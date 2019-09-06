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 Політика України
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Все про:секс (68) чиновник, урядовець (500) Ващенко (13) держслужбовці (115) ЛГБТ-спільнота (180)

 Скарг від держслужбовців про сексуальні домагання чи булінг представників ЛГБТ немає, - глава Нацагентства з держслужби Ващенко

Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Костянтин Ващенко заявляє, що в Нацагентство від держслужбовців не надходять скарги про сексуальні домагання чи булінг на ґрунті сексуальної орієнтації.

"Скарг ми таких не отримували, але саму цю тему сьогодні піднімаємо. Тобто ми розробляємо методики і навчаємо служби управління персоналом щодо тем, які раніше не те що були табу - вважалося, що їх взагалі не існує. Наприклад, моббінг, коли людину просто виживають із колективу", - повідомив Ващенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, наскільки часто відомство чує про факти сексуальних домагань на держслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, українці не скаржаться на такі теми через неправильне розуміння чи боязнь громадської думки. "Думаю, що це ще інерція мислення", - сказав глава НАДС.

Таку ж тенденцію Ващенко зазначив і щодо питання буллінгу представників ЛГБТ-спільноти на держслужбі.

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"Я не пам'ятаю, щоб хтось скаржився на цю тему. Але моя позиція абсолютно чітка - жодної дискримінації за будь-якою ознакою у вільному демократичному суспільстві, частиною якої є державна служба, бути не може. Якщо такі випадки виникатимуть, то реакція буде жорсткою. Якщо вина державного службовця буде доведена, то це матиме досить серйозні санкції, зокрема звільнення з держслужби", - підкреслив глава НАДС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146952
 
 
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Домогатєльства йєсть, а жалоп нєт - плохая опстановка, значіт. Пожаловаца - остаца виіпаним посмєщіщєм
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а так - ніхто нє знайєт кромє учасніков оргій
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Это вам не Запад...там сейчас эпидемия...Вот Пласидо Домиго 11 певичек обвинили...история 20-30 летней давности...Но надо же о себе как то напомнить. бабла заработать на интервью и вообще!
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Знайдено в інтернеті: "Гомофоб - это парень, который боится своего бойфренда" Жалоб от госслужащих о сексуальных домогательствах или буллинге представителей ЛГБТ нет, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 339
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А какие могут быть жалобы?))) К Европейским ценностям Мы приближаемся только по количеству п....тов в наших реалиях))
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Та зайдите на фейсбук представителя ЛГБТ Бори Филатова! Он постоянно жалуется на буллинг со стороны неотёсанного люда!!! А внутри, между собой, у них дааа...всё только по любви! Жалоб от госслужащих о сексуальных домогательствах или буллинге представителей ЛГБТ нет, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 1442
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Чого немає ?
Мізки вони виносять всім Українцям вже п ятий рік підряд своїми воланнями і "парадами" Жалоб от госслужащих о сексуальных домогательствах или буллинге представителей ЛГБТ нет, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 4992 Жалоб от госслужащих о сексуальных домогательствах или буллинге представителей ЛГБТ нет, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 401

Це теж насильство, тільке моральне.
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