так це на цій стороні лихо, а на тій стороні - мир
 показати весь коментар
 
какая радость!!! сєпари і кацапи комфортно будєт зімой опстрєлівать позіції ЗСУ
 показати весь коментар
 
 
21 обстрелов за день,убитый и раненый. Пипец просто с этим прекращением огня. Зебилизм процветает.
 показати весь коментар
 
 
От нехай представники ОБСЄ під таким припиненням вогню самі і ремонтують Донбас.
 показати весь коментар
 
 
фсьо - рабочій дєнь/нєдєля закончілась - а шо ми будєм празновать в еті виходнийє??? Хдє тріумф Зє!лєнского???? Хдє Сєнцов, Клих, морякі???
 показати весь коментар
 
 
Визги из параллельной обсешной реальности.Какие условия? Какой ремонт? Главное прокукарекать-а там хоть не рассветай.
 показати весь коментар
 
 
что за прекращение огня при котором гибнут солдаты
 показати весь коментар
 
 
Интересно, что запел бы этот Яшар Халит Чевик, если бы дневная норма обстрелов и жертв за время "ПЕРЕМИРИЕДЕЙСТВУЕТ" обрушилась бы на его домик?
 показати весь коментар
 
Каждый день гибнут военные, а дамбасяням не терпится чтобы их отстраивали за украинские денежки...
 показати весь коментар
 
 
Мои налоги пойдут "кормильцам", а я против. Хочу нормальный асфальт под домом, как минимум!!!!
 показати весь коментар
 
курва епрдолена... где прекращение огня???
в твоей тупой голове может это и происходит, но народ Украины тебе, чмршник, не переубедить!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору