 Припинення вогню створило умови для ремонту інфраструктури на Донбасі до початку зими, - глава СММ ОБСЄ

Слова Чевіка цитує в п'ятницю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Відновлення необмеженого припинення вогню призвело до значного зменшення жертв серед цивільного населення і створило безпечніші умови для ремонту та обслуговування критично важливої ​​інфраструктури до настання зими", - вважає глава СММ ОБСЄ.

Водночас він підкреслює, що існує потреба в поліпшенні свободи пересування, тому важливо мати більше безпечних контрольно-пропускних пунктів для в'їзду/виїзду (КПВВ).

Глава СММ ОБСЄ в Україні також повідомив про позитивні події в районі розмежування поблизу Станиці Луганської, зазначивши, що основні зусилля з демонтажу укріплень просуваються. У цьому контексті він привітав роботу саперів та інженерів із надання безпеки цивільним особам і підготовки до ремонту зруйнованої ділянки мосту.

Читайте також: Пошкоджений окупантами під час обстрілу газопровід відремонтували на Донбасі