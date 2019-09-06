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 Політика України
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Все про:Радикальна партія (191) Скуратовський (4) Антикорупційна прокуратура (958) електронне декларування (610)

 Колишньому нардепові-радикалу Скуратовському оголошено про підозру у зв'язку з невнесенням у декларацію 25,5 млн грн, - САП

6 вересня 2019 року під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому народному депутату Скуратовському С.І. в скоєнні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Колишнього народного обранця підозрюють у внесенні недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме в приховуванні наявності у його сім'ї корпоративних прав на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, користування транспортним засобом Mercedes-Benz S450 і нежитловим приміщенням, вартістю 1,5 млн грн.

У зв'язку з тим, що місце перебування особи наразі не встановлено, повідомлення про підозру вручено передбаченим ст. 278 КПК України способом для вручення повідомлень. У даний час вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваного.

Нагадаємо, що в березні 2019 року за вказаними фактами Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже направляла Генеральному прокурору України для підтримки і внесення до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Скуратовського.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146964
 
 
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Якраз мільйон баксів. В Ахмєта заробив? Чи Ляшкові напрокат давав корову?
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Бесят, сначала подозрения а затем несколько судов, и все это тянется годами а в результате пшик.
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И что, статью то отменили о незаконном обогащении.
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Вот , что-то не пойму , неприкосновенность сняли , а дёргают только бывших .
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