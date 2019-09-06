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Все про:Дрогобич (22) компенсації (127)

 Родини загиблих під час обвалу будинку у Дрогобичі отримають не по 100, а по 10 тис. грн компенсації, - місцева влада

Сім'ї 8 загиблих під час обвалення житлового будинку в Дрогобичі отримають по 10 тисяч гривень. Семеро тих, що зазнали травм під час обвалу будинку, отримають по 5 тисяч.

Про це повідомив керівник прес-служби Дрогобицької міської ради Зеновій Квасній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Раніше низка ЗМІ поширила інформацію про те, що міськрада виділила родині кожного загиблого під час обвалення по 115 тисяч гривень. Тепер з'ясувалася, що це - загальна сума, яку виділили з міського бюджету на компенсації сім'ям загиблих і травмованих.

Крім того, міська рада взяла на себе всі витрати з організації похоронів загиблих.

Обвалений будинок у Дрогобичі Львівської області, швидше за все, не підлягатиме ремонту.

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"На місці події працює експерт, перевіряючи версію про тонкий фундамент – 30 см. Мешканці під час зустрічі повідомили, що у 60-х роках кладка фундаментних блоків відбувалася недбало. Тому люди просять знести будинок, а не ремонтувати. Ми чекаємо висновків експерта і результатів слідства", — повідомили у пресслужбі.

Частину травмованих, які перебувають в лікарні, наступного тижня будуть виписувати.

За останніми підрахунками, в обваленому будинку проживало 115 осіб.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146959
 
 
 Топ коментарі
 
Так сразу водкой выдать, по бутылке. Конец эпохи бедности...
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Та тобі козлорожому олігофрену аби нажратися. Люди загинули. Сім'ї безпритульними залишилися , а ти курва зебільна своїми гнилими зубами тут світиш від радості.
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Та хватит и по тысяче ,нажраться водки ... Семьи погибших при обвале дома в Дрогобыче получат не по 100, а по 10 тыс. грн компенсации, - местные власти - Цензор.НЕТ 2713
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Так сразу водкой выдать, по бутылке. Конец эпохи бедности...
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Так Петина децентрализация в действии. Тут же Зеленского вон обвиняют, что он децентрализацию назад открутить хочет.
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Та тобі козлорожому олігофрену аби нажратися. Люди загинули. Сім'ї безпритульними залишилися , а ти курва зебільна своїми гнилими зубами тут світиш від радості.
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Как-то долговато ты рассказывал,что ты идиот ,можно было и покороче... Родини загиблих під час обвалу будинку у Дрогобичі отримають не по 100, а по 10 тис. грн компенсації, - місцева влада - Цензор.НЕТ 4239
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видали якраз щоб на поховання загиблих хватило.На пам"ятники прийдеться з власної кишені розкошелитися Семьи погибших при обвале дома в Дрогобыче получат не по 100, а по 10 тыс. грн компенсации, - местные власти - Цензор.НЕТ 2939
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нє, уже нє купят - нормальний халадільнік дороже. А йєстьчьо доставка...
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а, нє - уже мона купіть нєплохой за 10 кусков. Ето я года трі назад за 12 покупал, а щас такой за дєсять
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ше виділи капсом, жирним і підкресленим.

якщо ціна життя 300 євро, то хіба можна з великої писати назву таких жителів? дисонанс - вялікія, але по 300євро Семьи погибших при обвале дома в Дрогобыче получат не по 100, а по 10 тыс. грн компенсации, - местные власти - Цензор.НЕТ 9605
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Что это за издевательства, доже на нормальные похороны не хватит.
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Написано: Кроме того, городской совет взял на себя все расходы по организации похорон погибших.

