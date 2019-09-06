 Скарг від держслужбовців про сексуальні домагання чи булінг представників ЛГБТ немає, - глава Нацагентства з держслужби Ващенко

"Скарг ми таких не отримували, але саму цю тему сьогодні піднімаємо. Тобто ми розробляємо методики і навчаємо служби управління персоналом щодо тем, які раніше не те що були табу - вважалося, що їх взагалі не існує. Наприклад, моббінг, коли людину просто виживають із колективу", - повідомив Ващенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, наскільки часто відомство чує про факти сексуальних домагань на держслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, українці не скаржаться на такі теми через неправильне розуміння чи боязнь громадської думки. "Думаю, що це ще інерція мислення", - сказав глава НАДС.

Таку ж тенденцію Ващенко зазначив і щодо питання буллінгу представників ЛГБТ-спільноти на держслужбі.

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"Я не пам'ятаю, щоб хтось скаржився на цю тему. Але моя позиція абсолютно чітка - жодної дискримінації за будь-якою ознакою у вільному демократичному суспільстві, частиною якої є державна служба, бути не може. Якщо такі випадки виникатимуть, то реакція буде жорсткою. Якщо вина державного службовця буде доведена, то це матиме досить серйозні санкції, зокрема звільнення з держслужби", - підкреслив глава НАДС.