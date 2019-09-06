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Все про:Велика Британія (1055) ВМС (419) курсанти (59)

 Двоє українських курсантів-моряків пройшли курс офіцерської підготовки у Великій Британії. ФОТО

Двоє курсантів Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія" Тимофій Дяченко та Іван Трухін упродовж 11 місяців проходили навчання на базовому курсі офіцерської підготовки Коледжу Королівських військово-морських сил "Британія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Двоє українських курсантів-моряків пройшли курс офіцерської підготовки у Великій Британії 01

Курс навчання мав кілька етапів, кожен з яких закінчувався іспитом. Упродовж перших місяців тривало поглиблене вивчення і вдосконалення англійської мови, термінології та пристроїв Королівських ВМС. За словами Дяченка, їх з товаришем після складання першого іспиту розділили по різних групах, щоб вони не спілкувалися українською і весь час практикували англійську.

Двоє українських курсантів-моряків пройшли курс офіцерської підготовки у Великій Британії 02

Потім почався наступний етап - курс офіцерської підготовки разом з англійцями, носіями мови. Курс спрямовано на підвищення командних і лідерських якостей, включав заняття з навігації, будови корабля, історії ВМС Великої Британії.

"Наприкінці навчання ми проходили морську практику. Спочатку впродовж двох тижнів були на катерах, там виконували різні завдання, зокрема перебували в ролі командира ударної групи, його заступника, навігаційного офіцера. Завершилося все черговим іспитом, після якого нас відправили на практику на есмінець Dragon", - розповів Дяченко.

Двоє українських курсантів-моряків пройшли курс офіцерської підготовки у Великій Британії 03

Наступні шість тижнів курсанти практикувалися на кораблі, який заходив у різні англійські порти. Весь цей час хлопці вивчали будову корабля, обов'язки командирів бойових частин і їхні дії в різних ситуаціях.

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Двоє українських курсантів-моряків пройшли курс офіцерської підготовки у Великій Британії 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146954
 
 
 Топ коментарі
 
потихоньку по чуть чуть строится украинский флот.
Поздравляю мореманов!
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Молодці, хлопці! Британія добре знається на цьому.
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Саме огидне, що це не наша вата, а кацобавовна. Жовта, смердюча, з пліснявою. 🤢
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Надеюсь, там и останутся. Разумеется, не на клубнике. Клубника, это твой личный, дурак, потолок. А ребята - квалифицированные специалисты, таких в мире немного. Они нарасхват.
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потихоньку по чуть чуть строится украинский флот.
Поздравляю мореманов!
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ага на лодках "фанерных2 от ЛенКузни....москитный типа...в 2013 ВМФ сказали что Гюрза это дерьмо......а в 2014 вдруг "прозрели2 и это Великолепно...бронекатера? Дырищи какие после рашисткого обстрела................
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ну за вашу кацапскую подводную авиацию уже даже и не смешно вспоминать...
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спасибо шо обозначился, хотя я и до того знал...
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смотри зубы карамельками просроченными не обломай
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кстати. методичку сожри............вышиватное убожище.
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та не могу я - мне же тока за тебя, казла платят- сверяюсь с ней все время Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании - Цензор.НЕТ 1912
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ты когда нибудь авианосец вблизи видел?
такое построить - тебе за в туалет сходить придется налоги платить ...
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Нах им эта страна, где убийц и террористов выпускают на свободу, а военным запрещают стрелять по врагу? Пусть лучше в Британии остаются.
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Матрьошку підбери, бо випала та верещить, взад хоче.
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Теперь будут ходить на том дерьме ,которое пэтя выпросил у американцев ,кстати где-то те корыта зависли ... Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании - Цензор.НЕТ 185
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Саме огидне, що це не наша вата, а кацобавовна. Жовта, смердюча, з пліснявою. 🤢
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Молодці, хлопці! Британія добре знається на цьому.
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А смысл? Зеле флот ни к чему. И вообще они люди опасные. Еще стрелять по кацапам начнут, как их британцы обучили. Сорвут зеле всю его типа-политику.
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А до чого тут Зе? Армія - це не його стихія. Воно грою на піанінє забавляється. Фахівці армії та флоту потрібні Україні. Мені потрібні.
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Молодці, хлопці ! Вітаємо !!! Сім футів під кілем !!!
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какую должность занимали их дедушки в СССР??? Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании - Цензор.НЕТ 681
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Осталось под них, два корабля освободить, от местных туч адмиралов на стелсы Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании - Цензор.НЕТ 8467
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