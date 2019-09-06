 Двоє українських курсантів-моряків пройшли курс офіцерської підготовки у Великій Британії. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Курс навчання мав кілька етапів, кожен з яких закінчувався іспитом. Упродовж перших місяців тривало поглиблене вивчення і вдосконалення англійської мови, термінології та пристроїв Королівських ВМС. За словами Дяченка, їх з товаришем після складання першого іспиту розділили по різних групах, щоб вони не спілкувалися українською і весь час практикували англійську.

Потім почався наступний етап - курс офіцерської підготовки разом з англійцями, носіями мови. Курс спрямовано на підвищення командних і лідерських якостей, включав заняття з навігації, будови корабля, історії ВМС Великої Британії.

"Наприкінці навчання ми проходили морську практику. Спочатку впродовж двох тижнів були на катерах, там виконували різні завдання, зокрема перебували в ролі командира ударної групи, його заступника, навігаційного офіцера. Завершилося все черговим іспитом, після якого нас відправили на практику на есмінець Dragon", - розповів Дяченко.

Наступні шість тижнів курсанти практикувалися на кораблі, який заходив у різні англійські порти. Весь цей час хлопці вивчали будову корабля, обов'язки командирів бойових частин і їхні дії в різних ситуаціях.

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