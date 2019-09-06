 Бородянський розповів колективу Міністерства культури, молоді та спорту про плани

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

"У нас відбулася цивілізована передача повноважень. Ігор Олександрович (Жданов, попередній міністр. - Ред.) погодився супроводжувати мене в міністерстві деякий час", - відзначив Бородянський.

Він зазначив, що розпочаті урядом Гройсмана позитивні перетворення будуть продовжені. Особливо це стосується підготовки до участі національної збірної України в Олімпійських іграх-2020 та висвітлення цієї події у вітчизняному медіапросторі.

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Окрім того, оскільки відповідно до рішення уряду, функції Мінмолодьспорту будуть передані до новоствореного Міністерства культури, молоді та спорту, Володимир Бородянський коротко розповів про майбутні перетворення, які очікують сферу. Зокрема на який засадах створюється відомство, його першочергові завдання та цілі.

У свою чергу Жданов звернувся до колективу Мінмолодьспорту з проханням й надалі відповідально ставитися до своїх обов’язків та забезпечити безперебійне функціонування органу:

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада затвердила 29 серпня новий склад Кабінету міністрів. Деякі міністерства було скорочено, і на їхній основі створено нові. Так, ліквідовано міністерства культури, молоді і спорту, інформаційної політики. На їхній основі створено Міністерство культури, молоді і спорту.