Но, с другой стороны, если сначала статью читать, то высраться в числе первых не успеешь, да?
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Что они там организуют, место на кладбише и самый дешевый гробик.
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Да. Боюсь, пира на весь мир по этому поводу не получится. И гроба хрустального на цепях между столбов тоже. Но закопать по-человечески погибших - можно вполне.
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ага, ямой і ящіком обєспєчат, а обєд і батюшка - за свої. А потом 9, 40 днєй і годовщіну... да токо памятнік тищ в 20 обойдьоца
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Ай-яй-яй. Беда, да и только.
Та же беда в нашем доме. Как на жек пургу гнать - толпень нищебродов хавала разевают, от возмущенных воплей побелка облетает. А как копеечкой на краску для подъезда скинуться - слышно, как за окном трава растет.
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Зєбілам не забути вручити кожній постраждалій сім'ї ще вітальні листівки від Вофкі Зєлупи та його "слуг урода" - Ми єто "сделали" !
😠
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Какую городскую власть выбрали местные то и получили, Зеля то тут каким боком.
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Пошукай в архіві новин всі заяви, що зробив Зєлупа з цього приводу. І отримаєш відповідь на своє запитання.
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В дрогобичі зе білами і не пахне. Там все порохом пропахло...
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"Мосчно" компенсировали. Похороны они обеспечат. А как насчет нового жилья? Или на трехэтажной вилле мера поселятся?
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Сколько? Даже в рашке при таких случаях 1-2 ляма рублей дают.
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Сравнил! Там рабы, о них хозяева через "не хочу" заботятся. А мы - свободный народ джунглей. И нравы у нас оттуда же.
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неее, подохли было в Москве(!) на мосту(типо аттракционы или чет такое - упали), так чет то ли 400к. выдали, или ваще по 100.
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Что ж... Денег же нет. Но они держатся. Правда, иногда падают.
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справедливость - по зеленски - вот так и будет теперь- жах
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А как, если не секрет, в данном случае должна выглядеть справедливость по-Вашему?
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Это точно не 10тыс.грн., а в десятки раз больше.
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Пусть ЖЭК и платит хоть миллион. Но через суд. И так разным идиотам, что разбирают снаряды потом пожизненно платить, вместо утилизации, так как такие существа просто опасны.
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Ага... Ну да, больше в данном случае лучше, чем меньше. А за чей счет этот банкет должен оказаться? Ну, или для простоты, от чего бабла отнять? От образования? Медицины? Убитых дорог? Не менее убитых домов, готовых точно так же развалиться? Напомню, горсовет - не богадельня, не страховая компания и не монетный двор, и, строго говоря, НИЧЕМ вообще никому в данном случае не обязан.
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Сочувствую пострадавшим.
Властям должно быть стыдно(а, что это такое) за такую"посильную" помощь пострадавшим. На холодильник не хватит..... Семьи погибших при обвале дома в Дрогобыче получат не по 100, а по 10 тыс. грн компенсации, - местные власти - Цензор.НЕТ 1975
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А на что, по-Вашему, должно хватить?
ЗЫ: гыгыгы, вот уж действительно, не дали бы ни копья, не было бы и вони.
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По нашему должно хватить на полное возмещение ущерба и моральную компенсацию.
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А чем, опять прошу прощения, по-Вашему нанес ущерб горсовет пострадавшим? И чем морально не угодил? Он-то тут кому и чем обязан?
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Этих хрущоб немеряно по всей Украине. Ещё в 80-тых их срок истёк, а люди всё живут. Печалька...
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Насмішка якась. Що таке сьогодні 10 тис ? А втрачене майно ?
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Жалко людей,тепер вони зрозуміють,як живеться переселенцям з окупованого Донбасу.
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І в цьому домі жили не всі однакові,правда?По коментах видно,шо багато хто не розуміє чужого горя,я розумію,бо я це відчув на всласній шкурі.
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А чего им вообще кто-то должен? Они что, страховали своё имущество? Никто им ничего не должен.
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Вони платили за обслуговування цього будинку,як його обслуговували,ми бачимо.Квартплата,чув про таке?
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Я б хотів на тебе подивитися, якби це з тобою трапилося. Щоб ти тоді заспівав. Люди чи держава винна в стані оцих хрущоб ?
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Молодцы в горсовете сидят. Главное прецендент. А потом в таких случаях по всей Украине уже просто по бутылке водки включая детей будут выдавать.
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Помните как в фильме "Место встречи изменить нельзя" - "Папаша, спасибо тебе родной, я за эти деньги 10 бутылок водки смогу купить" Возможно утрирую, но смысл тот же.
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Пискодолоня... 10.000 компенсації?
Це навіть не знущання.
Це плювок в обличчя.
Сумніваюся, що вистачить навіть пом'янути загиблого.
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Гибель людей при обрушении дома ,это трагедия для всей страны ! Поэтому Зеленский должен дать распоряжение Кабмину о выделении средств семьям погибших и пострадавших. Это уже прямая обязанность президента !
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Зарплата судді вищого адмін суду 600 тис. грв в місяць. Нормальне порівняння рівня життяпересічного українця в Україні і зарплатні судді.
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а почему никто не говорит что все жильцы остались без квартир ?

Или Зеленский подарит ?
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Тепер вони переселенці,які квартири переселенцям?(це сарказм)Людям потрібна допомога,і житло і грощі на втрачене майно.
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А чего не судиться с ЖЭКом а требовать из бюджета? И так хорошо шо подарили по 10к. на гробы(я сочувствую, все дела, но!), а ЖЭК потом и по миллиону может проиграть в суде. Че всегда государство, как в совке - должно каждому жёппу подтереть(наждачкой)? Европа, ага.
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да тож миллионеры долларовые пострадали, потому и в хрущёбе жили, не всё по-твоему потеряли, те кто выжил, сейчас наймут матёрых адвокатов и ещё себе по миллиону у ЖЭКа отсудят
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Так есть законы? Прописаны компенсации? Адвоката бесплатно дадут и ниже минимального возмещения - не присудят.(экой я идеалист))
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Если например развалилась бы РГА, то да - по вине государства, но они же там приватизированы были, квартиры то? Даже если нет - с ЖЭКа спрос, так как это АО.
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Можно просто психолога за 20 грин нанять. Подумаешь - дом рухнул.
Ну там, клоуна пригласить. Чтоб не так грустно было.
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а чего они хотели? зарплату итак уже получают по 4500 евро, хотят ещё что то
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Щедра місцева свинарчуківська влада.Зажили по новому.
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Витьок, ти там трохи на рашці відстав від життя і ще не знаєш, що Свинарчук зараз став вже першим корєшом Вофкі Зєлупи.. Так що ставлю тобі лайк за комент.
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Весь свинарник кореша? Навіть на допити не ходять.
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Вадим Черный / 4 сентября, 22:10
Череда поджогов может оказаться терактами
Адвокату предлагали приобрести скриншот письма, поступившего в правоохранительные структуры, в частности, СБУ и Корд, в котором террористическая организация, называющая себя «Огненный меч» выражала недовольство бизнесменами и заявляла о намерении совершить поджоги по ряду объектов, в том числе, находящемуся на Греческой площади и в гостиницах. Мы не можем проверить реальность этого письма и призываем СБУ открыть эту информацию. В то же время, охрана наших объектов резко усилена.
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Настоящему индейцу завсегда везде ништяк! Ну если вдруг взгрустнётся, так он песню запоёт!
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