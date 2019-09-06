 Припинення вогню створило умови для ремонту інфраструктури на Донбасі до початку зими, - глава СММ ОБСЄ

Слова Чевіка цитує в п'ятницю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Відновлення необмеженого припинення вогню призвело до значного зменшення жертв серед цивільного населення і створило безпечніші умови для ремонту та обслуговування критично важливої інфраструктури до настання зими", - вважає глава СММ ОБСЄ.
Водночас він підкреслює, що існує потреба в поліпшенні свободи пересування, тому важливо мати більше безпечних контрольно-пропускних пунктів для в'їзду/виїзду (КПВВ).
Глава СММ ОБСЄ в Україні також повідомив про позитивні події в районі розмежування поблизу Станиці Луганської, зазначивши, що основні зусилля з демонтажу укріплень просуваються. У цьому контексті він привітав роботу саперів та інженерів із надання безпеки цивільним особам і підготовки до ремонту зруйнованої ділянки мосту.
https://censor.net.ua/news/3146797/odin_ukrainskiyi_voin_pogib_esche_odin_poluchil_raneniya_na_donbasse_za_sutki_21_vrajeskiyi_obstrel
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в твоей тупой голове может это и происходит, но народ Украины тебе, чмршник, не переубедить!!!