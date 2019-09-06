 Рябошапка звільнив прокурорів восьми областей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
З посад звільнили прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей.
Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської.
«Задача - усилить это направление, максимально использовать знания и опыт, а также владение обстановкой в области. Естественно, преодоление преступности в области, коррупции и другие задачи, которые перед собой ставит министерство в Харьковской области», - цитирует Кавуна пресс-служба.
Наши читатели хорошо знают этого гражданина.
Дмитрий Кавун - сын одноклассника и кума бывшего генпрокурора Виктора Пшонки Юрия Кавуна (сделал карьеру в экологической инспекции). Родился в 1981 году в Краматорские. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.
С 11 июля 2008 по 19 сентября 2008 - старший помощник прокурора Малиновского района Одессы, потом был назначен на должность прокурора Южного.
С 13 мая 2010 - прокурор Коминтерновского района Одесской области. С 27 апреля 2011 - заместитель прокурора Одесской области
В 2012-2014 годах Дмитрий Кавун работал заместителем прокурора Харьковской области, а после победы революции и бегства Виктора Януковича подвергся люстрации в соответствии с законом «Об очищении власти».
До 2024 года ему запрещено занимать должности в органах государственной власти.
Но про єто новостей на Г+Г уже не будет)