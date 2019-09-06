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 Політика України
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Все про:ГПУ (3199) звільнення (640) прокурор (358) Рябошапка Руслан (90)

 Рябошапка звільнив прокурорів восьми областей

Глава Генеральної прокуратури Руслан Рябошапка 6 вересня підписав накази про звільнення з посад прокурорів восьми областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

З посад звільнили прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146957
 
 
 Топ коментарі
 
а вообще забавно наблюдать новости от зебил-информ - "узеленского уволили". Кого назначили заместо "уволеных" пох. Главное должно звучать громкое "Уволили", - очевидная такая манипуляция вниманием)
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уголек ..добытый в лесах Кременной..как грузили экскаватором в ЖД вагоны так и грузят..так что от перемены прокуроров...нелегальная добыча угля не останавливается )))
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Епоха бідності почалася для тих прокурорів.
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И это здорово. А расследование их "деятельности" ?
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Щоб розслідувати діяльність нинішніх потрібні нові прокурори.
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Зачем нам содержать структуру, которая или ворует и/или отжимает бабки с попередников?
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а вообще забавно наблюдать новости от зебил-информ - "узеленского уволили". Кого назначили заместо "уволеных" пох. Главное должно звучать громкое "Уволили", - очевидная такая манипуляция вниманием)
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Кавун будет координировать работу подразделений МВД в Харьковской области.
«Задача - усилить это направление, максимально использовать знания и опыт, а также владение обстановкой в области. Естественно, преодоление преступности в области, коррупции и другие задачи, которые перед собой ставит министерство в Харьковской области», - цитирует Кавуна пресс-служба.
Наши читатели хорошо знают этого гражданина.
Дмитрий Кавун - сын одноклассника и кума бывшего генпрокурора Виктора Пшонки Юрия Кавуна (сделал карьеру в экологической инспекции). Родился в 1981 году в Краматорские. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.
С 11 июля 2008 по 19 сентября 2008 - старший помощник прокурора Малиновского района Одессы, потом был назначен на должность прокурора Южного.
С 13 мая 2010 - прокурор Коминтерновского района Одесской области. С 27 апреля 2011 - заместитель прокурора Одесской области
В 2012-2014 годах Дмитрий Кавун работал заместителем прокурора Харьковской области, а после победы революции и бегства Виктора Януковича подвергся люстрации в соответствии с законом «Об очищении власти».
До 2024 года ему запрещено занимать должности в органах государственной власти.
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чудненько. Тех уволили а назначили люстрированого рыга.
Но про єто новостей на Г+Г уже не будет)
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Что называется - пустил по миру. Зверюга...
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Пішенківську гвардію копняками витурити на буцегарню разом з рехформатором Пітушенком.
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Приятно видеть как кадры потроха увольняют, но хотелось бы увидеть их и на урановых рудниках. Но- лед тронулся! Лед тронулся!
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Пракляті зебіли убирають людей, які нужні для правильних расслєдованєй!! Даколє?!?!
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не зовсім так. вони призначають людей, які потрібні для правильних розслідувань. звичайно щоб їх призначити, потрібно попередніх звільнити. ну але ж вам цього достатньо, а кого там призначили не важливо..
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