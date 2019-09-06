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 Політика України
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Все про:Жданов (107) Бородянський Володимир (5)

 Бородянський розповів колективу Міністерства культури, молоді та спорту про плани

Новий міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський офіційно представлений колективу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

"У нас відбулася цивілізована передача повноважень. Ігор Олександрович (Жданов, попередній міністр. - Ред.) погодився супроводжувати мене в міністерстві деякий час", - відзначив Бородянський.

Він зазначив, що розпочаті урядом Гройсмана позитивні перетворення будуть продовжені. Особливо це стосується підготовки до участі національної збірної України в Олімпійських іграх-2020 та висвітлення цієї події у вітчизняному медіапросторі.

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Окрім того, оскільки відповідно до рішення уряду, функції Мінмолодьспорту будуть передані до новоствореного Міністерства культури, молоді та спорту, Володимир Бородянський коротко розповів про майбутні перетворення, які очікують сферу. Зокрема на який засадах створюється відомство, його першочергові завдання та цілі.

У свою чергу Жданов звернувся до колективу Мінмолодьспорту з проханням й надалі відповідально ставитися до своїх обов’язків та забезпечити безперебійне функціонування органу:

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада затвердила 29 серпня новий склад Кабінету міністрів. Деякі міністерства було скорочено, і на їхній основі створено нові. Так, ліквідовано міністерства культури, молоді і спорту, інформаційної політики. На їхній основі створено Міністерство культури, молоді і спорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146953
 
 
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Це до речі той "слуга урода ", що тепер агітує всіх зебілів стати донорами органів.

Зебіли, ви це "сделали"
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+ Типа "сдал почку и поехал за госсчет на соревнования". Очень удобно.
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Нормальная практика всех цивилизованых стран. Тем более, развитие трансплантологии позволит пополнить бюджет, опустошенный бандой порошенки.
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Какой-такой культур-мультур Бородянский рассказал коллективу Министерства культуры, молодежи и спорта о планах - Цензор.НЕТ 6196 и почему Жданов ещё ни на нарах ??
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ПЛАНЫ бывают разные. В Зе шобле за то знают лучше всех. Бородянский рассказал коллективу Министерства культуры, молодежи и спорта о планах - Цензор.НЕТ 9700
Бородянский рассказал коллективу Министерства культуры, молодежи и спорта о планах - Цензор.НЕТ 6002 Бородянский рассказал коллективу Министерства культуры, молодежи и спорта о планах - Цензор.НЕТ 9907

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Почему-то вот вспомнилось: "Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва - Васюки. Это - раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три - это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре. Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва - Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн". Ну а пока наши спортсмены в большинстве ездят на соревнования ЗА СВОЙ СЧЕТ. Такие вот дела...
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